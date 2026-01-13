ฮือฮา!เว็บไซต์จีนกล่าวอ้าง ปักกิ่งมีแผนสร้าง'ยานแม่' บรรทุกฝูงบินรบล่องลอยบนอวกาศ

คุณอาจเคยชินกับเรือบรรทุกเครื่องบินที่ลอยลำในน้ำ แต่จีนมีความทะเยอทะยานมากกว่านั้น ล่าสุดมีรายงานว่า พวกเขามุ่งหวังสร้างยานบรรทุกเครื่องบินขนาดมหึมา สำหรับล่องลอยอยู่นอกโลก ตอกย้ำอย่างชัดเจนว่าการแข่งขันด้านการทหารไปลุกลามเข้าสู่อวกาศแล้ว
Zaobao เว็บไซต์จีนที่อยู่ภายใต้การกำกับดูแลของภาครัฐ รายงานเมื่อวันอาทิตย์(11ม.ค.) เกี่ยวกับยานพาหนะแห่งอนาคต ที่มีชื่อว่า " Luan Niao" ซึ่งมีน้ำหนัก 100,000 ตัน
นอกจากน้ำหนักดังกล่าว ยานแม่ลำนี้จะมีความยาว 242 เมตรและระยะจากปีกข้างหนึ่งไปจนสุดปีกอีกข้าง 684 เมตร ด้วยน้ำหนักขึ้นบินสูงสุด 120,000 ตัน และมีศักยภาพสามารถบรรทุกอากาศยานไร้คนขับ Xuan Nu สูงสุด 88 ลำ
ภายใต้โครงการอันทะเยอทะยานที่มีชื่อว่า "Southern Sky Gate" ยานอวกาศ Luan Niao ถูกออกแบบมาเพื่อบินในบรรยากาศชั้นบนหรือในวงโคจรโลก และนอกเหนือจากสามารถบรรทุกอากาศยานสู้รบไข้คนขับแล้ว มันยังติดตั้งอาวุธเลเซอร์ทรงแสนยานุภาพด้วย
จากคำกล่าวอ้างของพวกนักวิทยาศาสตร์จีน ยานอวกาศ Luan Niao ติดตั้งระบบขับเคลื่อนนิวเคลียร์เพื่อมอบพลังงานอย่างเพียงพอสำหรับยกอากาศยานน้ำหนัก 120,000 ตัน ให้บินขึ้นไปเหนือแรงโน้มถ่วง นอกจากนี้แล้วมันยังจะติดตั้งระบบขับเคลื่อนยานอวกาศที่ใช้สนามไฟฟ้าเร่งไอออน(ion engine) สำหรับเดินทางไปในอวกาศ ไม่เพียงเท่านั้นมันยังใช้ส่วนประกอบสมัยใหม่ในการลดน้ำหนัก แต่สามารถต้านทานความร้อนและรังสีได้เป็นอย่างดี
ผู้เชี่ยวชาญด้านการทหารจีนบอกว่าโครงการนี้เป็นแนวคิดที่ล้ำสมัยและมองการณ์ไกล จะเป็นการบูรณการเทคโนโลยีล้ำสมัยต่างๆนานา ในนั้นรวมถึงการบินที่มีความเร็วเหนือเสียง 5 เท่า(ไฮเปอร์โซนิก), อาวุธพลังงานกำกับทิศทาง, การบินด้วยกระสวยอวกาศ และนวัตกรรมเทคโนโลยีล้ำสมัยอื่นๆ
อย่างไรก็ตามยังไม่มีรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับศักยภาพพิเศษของ Luan Niao และยังไม่มีคำยืนยันว่าเมื่อไหร่ที่ยานลำนี้จะแล้วเสร็จ
