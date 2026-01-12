อ้างไปเรื่อย! ทูตนอร์ดิกโต้ 'ทรัมป์' ยืนยันไม่มีเรือจีน-รัสเซียปฏิบัติการอยู่ใกล้ 'กรีนแลนด์'

หนังสือพิมพ์ไฟแนนเชียลไทมส์รายงานเมื่อวันอาทิตย์ (11 ม.ค.) ว่า นักการทูตในกลุ่มประเทศนอร์ดิกออกมา "ปฏิเสธ" คำกล่าวอ้างของประธานาธิบดี โดนัลด์ ทรัมป์ แห่งสหรัฐฯ ที่ว่ามีเรือของรัสเซียและจีนปฏิบัติการอยู่ใกล้เกาะกรีนแลนด์
ไฟแนนเชียลไทมส์ระบุว่า ในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา ไม่มีสัญญาณใดๆ ของเรือหรือเรือดำน้ำของรัสเซียหรือจีนอยู่รอบๆ กรีนแลนด์ โดยอ้างคำพูดของนักการทูตอาวุโสสองคนจากกลุ่มประเทศนอร์ดิกที่เข้าถึงข้อมูลข่าวกรองขององค์การสนธิสัญญาแตแลนติกเหนือ (นาโต)
รอยเตอร์ยังไม่สามารถตรวจสอบรายงานดังกล่าวได้ในทันที ขณะที่ทำเนียบขาวและนาโตก็ไม่ได้ออกมาให้ความเห็นใดๆ
ไฟแนนเชียลไทมส์อ้างคำพูดของนักการทูตอาวุโสคนหนึ่งว่า “มันไม่เป็นความจริงเลยที่ว่าจีนและรัสเซียอยู่ที่นั่น ผมได้เห็นข้อมูลข่าวกรองแล้ว ไม่มีเรือ ไม่มีเรือดำน้ำ”
นักการทูตอีกคนจากกลุ่มประเทศนอร์ดิกชี้ว่า คำกล่าวอ้างที่ว่าน่านน้ำรอบๆ กรีนแลนด์ “เต็มไปด้วย” เรือของรัสเซียและจีนนั้นไม่มีมูลความจริง พร้อมเสริมว่ากิจกรรมดังกล่าวเกิดขึ้นในบริเวณมหาสมุทรอาร์กติกฝั่งรัสเซีย
ทรัมป์ พูดซ้ำแล้วซ้ำเล่าว่าเรือของรัสเซียและจีนกำลังปฏิบัติการอยู่ใกล้กรีนแลนด์ ซึ่งเป็นคำกล่าวอ้างที่รัฐบาลเดนมาร์กเองก็ออกมาโต้แย้ง อีกทั้งผู้นำสหรัฐฯ ก็ไม่เคยแสดงหลักฐานใดๆ มาสนับสนุนคำกล่าวอ้างของตน
ทรัมป์ กล่าวเมื่อวันศุกร์ (9) ว่า สหรัฐฯ จำเป็นต้องเป็นเจ้าของกรีนแลนด์ซึ่งเป็นดินแดนปกครองตนเองส่วนหนึ่งของราชอาณาจักรเดนมาร์ก เพื่อป้องกันไม่ให้รัสเซียหรือจีนเข้ายึดครองดินแดนที่มีทำเลที่ตั้งทางยุทธศาสตร์และอุดมไปด้วยแร่ธาตุแห่งนี้
“ภาพที่วาดขึ้นเกี่ยวกับเรือของรัสเซียและจีนที่แล่นอยู่ภายในอ่าวนุก (Nuuk) และการลงทุนมหาศาลของจีนนั้นไม่ถูกต้อง” ลาร์ส ล็อกเกอ ราสมุสเซน รัฐมนตรีต่างประเทศเดนมาร์ก กล่าวเมื่อต้นสัปดาห์นี้
ข้อมูลการติดตามเรือจาก MarineTraffic และ LSEG แสดงให้เห็นว่า ไม่มีเรือของจีนหรือรัสเซียอยู่ใกล้กรีนแลนด์
ด้านสภานิติบัญญัติของของกรีนแลนด์แถลงเมื่อเย็นวันศุกร์ (9) ว่า จะเลื่อนการประชุมเพื่อหารือเกี่ยวกับการตอบโต้ภัยคุกคามจากสหรัฐฯ ที่จะเข้าควบคุมเกาะให้เร็วขึ้น
การผลักดันครั้งใหม่ของ ทรัมป์ เพื่อเข้ายึดกรีนแลนด์ หลังจากที่สหรัฐฯ เข้าแทรกแซงทางทหารในเวเนซุเอลา ทำให้ผู้คนจำนวนมากบนเกาะซึ่งมีประชากร 57,000 คนรู้สึกกังวลใจ โดยเป้าหมายที่ชาวกรีนแลนด์ยึดมั่นก็คือการได้เป็นประเทศเอกราช
