แล้วจะขายให้ใคร!เจ้าของร้านมือถือลิเบียสั่ง'โนเกีย'เข้าร้าน 16ปีผ่านไปเพิ่งส่งมาถึง

เรื่องราวแปลกประหลาดที่สะท้อนภาวะไร้เสถียรภาพเป็นเวลานานของลิเบีย พ่อค้าจำหน่ายโทรศัพท์มือถือรายหนึ่งในกรุงตริโปลี เมื่อเร็วๆนี้เพิ่งได้รับมอบโทรศัพท์มือถือโนเกีย ที่สั่งออร์เดอร์ไปตั้งแต่ปี 2010 ทั้งนี้สืบเนื่องจากสงครามกลางเมืองที่ปะทุขึ้นในปี 2011 และการล่มสลายของโครงสร้างพื้นฐานในประเทศ ทำให้มือถือล็อตดังกล่าวตกค้างอยู่ในคลังสินค้านานกว่า 16 ปี
มือถือปุ่มกดล็อตดังกล่าว ซึ่งครองความเป็นเจ้าตลาดในเวลานั้น ถูกลืมทิ้งไว้ท่ามกลางความยุ่งเหยิง อันเนื่องจากความปั่นป่วนทางโลจิสติกส์ ระบบศุลกากรหยุดนิ่งไม่ทำงาน และเกิดภาวะไร้เสถียรภาพในวงกว้าง
หลังจากการส่งมอบขาดหายไปเป็นวลานาน ท้ายที่สุดแล้วโทรศัพท์มือถือล็อตนี้ก็เดินทางมาถึง มันช่วยอะไรเจ้าของร้านได้ไม่มากนัก นอกเหนือจากเสียงหัวเราะที่แทบหยุดขำไม่ได้ ทั้งนี้ระหว่างแกะกล่องมือถือรุ่นตกยุคออกมา เจ้าของร้านพูดติดตลกว่า "มันคือโทรศัพท์หรือสิ่งประดิษฐ์ทางประวัติศาสตร์กันแน่?"
สินค้าที่ส่งมานั้นรวมรุ่นระดับไฮเอนด์ของยุคนั้น เช่น โทรศัพท์รุน "Music-edition" และ Nokia Communicator ซึ่งครั้งหนึ่งเคยเป็นสัญลักษณ์ของชนชั้นสูง แต่ปัจจุบันล้าสมัยทางเทคโนโลยีแล้ว
วิดีโอตอนแกะกล่องกลายเป็นที่พูดถึงอย่างกว้างขวางบนสื่อสังคมออนไลน์ ตอกย้ำถึงความล่าช้าที่ปราศจากเหตุผล อันมีต้นตอจากสงครามกลางเมือง อย่างไรก็ตามชาวเน็ตบางส่วนมองว่าแม้จะล้าสมัย แต่มันอาจมีมูลค่าสูงในตลาดนักสะสม เพราะเป็นของหายาก และไม่มี GPS ติดตาม ซึ่งอาจขายทำกำไรได้มาก ถ้าขายในอเมริกา
แต่ที่น่าตลกกว่านั้นคืองผู้ส่งและผู้รับอยู่ใกล้กันในกรุงตริโปลีแค่ไม่กี่กิโลเมตร แต่ใช้เวลา 16 ปีกว่าจะถูกส่งมาถึง ความล่าช้าที่เกิดจากภาวะพังครืนของระบบสาธารณูปโภค ระหว่างสงครามกลางเมือง
(ที่มา:เอ็นดีทีวี)