การเมืองเป็นพิษ! “โกลด์แมน แซคส์” วิตกสถานะความเป็นอิสระ "ธนาคารกลางสหรัฐฯ" หลัง “ ปธ.เฟด เจอโรม พาวเวลล์” ออกโรงซัด “ทรัมป์” ตัวการเบื้องหลังสั่งสอบฟ้าผ่า

เอเจนซีส์ – ประธานธนาคารกลางสหรัฐฯ เจอโรม พาเวลล์ ตั้งป้อมเปิดแถลงวันอาทิตย์(11 ม.ค)ว่า ตัวเองโดนกระทรวงยุติธรรมสหรัฐฯเปิดการสอบสวนทางอาญาตัวเขา เชื่อสาเหตุมาจากทำให้ประธานาธิบดสหรัฐฯ โดนัลด์ ทรัมป์ ไม่พอใจ ด้านธนาคารวาณิชธนกิจ ชื่อดัง โกลด์แมน แซคส์ แสดงความวิตกความเป็นอิสระของเฟดจากแรงบีบทางการเมือง
บีบีซีของอังกฤษรายงานวันนี้(12 ม.ค)ว่า ในความเคลื่อนไหวอย่างไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อน ประธานเฟด เจอโรม พาวเวลล์ เปิดเผยวานนี้(11) โดนกระทรวงยุติธรรมสหรัฐฯข่มขู่เปิดสอบคดีอาญาต่อคำให้การตามหมายเรียกทางการต่อหน้าคณะกรรมาธิการสภาสูงสหรัฐฯเกี่ยวกับการบูรณะอาคารธนาคารกลางสหรัฐฯ
พาวเวลล์เปิดเผยว่า การเปิดสอบสวนนี้เขาเชื่อว่ามาจากความไม่พอใจของประธานาธิบดีสหรัฐฯ โดนัลด์ ทรัมป์ ที่มาจากการปฎิเสธของเฟดในการลดอัตราดอกเบี้ยถึงแม้จะโดนประธานาธิบดีสหรัฐฯเปิดฉากกดดันซ้ำหลายหนทางสาธารณะก็ตาม
อย่างไรก็ตามทรัมป์ออกมาอ้างผ่านหน้าจอทางรายการโทรทัศน์วันอาทิตย์(11)ของสถานีโทรทัศน์ NBC ว่า เขาไม่รู้เรื่องถึงการสอบสวนประธานเฟด โดยที่ผ่านมาผู้นำสหรัฐฯเคยเรียกพาวเวลล์ว่า “คุณชายช้าเกินไป” หรือ “พวกสมองเฉื่อย”
คำแถลงของพาวเวลล์วันอาทิตย์(11)ถือเป็นครั้งแรกที่เขาออกมาเปิดเผยต่อสาธารณะและต่อต้านประธานาธิบดีสหรัฐฯพร้อมเตือนไปถึงความเป็นอิสระของธนาคารกลางสหรัฐฯเป็นประกัน
“นี่เกี่ยวข้องกับการที่เฟดจะสามารถยังคงตั้งอัตราดอกเบี้ยต่อไปบนพื้นฐานของหลักฐานและเงื่อนไขทางเศรษฐกิจ หรือที่ว่านโยบายทางการคลังจะถูกบัญชาโดยแรงกดดันทางการเมืองหรือการคุกคาม”
และเสริมต่อวา “ผมเคารพอย่างสูงต่อความเป็นนิติรัฐและต่อความรับผิดชอบในระบอบประชาธิปไตยของพวกเรา ไม่มีใครโดยเฉพาะไม่มีประธานธนาคารกลางสหรัฐฯคนใดอยู่เหนือกฎหมายแต่นี่เป็นความเคลื่อนไหวที่ไม่คาดฝันที่สมควรถูกมองในบริบทอย่างกว้างของการคุกคามจากรัฐบาลสหรัฐฯและการกดดันอย่างต่อเนื่อง”
อย่างไรก็ตามประธานาธิบดีทรัมป์กล่าวถึงเจอโรม พาวเวลล์ในรายการทีวีวันอาทิตย์(11)ยืนยันเสียงแข็งว่า “ผมไม่รู้อะไรทั้งนั้นเกี่ยวกับมัน แต่เขาย่อมไม่ดีเอามากๆที่เฟด และเขาไม่ดีเอามากๆในการก่อสร้างตึก”
พาวเวลล์ได้รับการแต่งตั้งให้ขึ้นดำรงตำแหน่งประธานธนาคารกลางสหรัฐฯโดยทรัมป์ในสมัยแรกเมื่อปี 2017 และเขาจะหมดสมัยการดำรงตำแหน่งลงในพฤษภาคมที่กำลังจะมาถึง และคาดการณ์ว่าผู้นำสหรัฐฯ โดนัลด์ ทรัมป์ จะเสนอชื่อประธานเฟดคนใหม่ภายในสิ้นเดือน
อย่างไรก็ตามการที่ประธานเฟดโดนสอบสวนระหว่างอยู่ในตำแหน่งทำให้เกิดแรงกระเพื่อมขึ้นมาทันที โดยธนาคารการลงทุนชื่อดังสหรัฐฯ โกลด์แมน แซคส์ (Goldman Sachs) ออกมาเตือนเสียงดังว่า การสอบสวนพาวเวลล์จะยิ่งเพิ่มความวิตกต่อความเป็นอิสระของเฟด
เดอะการ์เดียนของอังกฤษรายงานวันนี้(12)ว่า Jan Hatzius หัวหน้านักเศรษฐศาสตร์ประจำโกลด์แมน แซคส์ ออกมาเตือนเช้านี้(12)ว่า ภัยคุกคามการฟ้องคดีอาญาต่อประธานเฟด เจอโรม พาวเวลล์ นั้นเพิ่มความวิตกว่าความเป็นอิสระของธนาคารกลางสหรัฐฯกำลังตกอยู่ในความเสี่ยง
โดยรอยเตอร์รายงานว่า Hatzius ได้เปิดเผยในการประชุมยุทธศาสตร์ระดับโลกของโกลด์แมน แซคส์ปี 2026
“เห็นได้ชัดว่ามีความวิตกเพิ่มขึ้นที่ว่า ความเป็นอิสระของเฟดกำลังอยู่ภายใต้ปืนที่มีข่าวล่าสุดถึงการสอบสวนคดีอาญาต่อตัวประธานพาวเวลล์นั้นยิ่งเพิ่มความวิตกเหล่านี้”
และเขาเสริมต่อว่า อย่างไรก็ตามเขาคาดว่าธนาคารกลางสหรัฐฯจะยังคงทำการตัดสินใจบนพื้นฐานข้อมูล”
“ผมไม่สงสัยเลยว่าเขา (เจอโรม พาวเวลล์) จะยังอยู่ในสมัยการดำรงตำแหน่งในฐานะประธานที่จะตัดสินใจบนพื้นฐานข้อมูลทางเศรษฐกิจและไม่อยู่ภายใต้อิทธิพลใดๆ ในการสั่งลด(อัตราดอกเบี้ย)หรือปฎิเสธที่จะลดบนพื้นฐานของข้อมูลที่สามารถสนับสนุนไปในทิศทางนั้น”