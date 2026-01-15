เรื่องใหญ่! “อเมริกา” ประกาศแบล็กลิสต์รอบใหม่ สั่งระงับออก "วีซ่าสหรัฐฯ" ทั้งหมด 75 ประเทศแบบไม่มีกำหนดรวม “ไทย-กัมพูชา” ไร้ “มาเลเซีย”

เอเจนซีส์ – สหรัฐฯสั่งหยุดดำเนินการวีซ่าเข้าประเทศสำหรับ 75 ประเทศทั่วโลกรวม ไทย-กัมพูชา แต่ไร้เงา “มาเลเซีย” เริ่มบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 21 ม.ค ที่จะถึงในความพยายามเพื่อกวาดล้างการเข้าประเทศครั้งใหญ่อ้างหวั่นแอบเข้าประเทศเพื่อต้องการสวัสดิการรัฐที่มาจากภาษีอเมริกันชน หลังเคยออกกฎเหล็กคนอ้วน คนป่วยหลายโรค คนแก่ เสี่ยงไม่ผ่านวีซ่าเกณฑ์เข้าประเทศยุคทรัมป์
ฟ็อกซ์นิวส์รายงานวันพุธ(14 ม.ค)ว่า บันทึกภายในกระทรวงต่างประเทศสหรัฐฯที่ฟ็อกซ์นิวส์ดิจิทัลได้เห็นออกคำสั่งให้เจ้าหน้าที่กงสุลสหรัฐฯปฎิเสธวีซ่าภายใต้กฎหมายที่มีอยู่เดิมระหว่างกระทรวงกำลังประเมินขั้นตอนการตรวจคัดกรองการให้วีซ่าเข้าประเทศใหม่
75 ประเทศที่ถูกสั่งระงับการออกวีซ่าชั่วคราวได้แก่ อัฟกานิสถาน ,แอลบาเนีย ,แอลจีเรีย, อันติกัวและบาร์บูดา (Antigua and Barbuda) ,อาร์เมเนีย, อาเซอร์ไบจาน ,บาฮามาส ,บังกลาเทศ ,บาร์บาโดส ,เบลารุส ,เบลิซ ,ภูฐาน , บอสเนีย, บราซิล ,เมียนมา ,กัมพูชา ,แคเมอรูน , กาบูเวร์ดี (Cape Verde) ,โคลอมเบีย , โกตดิวัวร์, คิวบา, สาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโก ,โดมินิกา, อียิปต์, เอริเทรีย ,เอธิโอเปีย ,ฟิจิ ,แกมเบีย ,จอร์เจีย, กานา, เกรนาดา ,กัวเตมาลา ,กินี ,เฮติ, อิหร่าน, อิรัก, จาเมกา, จอร์แดน คาซัคสถาน ,โคโซโว, คูเวต , คีร์กีซสถาน ,ลาว ,เลบานอน ,ไลบีเรีย ,มาซิโดเนีย , มอลโดวา ,มองโกเลีย , มอนเตนิโกร , โมร็อกโก , เนปาล ,นิการากัว ,ไนจีเรีย ,เซียราลีโอน ,โซมาเลีย , ซูดานใต้ ,ซูดาน ,ซีเรีย ,แทนซาเนีย ,ไทย ,โตโก ,ตูนิเซีย ,ยูกันดา ,อุรุกวัย ,อุซเบกิสถาน ,และเยเมน
การระงับจะเริ่มตั้งแต่วันที่ 21 ม.ค เป็นต้นไปและไม่มีกำหนดไปจนกว่าทางกระทรวงจะทำการประเมินกระบวนการออกวีซ่าใหม่เสร็จสิ้น
ทั้งนี้โซมาเลียได้รับความสนใจถูกตรวจสอบอย่างหนักจากเจ้าหน้าที่รัฐบาลกลางสหรัฐฯหลังการกวาดล้างการฉ้อโกงอื้อฉาวที่มีศูนย์กลางในรัฐมินนีโซตาที่อัยการสหรัฐฯพบการละเมิดครั้งมโหฬารของโครงการสวัสดิการที่มาจากภาษีประชาชนอเมริกันชน โดยจำนวนมากที่เกี่ยวข้องนี้เป็นพลเมืองโซมาเลียหรือชาวอเมริกันเชื้อสายโซมาเลีย
ฟ็อกซ์นิวส์รายงานต่อว่า ทั้งนี้เมื่อพฤศจิกายนปีที่แล้ว โทรเลขการทูตของกระทรวงต่างประเทศสหรัฐฯที่ส่งออกไปทั่วโลกกำชับเจ้าหน้าที่กงสุลอเมริกันให้บังคับใช้ข้อกำหนดการคัดกรองใหม่ภายใต้กฎที่เรียกว่า “ภาระสาธารณะ” (public charge) ตามกฎหมายเข้าเมืองสหรัฐฯ
ตามคำแนะนำชี้ให้เจ้าหน้าที่กงสุลปฎิเสธผู้ข้อวีซ่าที่ดูเสี่ยงต่อการพึ่งสวัสดิการรัฐมาจากหลายปัจจัยรวม สุขภาพ อายุ ความเชี่ยวชาญภาษาอังกฤษ การเงินและแม้กระทั้งความเสี่ยงต่อการดูแลทางสุขภาพระยะยาว
สูงวัยหรือผู้ยื่นที่มีน้ำหนักมากสามารถโดนปฎิเสธได้พร้อมไปกับผู้ขอที่เคยมีประวัติการเงินช่วยเหลือจากรัฐหรือเคยอยู่ในความดูแลของสถาบัน
“กระทรวงต่างประเทศสหรัฐฯจะใช้อำนาจในการตรวจดูว่าบุคคลเข้าเมืองสหรัฐฯที่เชื่อว่าขาดคุณสมบัติที่อาจจะเข้าข่ายเป็นภาระสาธารณะในสหรัฐฯและเอาเปรียบความใจกว้างของประชาชนอเมริกัน” โฆษกกระทรวงต่างประเทศสหรัฐฯ ทอมมี พิกก็อตต์ (Tommy Piggott)
“การเข้าประเทศจาก 75 ประเทศเหล่านี้จะหยุดลงชั่วคราวในระหว่างที่ทางกระทรวงต่างประเทศสหรัฐฯกำลังตรวจสอบกระบวนการคัดกรองการเข้าเมืองเพื่อป้องกันการเข้าประเทศของชาวต่างชาติที่แสวงหาสวัสดิการและความช่วยเหลือสาธารณะ”