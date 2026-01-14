จีนเกินดุลการค้าทุบสถิติ 1.2 ล้านล้านดอลลาร์ในปี 2025 ภาคส่งออกยังเติบโตแข็งแกร่งแม้เจอ 'ภาษีทรัมป์'

รัฐบาลจีนรายงานผลประกอบการส่งออกที่แข็งแกร่งตลอดปี 2025 เมื่อวันพุธ (14 ม.ค.) โดยมียอดเกินดุลการค้า (trade surplus) ทุบสถิติเกือบ 1.2 ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐ ขณะที่ผู้ผลิตเตรียมรับมือกับช่วงเวลาอีก 3 ปีข้างหน้าภายใต้การบริหารของรัฐบาล โดนัลด์ ทรัมป์ ที่มุ่งชะลอการผลิตของจีน โดยการโยกย้ายคำสั่งซื้อจากสหรัฐฯ ไปยังตลาดอื่นๆ
ความอดทนยืดหยุ่นของปักกิ่งต่อมาตรการด้านภาษีที่เกิดขึ้นอีกครั้งนับตั้งแต่ ทรัมป์ กลับมาดำรงตำแหน่งสมัยที่ 2 เมื่อเดือน ม.ค. ปีที่แล้วได้กระตุ้นให้บริษัทจีนหันมาให้ความสำคัญกับภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ แอฟริกา และละตินอเมริกา เพื่อบรรเทาผลกระทบจากภาษีนำเข้าสหรัฐฯ
ด้วยความที่ปักกิ่งหันไปเน้นการส่งออกเพื่อชดเชยภาวะซบเซาของภาคอสังหาริมทรัพย์ที่ยืดเยื้อ และอุปสงค์ภายในประเทศที่ยังคงอ่อนแอ ยอดเกินดุลการค้าที่ทำลายสถิตินี้อาจยิ่งสร้างความไม่สบายใจให้กับชาติอื่นๆ ที่กังวลเกี่ยวกับการค้าและกำลังการผลิตส่วนเกินของจีน รวมถึงการพึ่งพาผลิตภัณฑ์สำคัญๆ จากจีนมากเกินไป
ข้อมูลจากกรมศุลกากรจีน (GACC) ที่เผยแพร่เมื่อวันพุธ (14) แสดงให้เห็นว่า ยอดเกินดุลการค้าตลอดทั้งปีของจีนอยู่ที่ 1.189 ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐ หรือเทียบเท่ากับ GDP ของประเทศเศรษฐกิจชั้นนำ 20 อันดับแรกของโลกอย่างซาอุดีอาระเบีย โดยทะลุระดับ 1 ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐเป็นครั้งแรกในเดือน พ.ย.
"โมเมนตัมการเติบโตของการค้าโลกดูเหมือนจะไม่เพียงพอ และสภาพแวดล้อมภายนอกสำหรับการพัฒนาการค้าต่างประเทศของจีนยังคงรุนแรงและซับซ้อน" หวัง จวิน รัฐมนตรีช่วยจากกรมศุลกากรจีน กล่าวในการแถลงข่าวเมื่อวันพุธ (14)
อย่างไรก็ตาม "ด้วยคู่ค้าที่หลากหลายมากขึ้น ความสามารถของจีนในการรับมือกับความเสี่ยงจึงเพิ่มขึ้นอย่างมาก" หวัง กล่าว พร้อมเสริมว่า "พื้นฐานสำหรับการค้าต่างประเทศของจีนยังคงแข็งแกร่ง"
การส่งออกของจีนซึ่งมีเศรษฐกิจใหญ่เป็นอันดับ 2 ของโลกเติบโต 6.6% ในแง่ของมูลค่าเมื่อเทียบปีต่อปีในเดือน ธ.ค. เทียบกับการเพิ่มขึ้น 5.9% ในเดือน พ.ย. ในขณะที่นักเศรษฐศาสตร์ที่รอยเตอร์สำรวจความคิดเห็นคาดการณ์ว่าจะเพิ่มขึ้นเพียง 3.0%
การนำเข้าเพิ่มขึ้น 5.7% หลังจากเพิ่มขึ้น 1.9% ในเดือนก่อนหน้า และยังสูงกว่าที่คาดการณ์ไว้ว่าจะเพิ่มขึ้นเพียง 0.9%
"การส่งออกที่เติบโตแข็งแกร่งจะช่วยบรรเทาผลกระทบจากอุปสงค์ภายในประเทศที่อ่อนแอ" จื้อเหว่ย จาง หัวหน้านักเศรษฐศาสตร์ของ Pinpoint Asset Management กล่าว
"เมื่อรวมกับตลาดหุ้นที่เฟื่องฟูและความสัมพันธ์ระหว่างสหรัฐฯ-จีนที่มั่นคง รัฐบาลน่าจะคงนโยบายมหภาคไว้ไม่เปลี่ยนแปลงอย่างน้อยในไตรมาสแรก"
ค่าเงินหยวนของจีนยังคงทรงตัวหลังจากมีข่าวดีออกมา แม้ว่านักลงทุนในตลาดหุ้นจะยินดีกับตัวเลขซึ่งสูงกว่าที่คาดการณ์ไว้ก็ตาม ดัชนี Shanghai Composite index และดัชนีหุ้นบลูชิป CSI300 ต่างก็ปรับตัวขึ้นมากกว่า 1% ในช่วงเช้า
ยอดเกินดุลการค้ารายเดือนของจีนพุ่งสูงเกินกว่า 100,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐถึง 7 ครั้งในปีที่แล้ว โดยได้รับแรงหนุนส่วนหนึ่งจากเงินหยวนที่อ่อนค่าลง และเพิ่มขึ้นจากสถิติเพียงครั้งเดียวในปี 2024 ซึ่งสะท้อนให้เห็นว่า การกระทำของ ทรัมป์ แทบไม่มีผลกระทบต่อการค้าในวงกว้างของจีนกับโลกภายนอกเลย แม้ว่าเขาจะจำกัดการส่งออกไปยังสหรัฐฯ ก็ตาม
การส่งออกจากจีนไปยังสหรัฐฯ ลดลง 20% ในแง่ของมูลค่าดอลลาร์ในปี 2025 ขณะที่ยอดการนำเข้าจากสหรัฐฯ ลดลง 14.6% โรงงานของจีนสามารถขยายตลาดไปยังประเทศอื่นๆ ได้ โดยการส่งออกไปยังแอฟริกาเพิ่มขึ้น 25.8% และการส่งออกไปยังกลุ่มประเทศอาเซียนในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เพิ่มขึ้น 13.4% ส่วนการส่งออกไปยังสหภาพยุโรปก็เพิ่มขึ้น 8.4%
เมื่อวันอังคาร (13) ทรัมป์ กล่าวว่าเขาคิดว่าจีนจะสามารถเปิดตลาดให้กับสินค้าอเมริกันได้ หลังจากที่ขู่ไว้เมื่อวันก่อนว่าจะเรียกเก็บภาษี 25% กับประเทศที่ทำการค้ากับอิหร่าน ซึ่งเสี่ยงต่อการรื้อฟื้นบาดแผลเก่ากับปักกิ่งที่เป็นคู่ค้ารายใหญ่ที่สุดของเตหะราน
นักเศรษฐศาสตร์คาดว่า จีนจะยังคงได้รับส่วนแบ่งตลาดโลกเพิ่มขึ้นในปีนี้ โดยได้รับอานิสงส์จากบริษัทจีนที่ไปตั้งศูนย์กลางการผลิตในต่างประเทศ ซึ่งช่วยให้เข้าถึงตลาดสหรัฐอเมริกาและสหภาพยุโรปได้ในอัตราภาษีที่ต่ำกว่า รวมถึงความต้องการชิปคุณภาพต่ำและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์อื่นๆ ที่ยังคงแข็งแกร่ง
อุตสาหกรรมยานยนต์ของจีนซึ่งเป็นหัวใจสำคัญของความทะเยอทะยานทางอุตสาหกรรมระดับโลกของปักกิ่ง มีการส่งออกโดยรวมเพิ่มขึ้น 19.4% เป็น 5.79 ล้านคันในปีที่แล้ว โดยการส่งออกรถยนต์ไฟฟ้าล้วน (pure EV) เพิ่มขึ้น 48.8% และคาดว่าจีนน่าจะยังคงรั้งแชมป์ผู้ส่งออกรถยนต์อันดับ 1 ของโลกได้เป็นปีที่ 3 ติดต่อกัน หลังจากที่แซงหน้าญี่ปุ่นได้เป็นครั้งแรกเมื่อปี 2023
อย่างไรก็ตาม ปักกิ่งเริ่มส่งสัญญาณว่าตระหนักถึงความจำเป็นที่จะต้องลดการส่งออกสินค้าอุตสาหกรรมลงหากต้องการรักษาความสำเร็จนี้ไว้ และเหล่าผู้นำจีนก็แสดงความคิดเห็นมากขึ้นเกี่ยวกับความไม่สมดุลในเศรษฐกิจของจีน และปัญหาด้านภาพลักษณ์ที่เกิดจากการส่งออกมากเกินไป
หลังจากที่มีการเปิดเผยตัวเลขการค้าเกินดุล 1 ล้านล้านดอลลาร์ในเดือน พ.ย. สถานีโทรทัศน์แห่งชาติจีนก็ได้อ้างคำพูดของนายกรัฐมนตรี หลี่ เฉียง เมื่อสัปดาห์ที่แล้ว ซึ่งเรียกร้องให้ "ขยายการนำเข้าอย่างแข็งขัน และส่งเสริมการพัฒนาที่สมดุลระหว่างการนำเข้าและการส่งออก"
จีนยังได้ยกเลิกมาตรการลดหย่อนภาษีส่งออกที่คล้ายๆ กับการอุดหนุนสำหรับอุตสาหกรรมพลังงานแสงอาทิตย์ ซึ่งเป็นประเด็นขัดแย้งกับประเทศในสหภาพยุโรปมาอย่างยาวนาน
เมื่อเดือนที่แล้ว สภานิติบัญญัติจีนยังได้ผ่านร่างแก้ไขกฎหมายการค้าต่างประเทศหลังผ่านกระบวนการพิจารณาเพียง 2 ครั้งแทนที่จะเป็น 3 ครั้งตามปกติ ซึ่งเป็นการส่งสัญญาณไปยังชาติสมาชิกของข้อตกลงการค้าข้ามมหาสมุทรแปซิฟิกว่า จีนพร้อมที่จะเปลี่ยนจากการอุดหนุนอุตสาหกรรมไปสู่การค้าที่เสรีและเปิดกว้างมากขึ้น
แม้ว่า ทรัมป์ และประธานาธิบดี สี จิ้นผิง ของจีนจะตกลงสงบศึกเรื่องภาษีนำเข้าเป็นเวลา 1 ปีตั้งแต่ปลายเดือน ต.ค. ทว่าอัตราภาษีนำเข้าที่สหรัฐฯ เรียกเก็บจากสินค้าจีนที่ 47.5% นั้นยังคงสูงกว่าระดับประมาณ 35% ที่นักวิเคราะห์กล่าวว่าเป็นระดับที่ทำให้บริษัทจีนสามารถส่งออกสินค้าไปยังสหรัฐฯ ได้อย่างมีกำไร
ที่มา: รอยเตอร์