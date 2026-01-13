สุดสะพรึง! “คาเมเนอี” เตือนดุนักการเมืองอเมริกัน “อย่าหวังพึ่งทหารรับจ้างทรยศ” เห็นศพเกลื่อนถนนเตหะราน เสียชีวิตพุ่ง 2,000 หน่วยพิทักษ์ปฎิวัติอิหร่าน IRGC เคาะประตูตามบ้านยึด "จานสตาร์ลิงค์"

เอเจนซีส์/รอยเตอร์ – ผู้นำสูงสุดทางจิตวิญญาณอิหร่าน อยาตอลเลาะห์ อาลี คาเมเนอี ในวันอังคาร(13 ม.ค)ออกคำเตือนไปยังบรรดานักการเมืองอเมริกันให้เลิกเล่ห์เหลี่ยมและไม่ใช้พวกทหารรับจ้างทรยศทั้งหลายระหว่างรายงานยอดเสียชีวิตการประท้วงพุ่ง 2,000 คนที่เห็นศพเกลื่อนถนน อินเตอร์เนตยังคงโดนตัดทั่วประเทศต่อไปมีรายงานทางการเตหะรานส่งเจ้าหน้าที่เคาะประตูตามบ้านรายหลังเพื่อบุกยึดอุปกรณ์จานอินเตอร์เนตดาวเทียมสตาร์ลิงค์ของอีลอน มัสก์
เดอะการ์เดียนของอังกฤษรายงานวันนี้(13 ม.ค)ว่า เมื่อช่วงต้นของวันอังคาร(13) ผู้นำสูงสุดทางจิตวิญญาณอิหร่าน อยาตอลเลาะห์ อาลี คาเมเนอี ออกโรงส่งสารไปยังสหรัฐฯเพื่อเตือนนักการเมืองอเมริกันหลังทำเนียบขาวประกาศ “อเมริกา” ไม่กลัวที่จะใช้กำลังทหารจัดการอิหร่านแต่ปรารถนาที่จะใช้ช่องทางการทูตก่อน
โดยยืนยันว่า “การโจมตีทางอากาศ” ถือเป็นหนึ่งในทางเลือกมากมายที่ถูกวางบนโต๊ะสำหรับผู้นำสหรัฐฯ
คาเมเนอีประกาศเตือนนักการเมืองอเมริกันให้หยุดความเจ้าเล่ห์มีเหลียมของตัวเองและไม่ใช้ในสิ่งที่เขาเรียกว่า “ทหารรับจ้างทรยศ”
ผู้นำสูงสุดทางจิตวิญญาณอิหร่านยังกล่าวชื่นชมของกลุ่มผู้ประท้วงที่ออกมาแสดงพลังเพื่อสนับสนุนรัฐบาลเตหะราน โดยกล่าวว่าถือเป็นวันประวัติศาสตร์ และการรวมตัวครั้งมโหฬารนั้นเต็มไปด้วยความมุ่งมั่นเพื่อขวางแผนการศัตรูต่างชาติที่ออกปฎิบัติการโดยทหารรับจ้างภายใน
“อิหร่านเป็นชาติที่มีอำนาจชาติหนึ่งที่ตระหนักและรู้ถึงศัตรูของตัวเองและได้ปรากฏตัวในทุกแห่ง
”
ผู้นำสูงสุดทางจิตวิญญาณอิหร่านกล่าวว่า อิหร่านชาติที่ยิ่งใหญ่ได้ตอกย้ำต่อความมุ่งมั่นและอัตลักษณ์ของตัวเองต่อหน้าเหล่าอริของตัวเอง
ในสารกล่าวส่งไปยังนักการเมืองอเมริกันให้ยุติความเจ้าเล่ห์ของคนเหล่านั้นและไม่พึ่งพาต่อทหารรับจ้างทรยศ
รอยเตอร์รายงานล่าสุดวันอังคาร(13)ว่า แหล่งข่าวเจ้าหน้าที่เตหะรานเปิดเผยว่า มีราว 2,000 คนเสียชีวิตในเหตุการณ์ประท้วง โดยกล่าวโทษไปถึง “พวกผู้ก่อการร้าย” สำหรับการเสียชีวิตของพลเรือนและเจ้าหน้าที่ความมั่นคงอิหร่าน
เดลีเมลของอังกฤษรายงานก่อนหน้าในวันจันทร์(12)ว่า มีคลิปเปิดเผยไปทั่วเห็นถุงศพวางกองเรียงรายข้างถนนในอิหร่านตามหลังการกวาดล้างอย่างป่าเถื่อนของทางการต่อพวกต่อต้านรัฐบาล
หนึ่งในคลิปแสดงให้เห็นมีร่างผู้เสียชีวิตมากถึง 180 ศพตามการประเมินพร้อมด้วยบรรดาบุคคลอันเป็นที่รักที่แสดงความเสียใจร้องไห้อยู่ใกล้ เป็นภาพที่ถ่ายมาจากด้านนอกของศูนย์นิติวิทยาศาสตร์ทางการแพทย์คาห์รีซัค (Kahrizak Forensic Medical Center)ทางใต้ของกรุงเตหะรานที่มีการเคลื่อนย้ายศพมาเพื่อพิสูจน์เอกลักษณ์ ชันสูตร และออกใบมรณะบัตร
เดลีเอ็กซเพรสของอังกฤษรายงานล่าสุดว่า เตหะรานได้เพิ่มมาตรการเพื่อทำให้ความไม่สงบทั่วประเทศต้องหยุดลง โดยมีรายงานกองกำลังความมั่นคงอิหร่านออกเดินไปตามบ้านเคาะประตูแต่ละหลังทั่วกรุงเตหะรานเพื่อยึดอุปกรณ์จานดาวเทียมสตาร์ลิงค์และภาพกล้องทีวีวงจรปิด
แหล่งข่าวในพื้นที่เปิดเผยว่า เจ้าหน้าที่ได้ยึดอุปกรณ์ดาวเทียมและยึดภาพจากกล้องทีวีวงจรปิดจากบ้านเอกชนเพื่อชี้ตัวหาผู้ประท้วงและต้องการปิดกั้นการไหลข้อมูลทั้งในอิหร่านและไปยังทั่วโลกในเวลาเดียวกัน
ประชาชนเปิดเผยกับสื่ออิหร่านอินเตอร์เนชันแนลระบุว่า เจ้าหน้าจากกองกำลังพิทักษ์การปฏิวัติอิสลาม (IRGC) ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของกองทัพอย่างเป็นทางการของอิหร่านปลอมตัวเป็นเจ้าหน้าที่เก็บค่าประปาและการไฟฟ้าเพื่อที่จะเข้าสู่ในบ้านก่อนยึดอุปกรณ์ดาวเทียมอินเตอร์เนตในที่สุดที่ล่าสุดสัญญาณอินเตอร์เนตในอิหร่านโดนตัดมานานกว่า 100 ชั่วโมงแล้ว