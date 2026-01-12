สถานการณ์ไม่ดี!สื่อแฉทรัมป์กำลังคิดโจมตีอิหร่านรอบใหม่ ตอบโต้ปราบปรามนองเลือดผู้ประท้วง

ประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ แห่งสหรัฐฯ กำลังชั่งใจในความเป็นไปได้ที่จะออกคำสั่งโจมตีรอบใหม่เล่นงานอิหร่าน ตอบโต้เตหะรานปราบปรามนองเลือดพวกผู้ประท้วงและพวกผู้ก่อจลาจล อันมีต้นตอจากเงินเฟ้อพุ่งทะยาน ตามรายงานของนิวยอร์กไทม์สในวันเสาร์(10ม.ค.) อ้างอิงแหล่งข่าวใกล้ชิดอเมริกาที่เกี่ยวข้องกับการพูดคุยหารือ
รายงานของนิวยอร์กไทม์ส ระบุว่า ทรัมป์ ได้รับฟังรายงานสรุปเกี่ยวกับทางเลือกต่างๆในการโจมตีในช่วงไม่กี่วันที่ผ่านมา ในนั้นรวมถึงโจมตีเป้าหมายที่ไม่ใช่การทหารในเตหะราน แต่ยังไม่ได้ตัดสินใจขั้นสุดท้าย
ทั้งนี้รายงานข่าวดังกล่าวของนิวยอร์กไทม์ส มีขึ้นหลังจากประธานาธิบดีทรัมป์ เอ่ยปากเตือนหลายต่อหลายครั้งไปยังอิหร่านในอดีตที่ผ่านมา และส่งเสียงสนับสนุนพวกผู้ประท้วงอย่างเปิดเผยเมื่อวันเสาร์(10ม.ค.) "อิหร่านยกำลังมองหาเสรีภาพ บางทีอาจเป็นเสรีภาพที่ไม่เคยมีมาก่อน สหรัฐฯพร้อมช่วยเหลือ!!" ทรัมป์เชียนบนทรุตช์โซเชียล
การประท้วงปะทุขึ้นในอิหร่านเมื่อวันที่ 28 ธันวาคม ตามหลังการพังครืนของค่าเงินของประเทศ อันนำมาซึ่งการพุ่งขึ้นของราคาอาหารและสินค้าจำเป็นอื่นๆ การชุมนุมลุกลามสู่สถานการณ์ความไม่สงบในวงกว้างอย่างรวดเร็ว พวกก่อจลาจลปะทะกับตำรวจ มีการโจมตีอาคารราชการในกรุงเตหะรานและเมืองอื่นๆ ขณะที่เจ้าหน้าที่ตัดการเชื่อมต่อทางอินเตอร์เน็ตและโทรศัพท์ทั่วประเทศในวันพฤหัสบดี(9ม.ค.) ในความพยายามควบคุมความรุนแรง
เตหะรานกล่าวหาสหรัฐฯและอิสราเอลโหมกระพือความไม่สงบ "ด้วยการเชื่อว่าสาธารณรัฐอิสลามอิหร่านเหมือนกับประเทศอื่นๆ สหรัฐฯจึงกำลังหาทางใช้มาตรการแบบเดียวกัน ยุยงบุคคลบางรายให้ก่อความยุ่งเหยิงและก่อจลาจล" อับบาส อารากชี รัฐมนตรีต่างประเทศอิหร่านเขียนบนแพลตฟอร์มเอ็กซ์ในวันเสาร์(10ม.ค.)
อยาตอลเลาะห์ อาลี คอเมเนอี ผู้นำสูงสุดของอิหร่าน ประณามคำขู่ต่างๆนานาว่า "ไร้เหตุผล" และบอกว่าประเทศของเขา "จะไม่มีทางอ่อนข้อแก่พวกที่ทำลายทรัพย์สินสาธารณะ"
สหรัฐฯปฏิบัติการโจมตีทางอากาศที่ตั้งโรงงานนิวเคลียร์ของอิหร่านเมื่อเดือนมิถุนายน 2025 สนับสนุนยุทธการทางอากาศของอิสราเอลที่โจมตีเล่นงานอิหร่านเป็นเวลา 12 วัน อิหร่านตอบโต้ด้วยการยิงห่าขีปนาวุธเข้าใส่ฐานทัพอเมริกาในกาตาร์ อย่างไรก็ตามไม่มีผู้เสียชีวิตใดๆ
(ที่มา:อาร์ทีนิวส์/นิวยอร์กไทม์ส)