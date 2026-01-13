อย่ามั่ว!ปักกิ่งสับสหรัฐฯใช้จีน-รัสเซีย เป็นข้ออ้างสำหรับยึดเกาะกรีนแลนด์

จีนในวันจันทร์(12ม.ค.) ระบุสหรัฐฯไม่ควรใช้ประเทศอื่น ป็นข้ออ้างในการเสาะหาปลประโยชน์ในกรีนแลนด์ และบอกว่ากิจกรรมต่างๆของพวกเขาในแถบอาร์กติกนั้น ล้วนแต่ปฏิบัติตามกฎหมายระหว่างประเทศ
ความเห็นดังกล่าวของโฆษกกระทรวงการต่างประเทศจีนรายหนึ่ง เป็นการตอบคำถามผู้สื่อข่าวระหว่างการแถลงสรุปประจำวัน หลังจากก่อนหน้านี้ประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ แห่งสหรัฐฯ บอกว่าเขาอยากทำข้อตกลงซื้อเกาะกรีนแลนด์ ดินแดนกึ่งปกครองตนเองของเดนมาร์ก พันธมิตรนาโต เพื่อป้องกันไม่ให้ถูกรัสเซียหรือจีนเข้ายึด
ความสัมพันธ์ระหว่างวอชิงตันกับเดนมาร์กและกรีนแลนด์ทวีความตึงเครียดขึ้นในเดือนนี้ หลังจากทรัมป์และรัฐบาลของเขาเดินหน้าผลักดันในประเด็นดังกล่าว และมีการเปิดเผยว่าทำเนียบขาวกำลังพิจารณาทางเลือกต่างๆนาานา ในนั้นรวมใช้กำลังทหาร สำหรับครอบครองเกาะอาร์กติกที่อุดมไปด้วยทรัพยากรทางธรรมชาติแห่งนี้
เมตเต เฟรเดอริกเซน นายกรัฐมนตรีเดนมาร์ก เตือนว่าการเข้ายึดครองกรีนแลนด์โดยสหรัฐฯ อาจเท่ากับเป็นการสิ้นสุดของนาโต ขณะที่ เยนส์ เฟรเดริค นีลเซน นายกรัฐมนตรีกรีนแลนด์และพวกผู้นำพรรคการเมืองอื่นๆอีก 4 พรรค เผยแพร่ถ้อยแถลงร่วม เน้นย้ำว่าอนาคคตของกรีนแลนด์ ต้องตัดสินโดยประชาชนของตนเอง
ทรัมป์ ยืนกรานคำกล่าวอ้างที่ว่า สหรัฐฯ จำเป็นต้องควบคุมกรีนแลนด์ ไม่เช่นนั้นเกาะแห่งนี้อาจถูกควบคุมโดยรัสเซียหรือจีน และระหว่างให้สัมภาษณ์บนเครื่องบินแอร์ฟอร์ซวันในวันอาทิตย์(11ม.ค.) ผู้นำอเมริกากล่าวว่าเขาอยากทำข้อตกลงสำหรับดินแดนแห่งนี้มากกว่า "แต่ไม่ว่าทางใดก็ทางหนึ่ง เราจะได้กรีนแลนด์"
ในปี 2018 จีนประกาศตนเองในฐานะ "รัฐใกล้อาร์กติก" ในความพยายามแผ่ขยายอิทธิพลเพิ่มเติมในภูมิภาค ปักกิ่งยังแถลงแผนสร้าง "เส้นทางสายไหมแห่งขั้วโลก(Polar Silk Road) ส่วนหนึ่งในโครงการหนึ่งแถบหนึ่งเส้นทาง ซึ่งสร้างความเชื่อมโยงทางเศรษฐกิจกับประเทศต่างๆทั่วโลก
เมื่อถูกถามในวันจันทร์(12ม.ค.) เกี่ยวกับถ้อยแถลงของสหรัฐฯ ในคำกล่าวอ้างถึงความจำเป็นต้องเข้าควบคุมเกาะกรีนแลนด์ เพื่อป้องกันไม่ให้ถูกจีนและรัสเซียยึดครอง ทาง เหมา หนิง โฆษกกระทรวงการต่างประเทศของจีน ตอบว่า "กิจกรรมต่างๆของจีนในอาร์กติก มีเป้าหมายเพื่อส่งเสริมสันติภาพ เสถียรภาพและการพัฒนาที่ยั่งยืนในภูมิภาค และสอดคล้องกับกฎหมายระหว่างประเทศ" อย่างไรก็ตามเธอไม่ได้ให้รายละเอียดกิจกรรมเหล่านั้น
"ทุกประเทศมีสิทธิและเสรีภาพในการดำเนินกิจกรรมต่างๆในอาร์กติก สอดคล้องกับกฎหมาย และสิ่งนี้ควรได้รับความเคารพ" เหมากล่าว โดยไม่ได้พาดพิงเกี่ยวกับเกาะกรีนแลนด์โดยตรง "สหรัฐฯไม่ควรเสาะหาผลประโยชน์ของตนเอง ด้วยการใช้ประเทศอื่นเป็นข้ออ้าง เรื่องเกี่ยวกับอาร์กติกเป็นผลประโยชน์โดยรวมของประชาคมนานาชาติ"
