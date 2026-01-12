'ทรัมป์' เตรียมหารือ 'อีลอน มัสก์' เปิดบริการอินเทอร์เน็ต Starlink ช่วยผู้ประท้วงใน 'อิหร่าน'

ประธานาธิบดี โดนัลด์ ทรัมป์ แห่งสหรัฐฯ ระบุในวันอาทิตย์ (11 ม.ค.) ว่าเขาเตรียมที่จะพูดคุยกับ อีลอน มัสก์ มหาเศรษฐีเจ้าของ SpaceX เกี่ยวกับการฟื้นฟูโครงข่ายอินเทอร์เน็ตในอิหร่าน หลังจากที่ทางการเตหะรานได้ตัดสัญญาณอินเทอร์เน็ตทั่วประเทศมาเป็นเวลาอย่างน้อย 4 วันท่ามกลางการประท้วงต่อต้านรัฐบาลครั้งใหญ่
“เขาเก่งในเรื่องทำนองนี้ เขามีบริษัทที่ดีมากๆ” ทรัมป์ ให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชน หลังถูกตั้งคำถามที่ว่าจะมีการติดต่อขอความร่วมมือกับบริษัท SpaceX ซึ่งเคยให้บริการอินเทอร์เน็ตผ่านดาวเทียม Starlink ในอิหร่านหรือไม่
ล่าสุด ทั้ง มัสก์ และ SpaceX ยังไม่ออกมาให้ความเห็นใดๆ ในประเด็นนี้
การส่งต่อข้อมูลในอิหร่านถูกสกัดกั้นจากมาตรการตัดอินเทอร์เน็ตซึ่งถูกใช้มานานตั้งแต่วันพฤหัสบดีที่แล้ว (9) ท่ามกลางการประท้วงต่อต้านระบอบผู้ปกครองทางศาสนาของอิหร่านที่แผ่ขยายวงกว้างและรุนแรงที่สุดนับตั้งแต่ปี 2022 เป็นต้นมา
มัสก์ และ ทรัมป์ มีความสัมพันธ์ที่ลุ่มๆ ดอนๆ กันมาโดยตลอด หลังจากที่มหาเศรษฐีเจ้าของเทสลาเคยให้ทุนสนับสนุนแคมเปญหาเสียงของ ทรัมป์ จนชนะศึกเลือกตั้งประธานาธิบดีในปี 2024 และต่อมายังได้รับมอบหมายให้คุมกระทรวงประสิทธิภาพรัฐบาล (DOGE) ซึ่งทำหน้าที่ตัดลดรายจ่ายของรัฐบาลสหรัฐฯ
ความขัดแย้งระหว่างทั้งคู่ปรากฏชัดเจนต่อสาธารณชนในปีที่แล้ว หลังจากที่ มัสก์ ออกตัวคัดค้านกฎหมายภาษีของ ทรัมป์ ทว่าในระยะหลังๆ มานี้ดูเหมือนว่าความสัมพันธ์ระหว่างเขากับรัฐบาล ทรัมป์ จะเริ่มกลับมาดีขึ้น โดย มัสก์ ได้ปรากฏตัวในงานเลี้ยงอาหารค่ำที่รีสอร์ต มาร์ อา ลาโก ของ ทรัมป์ ในเดือนนี้ ขณะที่ พีท เฮกเซธ รัฐมนตรีกลาโหมสหรัฐฯ ก็มีแผนที่จะไปเยี่ยมโรงงาน SpaceX ที่รัฐเทกซัสในวันนี้ (12) ด้วย
มัสก์ เคยช่วยสนับสนุนชาวอิหร่านด้วยการเปิดบริการอินเทอร์เน็ต Starlink เพื่อหลบเลี่ยงมาตรการกีดกันจากรัฐบาล รวมถึงในช่วงการประท้วงเมื่อปี 2022 โดยในปีนั้น ทำเนียบขาวภายใต้การนำของประธานาธิบดี โจ ไบเดน ได้ติดต่อขอให้ มัสก์ ช่วยเปิดบริการ Starlink ในอิหร่านหลังจากที่เกิดกระแสประท้วงต่อต้านรัฐจากกรณี มาห์ซา อามินี (Mahsa Amini) หญิงสาววัย 22 ปี ซึ่งเสียชีวิตระหว่างถูกตำรวจศีลธรรมอิหร่านควบคุมตัว
หลังจากนั้น Starlink ยังได้ให้บริการในพื้นที่ขัดแย้งอื่นๆ เช่น ยูเครน ซึ่งต่อมา มัสก์ ได้สั่งจำกัดบริการลงในปี 2022 ช่วงที่ยูเครนหวังใช้สัญญาณอินเทอร์เน็ตเพื่อการตอบโต้เชิงรุกต่อรัสเซีย ตามรายงานของรอยเตอร์
การประท้วงระลอกล่าสุดในอิหร่านเริ่มขึ้นในวันที่ 28 ธ.ค. ปีที่แล้วเพื่อตอบโต้ปัญหาค่าครองชีพพุ่งสูง ก่อนที่จะลุกลามกลายเป็นการเคลื่อนไหวต่อต้านระบอบผู้ปกครองทางศาสนาซึ่งกุมอำนาจเบ็ดเสร็จในอิหร่านภายหลังการปฏิวัติอิสลามเมื่อปี 1979
กลุ่มสิทธิมนุษยชนประเมินว่า มีผู้ประท้วงถูกสังหารแล้วหลายร้อยคนในช่วงไม่กี่วันที่ผ่านมา ขณะที่องค์กร HRANA ซึ่งมีฐานในสหรัฐฯ ระบุว่า ได้ตรวจสอบยืนยันข้อมูลว่ามีพลเรือนเสียชีวิตแล้ว 490 คน เจ้าหน้าที่ความมั่นคงอีก 48 นาย และยังมีผู้ประท้วงถูกจับกุมอีกราว 10,600 คนในช่วง 2 สัปดาห์ที่เกิดการจลาจลขึ้น
รัฐบาลอิหร่านเองไม่ได้แถลงตัวเลขผู้เสียชีวิตอย่างเป็นทางการ ขณะที่รอยเตอร์ก็ยังไม่สามารถตรวจสอบข้อมูลอย่างอิสระได้
ที่มา: รอยเตอร์