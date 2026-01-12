ฟังไว้!รมต.กัมพูชาแนะคนไทยปฏิเสธ'อนุทิน' เลือกพรรค'ประชาชน-เพื่อไทย'ถ้าไม่อยากสู้รบเขมรรอบ3

แก้ว เรมี (Keo Remy) รัฐมนตรีอาวุโสและประธานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนกัมพูชา ออกมาชี้ว่าถ้านายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรีไทยพ่ายแพ้ในศึกเลือกตั้ง โอกาสการเปิดศึกรอบ 3 ระหว่างกัมพูชาและไทยจะลดต่ำลง โดยเฉพาะอย่างยิ่งพรรคประชาชนและพรรคเพื่อไทย ไม่ได้กระหายทำสงครามเหมือนพรรคภูมิใจไทย
ในข้อความที่โพสต์บนเฟซบุ๊กเมื่อช่วงกลางสัปดาห์ แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับศึกเลือกตั้งของไทย ที่จะมีขึ้นในเดือนหน้า โดยเขาเขียนเป็นภาษาเขมรระบุว่า "สำหรับมุมมองของผม ถ้าอนุทินแพ้ด้วยการได้คะแนนเสียงที่ต่ำมาก จะไม่มีสงคราม เพราะการบุกรุกกัมพูชาของทหารไทย ได้รับการสนับสนุนอย่างเต็มที่จากรัฐบาลไทยที่นำโดยนายอนุทิน ซึ่งเปรียบเสมือนการเดินหน้าไปพร้อมกัน ทั้งกลองทั้งฉาบระหว่างฝ่ายการเมืองและกองทัพ"
"ดังนั้น ถ้านายอนุทินหมดอำนาจ ทหารไทยไม่สามารถออกรบได้เพียงลำพัง ถ้าอนุทินแพ้เลือกตั้ง จะไม่มีสงคราม ถ้าพรรคประชาชนหรือพรรคเพื่อไทย ได้รับชัยชนะในเดือนกุมภาพันธ์ จะไม่มีการเล่นเกมสงครามเหมือนพรรคอื่น เพราะทั้ง 2 พรรค เน้นเศรษฐกิจ การท่องเที่ยว การลงทุน และยกระดับความสัมพันธ์ระหว่างประเทศมากกว่าไปรบกับประเทศเพื่อนบ้าน"
"แม้มีนโยบายเปิดรับความร่วมมือกับกองทัพไทยเหมือนกัน แต่สันดานของทั้ง 2 พรรคก็ไม่โน้มเอียงไปในทางสู้รบ เพื่อความมั่นคงและสันติภาพในระยะยาวในปัญหาชายแดนกัมพูชา-ไทยในอนาคต จําเป็นต้องพึ่งพาคนไทยโหวตให้พรรคประชาชนหรือพรรคเพื่อไทย พรรคภูมิใจไทยของนายอนุทิน ต่างจากสองพรรค จะนําไฟสงครามและหายนะมายัง 2 ประเทศมาอย่างไม่มีที่สิ้นสุด" นายแก้ว เรมี เขียน
ความขัดแย้งตามแนวชายแดนระหว่างไทยกับกัมพูชา อันเนื่องจากประเด็นพิพาทด้านชายแดน ได้โหมกระพือเหตุปะทะนองเลือด 2 รอบเมื่อปีที่แล้ว รอบแรกในช่วงปลายเดือนกรกฏาคมและรอบ 2 ในช่วงต้นเดือนธันวาคม สังหารผู้คนใน 2 ฟากฝั่งหลายสิบราย(ตามคำกล่าวอ้างอย่างเป็นทางการ) และประชาชนหลายแสนคนต้องพลัดถิ่นฐาน ก่อนที่ทั้งไทยและกัมพูชาได้ตกลงหยุดยิงกันอีกรอบในช่วงปลายเดือนธันวาคม
ทั้งนี้ความเห็นของนายแก้ว เรมี มีขึ้นก่อนที่ไทยจะมีการจัดเลือกตั้งทั่วไปในวันที่ 8 กุมภาพันธ์ โดยที่หัวข้อความขัดแย้งระหว่างไทยกับกัมพูชา กลายมาเป็นหนึ่งในประเด็นหลักของการรณรงค์หาเสียง
(ที่มา:เฟซบุ๊ก Keo Remy)