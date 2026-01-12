ฮือฮา! “เนทันยาฮู” สร้างปรากฎการณ์สะเทือนโซเชียลประกาศ “ จะไม่มี USA ถ้าไม่ยิว” เตรียมรับ “ทรัมป์” ใช้ยาแรงโจมตีอิหร่าน ยอดดับพุ่งกว่า 544

เอเจนซีส์/รอยเตอร์ - นายกรัฐมนตรีเบนจามิน เนทันยาฮู ทำให้โลกอินเตอร์เนตสั่นสะเทือนด้วยวาทะ จะไม่มีสหรัฐฯถ้าไม่ยิว ระหว่างเทลอาวีฟเตรียมรับมือหลังล่าสุดมีรายงานทรัมป์เตรียมใช้ยาแรงทางเลือกทางการทหารจัดการอิหร่าน ยอดดับการประท้วงเตหะรานพุ่งกว่า 544 คนรวมเจ้าหน้าที่อิหร่าน 109 คน
IbTimes UK ของอังกฤษรายงานวันอาทิตย์(11 ม.ค)ว่า วิดีโอคลิปที่แสดงให้เห็นนายกรัฐมนตรีอิสราเอล เบนจามิน เนทันยาฮู แถลงในภาษาอังกฤษโดยมีฉากหลังรูปลูกโลกและเชิงเทียนเมโนราห์ (menorah)
เนทันยาฮูยังได้อ้างอิงไปถึง “5 พี่น้องต่อสู้พวกป่าเถื่อน” ที่อ้างอิงตามคัมภีร์ทางศาสนาระหว่างการพูดไปถึงการป้องกันประเทศของอิสราเอลต่อการโจมตีจากกลุ่มฮามาส
โดยในการโพสต์ของ Iluminatibot ที่โพสต์คลิปเนทันยาฮูได้ทำให้ร้อนฉ่าทั่วโซเชียลมีเดียโต้เถียงหลังผู้นำอิสราเอลอ้างว่าหากว่า ไม่มียิวจะไม่มีสหรัฐฯเกิดขึ้นมาที่ภาษาตามนักสังเกตยี้ว่าอาจถึงขั้นกล่าวไปถึงยิวและการก่อตั้งประเทศอเมริกา
สื่ออังกฤษชี้ว่า เป็นการเปรียบเปรยจากมุมมองศาสนายูดายที่เกิดมาก่อนศาสนาคริสต์และที่ยังคงมีความเชื่อมโยงระหว่างกันเพื่อตอกย้ำให้เห็นถึงการที่สหรัฐฯปกป้องอิสราเอลมากกว่าการกล่าวอ้างว่ายิวนั้นก่อตั้งประเทศ
แต่อย่างไรก็ตามบรรดานักสังเกตการณ์ชี้ว่า คำพูดที่ออกมาจากปากเนทันยาฮูนั้นแสดงเหมือนการทั้งโอ้อวดและข่มขู่อยู่ในที
หนึ่งในความเห็นระบุว่า “ดูเหมือนว่ามีใครบางคนรู้สึกว่ามีอำนาจมากจนเกินไป” ส่วนอีกคนแสดงความเห็นด้วยกับเนทันยาฮูโดยชี้ว่า “เขาไม่ได้โกหก พวกคุณขายตัวให้กับคนเหล่านั้นง่ายจนเกินไป”
ส่วนอีกคนกล่าวว่า “เมื่อใดก็ตามที่พวกยิวหันหลังใหกับพันธมิตรระดับโลกที่ใหญ่ที่สุด ผู้ปกป้องและผู้ก่อตั้ง นั้นเป็นเหมือนสัญญาณบางอย่างว่ามีบางสิ่งเกิดขึ้นกับนโยบายของสหรัฐฯ” โดยอ้างอิงไปถึงการกวาดล้างของหน่วยกำกับเข้าเมืองสหรัฐฯ ICE ไม่นานนี้”
IbTimes UK รายงานว่า มีหลายความเห็นชี้ว่า นโยบายสหรัฐฯนั้นโดนครอบงำด้วยผลประโยชน์ของยิวสะท้อนถึง ทฤษฏีสมคบคิดอย่างยาวนานที่ระบุว่าอเมริกาโดนอิทธิพลต่างชาติควบคุม
รอยเตอร์รายงานล่าสุดว่า ภายในอิหร่านคู่ปรับของอิสราเอลนั้นยังคงผันผวน แหล่งข่าววงในเทลอาวีฟระบุว่า อิสราเอลจับตาใกล้ชิดเตรียมรับมือหากอเมริกาเปิดฉากใช้ทางเลือกทางการทหารโจมตี
ปัจจุบันตัวเลขผู้เสียชีวิตรวมไม่ต่ำกว่า 544 คนอ้างอิงตัวเลขจากเอพี
อัลญะซีเราะห์ของกาตาร์รายงานโดยอ้างอิงสำนักข่าวกึ่งทางการอิหร่านทาซนิมที่ชี้ว่ามีเจ้าหน้าที่ความมั่นคงอิหร่านเสียชีวิตรวม 109 คน
ขณะที่สำนักข่าวทางการอิหร่านรายงานวันอาทิตย์(11)ว่ามีเจ้าหน้าที่ตำรวจและเจ้าหน้าที่ความมั่นคงอิหร่านเสียชีวิต 30 คนในจ.อิสฟาฮาน (Isfahan) และอีก 6 คนในจ.เคอร์มานชาฮ์(Kermanshah)