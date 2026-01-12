สื่ออังกฤษแฉ! 'ทรัมป์' สั่งหน่วยปฏิบัติการพิเศษสหรัฐฯ เตรียมทำแผนบุก 'กรีนแลนด์'

ประธานาธิบดี โดนัลด์ ทรัมป์ แห่งสหรัฐฯ ได้สั่งการให้พวกผู้บัญชาการระดับสูงของกองทัพเตรียมแผนสำหรับการบุกกรีนแลนด์ ซึ่งอาจนำไปสู่การล่มสลายขององค์การสนธิสัญญาแอตแลนติกเหนือ (นาโต) ตามรายงานของหนังสือพิมพ์เดลีเมลเมื่อวันเสาร์ (10 ม.ค.)
ประธานาธิบดีสหรัฐฯ พยายามเข้าควบคุมกรีนแลนด์ซึ่งเป็นดินแดนปกครองตนเองภายใต้อธิปไตยของเดนมาร์กมานานแล้ว โดยอ้างถึงความกังวลด้านความมั่นคง และความจำเป็นในการยับยั้งรัสเซียและจีน ขณะเดียวกันก็ไม่ได้ตัดความเป็นไปได้ที่จะใช้กำลังทหารในการเข้ายึดครองเกาะ ท่าทีนี้ทำให้เขาขัดแย้งกับสมาชิกยุโรปของนาโต ซึ่งได้รวมตัวกันสนับสนุนเดนมาร์ก
สื่ออังกฤษอ้างแหล่งข่าวที่ระบุว่า ทรัมป์ได้ขอให้กองบัญชาการปฏิบัติการพิเศษร่วมเตรียมแผนการบุกโจมตี แต่คณะเสนาธิการร่วมคัดค้าน โดยอ้างว่าการกระทำดังกล่าวผิดกฎหมายและไม่ได้รับการสนับสนุนจากสภาคองเกรส
แหล่งข่าวรายหนึ่งบอกกับเดลีเมลว่า นายพลอาวุโส “พยายามเบี่ยงเบนความสนใจของทรัมป์ โดยพูดถึงมาตรการที่ไม่ก่อให้เกิดความขัดแย้งมากนัก” เช่น “การโจมตีอิหร่าน”
รายงานระบุด้วยว่า แรงผลักดันให้สหรัฐฯยึดครองกรีนแลนด์นั้นมีที่ปรึกษาของ ทรัมป์ หลายคนเป็นตัวตั้งตัวตี หนึ่งในนั้นคือ สตีเฟน มิลเลอร์ ผู้ช่วยทางการเมืองซึ่งได้รับแรงบันดาลใจจากการโจมตีเวเนซุเอลา และต้องการดำเนินการอย่างรวดเร็วเพื่อยึดครองเกาะนี้ ก่อนที่รัสเซียหรือจีนจะลงมือ
แหล่งข่าวการทูตรายหนึ่งเตือนว่า การรุกรานอาจนำไปสู่ “การบ่อนทำลายนาโตจากภายใน” พร้อมเสริมว่า “เจ้าหน้าที่ยุโรปบางคนสงสัยว่า นี่อาจเป็นเป้าหมายที่แท้จริงของกลุ่ม MAGA สายแข็งรอบตัวทรัมป์… การยึดครองกรีนแลนด์อาจบีบให้ยุโรปละทิ้งนาโต และหากทรัมป์ต้องการยุติบทบาทนาโต นี่อาจเป็นวิธีที่สะดวกที่สุด”
นักการทูตอังกฤษที่หนังสือพิมพ์เดลีเมลอ้างถึงระบุว่า ทรัมป์ มองว่าปฏิบัติการในกรีนแลนด์เป็นวิธีเบี่ยงเบนความสนใจของผู้มีสิทธิเลือกตั้งชาวอเมริกันจากสถานการณ์เศรษฐกิจของสหรัฐฯ ก่อนการเลือกตั้งกลางเทอม ในทำนองเดียวกันหนึ่งในแหล่งข่าวของหนังสือพิมพ์ฉบับนี้ก็กล่าวว่า ทรัมป์ อาจใช้วิธีการที่รุนแรงขึ้นในระยะสั้น ก่อนที่จะเปลี่ยนไปสู่การประนีประนอม
ในขณะเดียวกัน หนังสือพิมพ์เดลีเทเลกราฟรายงานว่า สมาชิกนาโตในยุโรปกำลังหารือเกี่ยวกับการส่งกองกำลังไปยังกรีนแลนด์ ซึ่งรวมถึงทหาร เรือ และเครื่องบิน เพื่อรักษาความปลอดภัยในแถบอาร์กติกและบรรเทาความกังวลของ ทรัมป์
ที่มา: RT