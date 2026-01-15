เอเจนซีส์/MGRออนไลน์ – เครนก่อสร้างขนาดยักษ์ของโปรเจกต์รถไฟความเร็วสูงไทย-จีนมูลค่า 16.8 พันล้านดอลลาร์วันพุธ(14 ม.ค)เกิดตกลงมาใส่รถไฟโดยสารที่กำลังวิ่ง ยอดเสียชีวิต 32 คนมีผู้บาดเจ็บ 64 คน ในโครงการรถไฟความเร็วสูงวิ่งเชื่อมโลจิสติกจากจีนผ่านลาวเข้าไทยตามแผนปักกิ่งต้องการเชื่อมจีนเข้ากับภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ภายใต้โครงการหนึ่งแถบหนึ่งเส้นทาง BRI ด้านนายกรัฐมนตรี อนุทิน ชาญวีรกูล ที่อยู่ระหว่างการหาเสียงประกาศให้ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องต้องรับผิดชอบและโดนลงโทษ
ดิอินดีเพนเดนท์ของอังกฤษรายงานวันพุธ(14 ม.ค)ว่า เหตุเครนก่อสร้างขนาดใหญ่ตกใส่รถไฟโดยสารระหว่างกำลังเคลื่อนที่เกิดขึ้นที่จ.นครราชสีมา ทางตะวันออกเฉียงเหนือของไทยห่างจากกรุงเทพฯไปราว 200 ก.ม เกิดขึ้นในส่วนของโปรเจกรถไฟความเร็วสูงมูลค่า 16.8 พันล้านดอลลาร์ที่จะทำให้ในท้ายที่สุดสามารถเชื่อมการขนส่งทางรางระหว่างจีนเข้าสู่ส่วนใหญ่ของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ได้สำเร็จ
เจ้าหน้าที่สาธารณสุขจำหวัดเปิดเผยว่ามียอดเสียชีวิตไม่ต่ำกว่า 32 คน และอีก 64 คนบาดเจ็บที่รวมถึง 7 คนได้รับบาดเจ็บร้ายแรง นอกจากนี้ตามรายงานยังกล่าวว่ามีผู้โดยสารที่สูญหายอยู่อีก 3 คนจากจำนวนผู้โดยสารทั้งหมดราว 171 คนที่อยู่ในรถไฟขณะเกิดเหตุ
เจ้าหน้าที่เปิดเผยว่า เครนที่ตกลงมานั้นใช้ในการสร้างส่วนยกระดับของเส้นทางรถไฟโดยเกิดเหตุในวันพุธ(14)ได้ตกลงมาระหว่างรถไฟขบวนวิ่งจากกรุงเทพฯไปยังจ.อุบลราชธานีที่ติดแม่น้ำโขง
องการขนส่งรถไฟแห่งประเทศไทยเปิดเผยถึงเครนเจ้าปัญหาดังกล่าวเรียกว่า Launching Gantry หรือที่บางครั้งเรียกว่า "เครนติดตั้งคานสะพาน"
ทั้งนี้พบว่าเป็นอุปกรณ์ขนาดใหญ่ที่ถูกออกแบบมาเพื่อใช้ในการยกและติดตั้งคานคอนกรีตหรือเหล็กสำหรับงานก่อสร้างสะพานแบบต่อเนื่อง โดยเฉพาะในโครงการขนาดใหญ่ เช่น ทางด่วน, สะพานรถไฟฟ้า และสะพานข้ามแม่น้ำ ระบบนี้ช่วยให้การติดตั้งคานสะพานเป็นไปอย่างรวดเร็วและแม่นยำ โดยไม่ต้องพึ่งพาเสาหรือค้ำยันชั่วคราวจำนวนมาก ทำให้สามารถทำงานได้ในพื้นที่จำกัด หรือในที่ที่มีการจราจรหนาแน่น
สื่ออังกฤษชี้ว่า ไทยก่อนหน้าเคยเกิดปัญหาก่อนหน้า โดยเมื่อสิงหาคมปี 2024 อุโมงค์รถไฟความเร็วสูงไทย-จีนที่จ.นครราชสีมาเช่นกันเกิดถล่มลงมา ทำให้มีคนงานต่างชาติเสียชีวิต 3 รายอ้างอิงการรายงานสื่อในประเทศในเวลานั้นพบว่าคนงานผู้ตายเป็นคนงานจีน 2 รายและคนงานเมียนมาอีก 1 ราย
ส่วนยกระดับที่ตกลงมาเป็นส่วนหนึ่งของโครงการรถไฟความเร็วสูงไทย-จีนเชื่อมโยงระบบโลจิสติกทางรางจากกรุงเทพฯไปยังจ.หนองคายติดลาว โปรเจกต์โครงการรถไฟความเร็วสูง 2 เฟสนั้นมีการลงทุนทั้งหมด 16.8 พันล้านดอลลาร์ และสอดคล้องไปกับแผนที่จะเชื่อม “จีน” เข้ากับภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ภายใต้โครงการหนึ่งแถบหนึ่งเส้นทาง BRI ที่ปักกิ่งใช้โครงการนี้เพื่อลงทุนโครงสร้างพื้นฐานไปทั่วโลกในเส้นทางสายไหมใหม่ที่ไม่ต่างจากประเทศล้อมโลกเพื่อแข่งอิทธิพลความเป็นเจ้าโลกกับ "สหรัฐฯ"
