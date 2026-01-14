“ทรัมป์” ส่งกำลังเพิ่มอีกหลายร้อยเข้า “รัฐมินนีโซตา” หลังปชช.อเมริกันประท้วงเหตุยิง “สาวอเมริกันผิวขาว” ดับคารถ สภาท้องถิ่นทั่วประเทศรีบออกกฎหมายลิดรอน ICE เทียบป่าเถื่อนไม่ต่าง "เกสตาโป" ของนาซี

เอเจนซีส์ - รัฐมินนีโซตาและเมืองมินนีอาโปลิสและเมืองเซนต์พอลฟ้องทางกฎหมายรัฐบาลทรัมป์ในความพยายามเพื่อยุติการบังคับใช่การเข้าเมืองที่สูงขึ้นโดยหน่วยกำกับเข้าเมืองสหรัฐฯ ICE หลังเอเจนต์เปิดฉากสาวอเมริกันยิง เรเน กู๊ด(Renee Good) วัย 37 ปีคาพวงมาลับวันพุธ(7 ม.ค) ส่งผลทำให้มีการประท้วงใหญ่ตามเมืองต่างๆ ล่าสุดสภาท้องถิ่นทั่วอเมริกาพยายามออกกฎหมายเพื่อลิดรอนอำนาจ ICE ชี้ป่าเถื่อนไม่ต่างตำรวจเกสตาโป
สกายนิวส์ของอังกฤษรายงานวันนี้(13 ม.ค)ว่า รัฐบาลพรรครีพับลิกันของประธานาธิบดีสหรัฐฯ โดนัลด์ ทรัมป์ ที่ใช้นโยบายแข็งกร้าวในการกำกับการเข้าเมืองเพื่อกวาดล้างผู้อพยพให้พ้นจากสหรัฐฯอ้างว่า หน่วยกำกับการเข้าเมืองสหรัฐฯยิงเพื่อป้องกันตัว โดยอ้างว่า เรเน กู๊ด(Renee Good) วัย 37 ปีคุณแม่ลูกสามที่เพิ่งย้ายเข้าไปอาศัยในเมืองมินนีอาโปลิสนั้นพยายามใช้รถเพื่อขับพุ่งชน แต่ต่างจากวิดีโอคลิปในเหตุการณ์และเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นที่ยืนยันว่า ผู้ตายพยายามขับหนี
อย่างไรก็ตามรัฐมนตรีกระทรวงความมั่นคงมาตุภูมิสหรัฐฯ คริสตี โนม (Kristi Noem) ได้เปิดเผยต่อฟ็อกซ์นิวส์ว่า “พวกเรากำลังส่งเจ้าหน้าที่เข้าไปเพิ่มวันนี้และพรุ่งนี้ พวกเขากำลังเดินทางไปถึง”
และเสริมต่อว่า “จะมีจำนวนเพิ่มอีกหลายร้อยเพื่อเปิดโอกาสให้หน่วย ICE และหน่วยควบคุมพรมแดนสหรัฐฯสามารถทำงานในเมืองมินนีอาโปลิสได้อย่างปลอดภัย”
ในการเปิดเผยรัฐมนตรีของทรัมป์กล่าวว่า เจ้าหน้าที่เหล่านั้นจะไม่เพียงแต่ตั้งเป้าคนหาการละเมิดกฎหมายเข้าเมืองสหรัฐฯเท่านั้นแต่ยังจะเข้าจัดการประชาชนที่ประท้วงต่อต้าน ICE
คริสตี โนมชี้ว่าการส่งเอเจนต์เข้ามาสมทบกับจำนวนเดิมที่เข้าสู่เมืองมินนีอาโปลิสเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนั้นเป็นปฎิบัติการที่ใหญ่ที่สุดเท่าที่เคยมีมา
สกายนิวส์รายงานว่า ปัจจุบันมีเอเจนต์ ICE ร่วม 2,000 คนอยู่ในเมืองซึ่งเป็นจำนวนมากกว่า 3 เท่าของตำรวจมินนีอาโปลิส
การประกาศส่งกำลังเข้าไปเพิ่มเกิดขึ้น 2 วันหลังประชาชนอเมริกันจำนวนมากลงถนนประท้วงในเมืองมินนีอาโปลิสเพื่อเรียกร้องให้หยุดการส่งเจ้าหน้าที่หน่วย ICE จำนวนมากเข้าสู่เมือง
และยังมีการประท้วงที่คล้ายกันอีกหลายร้อยเกิดขึ้นตามเมืองต่างๆทั่วสหรัฐฯเมื่อสุดสัปดาห์
ขณะเดียวกันเมืองต่างๆที่ได้เห็นสถานการณ์ในมินนีอาโปลิสต่างเร่งรีบพยายามออกกฎหมายเพื่อลิดรอนอำนาจหน่วย ICE ของรัฐบาลกลางสหรัฐฯ
โพลิติโกของสหรัฐฯรายงานวันอาทิตย์(11)ว่า ตั้งแต่รัฐแคลิฟอร์เนียในฝั่งตะวันตกไปจนถึงรัฐนิวยอร์กในฝั่งตะวันออกและรัฐอิลลินอยส์ในเขตมิดเวสต์ลัรัฐนิวเจอร์ซีที่ได้ผลักดันเพื่ออกกฎหมายต่างๆเพื่อสกัดการบังคับใช้และปกป้องผู้คนที่เป็นเป้าของหน่วยกำกับการเข้าเมืองและศุลกากรสหรัฐฯ ICE ของทรัมป์ โดยชี้ว่าหน่วย ICE นั้นไม่ต่างจากตำรวจเกสตาโปที่เป็นตำรวจลับของนาซีสมัยสงครามโลกครั้งที่ 2
สว.สภารัฐนิวยอร์ก แพทริเซีย เฟฮี(Patricia Fahy)ที่เป็นเจ้าของร่างกฎหมายมีเป้าหมายเพื่อห้ามเจ้าหน้าที่หน่วย ICE สวมหน้ากากและเพื่อติดตามความเคลื่อนไหวของเจ้าหน้าที่ระหว่างปฎิบัติหน้าที่ กล่าวว่า “โมเมนตัมอยู่ข้างเรา”
ด้านผู้ว่าการรัฐแคลิฟอร์เนีย แกวิน นิวซอม (Gavin Newsom)ออกมาเตือนคล้ายกันที่ว่า รัฐบาลพรรครีพับลิกันของทรัมป์กำลังใช้เมืองต่างๆในอเมริกาเป็นสนามซ้อมสำหรับกองทัพสหรัฐฯ
และที่รัฐเทนเนสซีที่เป็นฝ่ายอนุรักษ์นิยม สมาชิกรัฐสภากำลังยื่นกฎหมายที่จะห้ามปฎิบัติการหน่วย ICE เกิดขึ้นในโรงเรียน
ส่วนผู้ว่าการรัฐนิวยอร์ก แคธี โฮคูล (Kathy Hochul) ออกมาส่งสัญญาณว่าจะสนับสนุนร่างกฎหมายที่เปิดโอกาสให้ชาวนิวยอร์กสามารถยื่นฟ้องเจ้าหน้าที่เข้าเมืองสหรัฐฯในการละเมิดกฎหมายรัฐธรรมนูญสหรัฐฯ เป็นต้น