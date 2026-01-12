ไหนไม่คบหากันแล้ว!สื่อเขมรอ้างการค้ากัมพูชา-ไทยลดแค่15% แม้ปิดด่านชายแดน

การค้าระหว่างกัมพูชาและไทยในปีที่แล้ว เหลืออยู่ที่ 3,650 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ(ราว 11,500 ล้านบาท) ลดลงเกือบ 15% เมื่อเทียบกับ 4,290 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ(13,500 ล้านบาท) ของปี 2024 แม้มีการปิดด่านชายแดนเป็นเวลาหลายเดือนลากยาวจนถึงปัจจุบัน ตามรายงานของ KPT English สื่อมวลชนเขมร อ้างอิงข้อมูลอย่างเป็นทางการ
KPT English รายงานเมื่อปลายสัปดาห์ อ้างอิงข้อมูลจากกรมศุลกากรและสรรพสามิตแห่งกัมพูชา พบว่ายอดการส่งออกของกัมพูชาไปยังไทย มีมูลค่าราว 732 ล้านดอลลาร์(ประมาณ 23,000 ล้านบาท) ลดลง 14.1% ขณะที่นำเข้าจากไทยลดลง 15% เหลือ 2,900 ล้านดอลลาร์(ราว 91,000 ล้านบาท)
พเญ โสวิเชียต โฆษกกระทรวงพาณิชย์กัมพูชาระบุ แม้มีการปิดด่านชายแดนทางบก แต่การค้าทวิภาคียังคงดำเนินการผ่านเส้นทางขนส่งทางทะเลและผ่านประเทศลาว เขาเน้นว่ากัมพูชาแบนนำเข้าสินค้าบางอย่าง อย่างเช่น ผัก, ผลไม้, ไฟฟ้า, น้ำมัน และก๊าซ แต่กระแสสินค้าอื่นๆยังคงปกติ "กัมพูชารักษาไว้ซึ่งตลาดระหว่างประเทศสำคัญๆ รับประกันห่วงโซ่อุปทานและความเชื่อมั่นของผู้ซื้อ"
อ้างอิงข้อมูลจากกระทรวงพาณิชย์กัมพูชา การค้าระหว่างประเทศโดยรวมของกัมพูชาแตะระดับ 62,250 ล้านดอลลาร์(ราว 1.9 ล้านล้านบาท) ในปี 2025 เพิ่มขึ้น 18% จากหนึ่งปีก่อนหน้านี้ การส่งออกรวมอยู่ที่ 31,280 ล้านดอลลาร์(ราว 980,000 ล้านลาท) เพิ่มขึ้น 17% ส่วนการนำเข้าอยู่ที่ 33,960 ล้านดอลลาร์(ราว 1,065,000 ล้านบาท) เพิ่มขึ้น 18%
(ที่มา:KPT English)