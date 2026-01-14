ฮือฮา “มอสโก” ต่อสายโทรหา “เตหะราน” ระหว่างยอดเสียชีวิตพุ่งกว่า 2,500 เตรียมแขวนคอลงโทษ “ผู้ประท้วง” รายแรกเชือดไก่ให้ลิงดู

เอเจนซีส์/รอยเตอร์ – ยอดเสียชีวิตผู้ประท้วงวันพุธ(14 ม.ค) เพิ่มมาอยู่ที่ 2,571 คนระหว่างที่อิหร่านประกาศประเดิมเตรียมแขวนคอผู้ประท้วงรายแรกเพื่อเชือดไก่ให้ลิงดูไม่สนคำขู่ทรัมป์ หลังปูตินส่งคนใกล้ชิด เลขาธิการสภาความมั่นคงรัสเซีย เซอร์เก ชอยกู วันจันทร์(12 ม.ค) ต่อสายหารืออิหร่าน
เดอะการ์เดียนของอังกฤษรายงานวันนี้(14 ม.ค)ว่า ยอดผู้เสียชีวิตจากการประท้วงอิหร่านล่าสุดไม่ต่ำกว่า 2,571 คนล่าสุดรวมเด็ก 12 คน อ้างอิงตัวเลขจากกลุ่มนักเคลื่อนไหวเช้าวันพุธ(14)
เป็นตัวเลขที่มาจากกลุ่ม Human Rights Activists News Agency ที่มีฐานในสหรัฐฯที่มีความถูกต้องในการรายงานความไม่สงบในอิหร่านไม่กี่ปีที่ผ่านมา
ทางกลุ่มเปิดเผยว่า มีผู้ประท้วงเสียชีวิต 2,403 คน และอีก 147 คนเกี่ยวข้องกับรัฐบาล
มีเด็กเสียชีวิต 12 คนพร้อมกับพลเรือน 9 คนที่ไม่เกี่ยวข้องกับการประท้วง และมีคนไม่ต่ำกว่า 18,100 คนโดนจับ กลุ่มสิทธิมนุษยชนเปิดเผย
เดอะการ์เดีย ระหว่างที่อินเตอร์เนตกำลังโดนตัด ทำให้การประมาณการประท้วงจากต่างประเทศยากมากขึ้น
สถานีโทรทัศน์อิหร่านรายงานว่า พิธีศพหมู่ในกรุงเตหะรานนี้รวมถึงร่างเจ้าหน้าที่ความมั่นคงอิหร่าน 300 คนและพลเรือน ซึ่งคาดว่าจะจัดขึ้นที่มหาวิทยาลัยกรุงเตหะรานภายใต้การรักษาความปลอดภัยอย่างแน่นหนา อ้างอิงการรายงานจากเอพี
สื่ออังกฤษชี้ต่อว่า มีรายงานว่าแหล่งข่าวเจ้าหน้าที่ระดับสูงอิหร่านเปิดเผยว่า ช่องทางการสื่อสารโดยตรงระหว่างอิหร่านและสหรัฐฯถูกสั่งระงับลงชั่วคราว
โดยเป็นการสื่อสารโดยตรงระหว่างรัฐมนตรีต่างประเทศอิหร่าน อับบาส อารักชี (Abbas Araghchi) และทูตพิเศษสหรัฐฯ สตีฟ วิตคอฟฟ์ (Steve Witkoff) ถูกระงับ แหล่งข่าวระดับสูงของอิหร่านเปิดเผยกับรอยเตอร์ในวันพุธ(14) หลังประธานาธิบดีสหรัฐฯ โดนัลด์ ทรัมป์ ข่มขู่จะเข้ามาแทรกแซงท่ามกลางอิหร่านเกิดการประท้วงใหญ่ทั่วประเทศ
ในเวลาเดียวกันเตหะรานประกาศจัดเชือดไก่ให้ลิงดูโดย เออร์ฟาร โซลตานี (Erfan Soltani) มีรายงานจะถูกรัฐบาลอิหร่านประหารชีวิตด้วยการแขวนคอในวันพุธ(14)
ทั้งนี้พบว่าโซลตานีวัย 26 ปีพลเมืองอิหร่านโดนจับที่คาราจ(Karaj) ชานกรุงเตหะรานในช่วงสูงสุดของการประท้วงก่อนอินเตอร์เนตโดนตัดสัญญาณา ชายผู้นี้เป็นหนึ่งในผู้ประท้วงหลายพันคนที่โดนจับสัปดาห์ที่แล้ว
เกิดขึ้นตามหลังรอยเตอร์รายงานว่า เลขาธิการสภาความมั่นคงรัสเซีย เซอร์เก ชอยกู ออกมาประณามในวันจันทร์(12) ระหว่างหารือโทรศัพท์กับเจ้าหน้าที่ระดับสูงอิหร่านในสิ่งที่คนสนิทปูตินอ้างว่า เป็นความพยายามครั้งใหม่โดยมหาอำนาจต่างชาติเพื่อเข้าแทรกแซงกิจการภายในอิหร่าน อ้างจากสำนักข่าวอินเตอร์แฟกซ์
อินเตอร์แฟกซ์รายงานว่า ชอยกูหารือทางโทรศัพท์ร่วมกับ อาลี ลารีจานี (Ali Larijani) เลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติอิหร่านพร้อมกันนี้ฝ่ายมอสโกยังแสดงความเสียใจต่อจำนวนการเสียชีวิตจำนวนมากในการประท้วงทั่วประเทศ
แถลงการณ์จากรัสเซียกล่าวว่า ชอยกูยังได้แสดงความพร้อมในการพัฒนาความร่วมมือระหว่างกันบนพื้นฐานสนธิสัญญาทางยุทธศาสตร์ที่ลงนามไว้โดยเตหะรานและมอสโกในปี 2025