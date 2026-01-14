สุลต่านบรูไนจะทรงเข้ารับการผ่าตัด 'เปลี่ยนข้อเข่า'

สำนักงานของสมเด็จพระราชาธิบดี สุลต่านฮัสซานัล โบลเกียห์ แห่งบรูไน ออกประกาศระบุว่า สุลต่านซึ่งมีพระชนมายุ 79 พรรษาจะทรงเข้ารับการผ่าตัดเปลี่ยนข้อเข่าในช่วงสุดสัปดาห์นี้ และคาดว่าจะทรงพักฟื้นพระวรกายอีกประมาณ 2-3 เดือน
สุลต่านฮัสซานัล โบลเกียห์ ซึ่งทรงเป็นพระมหากษัตริย์ที่ครองราชย์ยาวนานที่สุดพระองค์หนึ่งของโลก จะทรงลดการเข้าร่วมพิธีการระดับชาติและพิธีการทางการต่างๆ ในระหว่างที่ทรงพักฟื้น เพื่อทรงพักผ่อนพระวรกายและทรงเข้ารับการทำกายภาพบำบัด ตามประกาศที่เผยแพร่ในวันนี้ (14)
"อย่างไรก็ตาม พระองค์จะยังทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจอย่างเป็นทางการในระหว่างช่วงเวลานั้น" คำประกาศระบุ พร้อมเพิ่มเติมว่า การผ่าตัดจะเกิดขึ้นในบรูไนในวันอาทิตย์ (18)
สุลต่านฮัสซานัล โบลเกียห์ ซึ่งเสด็จขึ้นครองราชย์ในปี 1967 ทรงดำรงตำแหน่งต่างๆ หลายตำแหน่งในบรูไน ได้แก่ นายกรัฐมนตรี ผู้บัญชาการกองทัพ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงต่างประเทศ และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม
พระองค์ยังทรงเคยได้รับการจัดอันดับเป็นบุคคลร่ำรวยที่สุดในโลก และปัจจุบันองค์สุลต่านยังทรงได้รับการเคารพอย่างสูงในบรูไนซึ่งเป็นประเทศเล็กๆ ที่ร่ำรวยน้ำมันบนเกาะบอร์เนียว และมีประชากรเพียงไม่ถึงครึ่งล้านคน
สุลต่านฮัสซานัล โบลเกียห์ ทรงเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลที่มาเลเซียเมื่อเดือน พ.ค. ที่แล้ว เนื่องจากทรงมีอาการอ่อนเพลียระหว่างการประชุมสุดยอดผู้นำเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ที่กรุงกัวลาลัมเปอร์
ที่มา: รอยเตอร์