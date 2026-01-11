เดือด! "กลาโหมอังกฤษ" อยู่บนรถไฟจอดกะทันหันระหว่าง “รัสเซีย” ยิงเหนือเสียง “โอเรชนิก” โจมตียูเครน กร้าวพร้อม “ลักพาตัวปูติน” สั่งสร้างมิสไซล์ Nightfall ยิงไกล 310 ไมล์ทะลุถึง “มอสโก” พร้อมส่งทหารUKเข้า

เอเจนซีส์ – รัฐมนตรีกลาโหมอังกฤษ จอห์น ฮีลลีย์ (John Healey) เยือนกรุงเคียฟวันศุกร์(2 ม.ค)ไม่กี่ชั่วโมงหลังรัสเซียยิงมิสไซล์ไฮเปอร์โซนิกโอเรชนิกโจมตีแคว้นลวิฟติดโปแลนด์ส่งสารเตือนตะวันตก แถลงยืนยันพร้อมมิสชันลักพาตัว “ปูติน ให้เงินเซเลนากี 200 ล้านปอนด์ปรับปรุงระบบสื่อสาร ระบบต่อต้านโดรน ยานยนต์ ในยูเครน เตรียมการสำหรับส่งทหารอังกฤษเข้า สั่งสร้างมิสไซล์ Nightfall พิสัยยิงไกล 310 ไมล์จากสนามรบทะลุถึง “มอสโก”
เดลีเทเลกราฟของอังกฤษรายงานวันเสาร์(10 ม.ค)ว่า รัฐมนตรีกลาโหมอังกฤษ จอห์น ฮีลลีย์ (John Healey) บุกเยือนกรุงเคียฟวันศุกร์(9 ม.ค) ห่างแค่ไม่กี่ชั่วโมงหลังมอสโกส่งโดรนโจมตีกรุงเคียฟพร้อมยิงมิสไซล์เหนือเสียง โอเรชนิก ยิงแคว้นลวิฟติดโปแลนด์เพื่อข่มขู่นาโต
เป็นทริปการเยือนยูเครน 1 วันและฮีลลีย์พบผู้นำยูเครน โวโลดิมีร์ เซเลนสกี ที่ทำเนียบประธานาธิบดียูเครนและได้ประกาศงบช่วยเหลือเคียฟจำนวน 200 ล้านปอนด์เพื่อเตรียมความพร้อมในการส่งกำลังทหารอังกฤษในฐานะกองกำลังสันติภาพเข้าสู่ยูเครน
อ้างอิงจากเดอะการ์เดียนของอังกฤษพบว่า ในคำแถลงเป็นเงินสำหรับการอัปเกรดยานยนต์ทางการทหารและระบบการสื่อสารรวมถึงระบบต่อต้านโดรนและการรบประกันความพร้อมส่งกำลังทหารอังกฤษเข้ายูเครน
เป็นคำแถลงตามหลังข้อตกลงวันอังคาร(6)ก่อนหน้าที่ซัมมิตพันธมิตรแห่งความมุ่งมั่น (coalition of the willing) ที่นายกรัฐมนตรีอังกฤษ เซอร์เคียร์ สตาร์เมอร์ ตกลงร่วมกับประธานาธิบดีฝรั่งเศส เอ็มมานุเอล มาครง ในการส่งกำลังทหารอังกฤษและทหารฝรั่งเศสเข้ายูเครน ซึ่งสื่อไทม์สของอังกฤษรายงาน 3 วันก่อนหน้าว่า อังกฤษและฝรั่งเศสจะส่งกำลังทหารรวมกันสูงสุด 15,000 นายเข้ายูเครน โดยฝั่งอังกฤษคาดจะส่งกำลังทหาร 7,500 นาย
เดลีเทเลกราฟรายงานต่อว่า ฮีลลีย์ได้ให้สัมภาษณ์กับหนังสือพิมพ์เคียฟอินดิเพนเดนท์ว่า เขาไม่ปัดทางเลือกใน "การลักพาตัว" ประธานาธิบดีรัสเซีย วลาดิมีร์ ปูติน เพื่อนำตัวขึ้นสู่ศาลอาญาระหว่างประเทศ ICC ระหว่างเดินทางไปดูตึกในกรุงเคียฟที่โดนโดรนรัสเซียดโจมตีเสียหายอย่างหนัก
เป็นการเปิดช่องของฝั่งอังกฤษตามหลังผู้นำสหรัฐฯในวันศุกร์(9)ออกมาปฎิเสธคำขอของประธานาธิบดียูเครนตามรายงานของสถานีโทรทัศน์ฟ็อกซ์นิวส์วันเสาร์(10)ที่ให้ใช้ทางเลือกทางการทหารส่งหน่วยรบพิเศษบุกจับประธานาธิบดีรัสเซีย วลาดิมีร์ ปูตินตามหลังปฎิบัติการฟ้าผ่าที่ฮือฮาไปทั่วโลกเมื่อทรัมป์ส่งหน่วยรบพิเศษเดลต้าบุกจับอดีตประธานาธิบดี นิโกลัส มาดูโร และภรรยาจากในบังเกอร์ค่ายทหารกรุงคารารัสใช้เวลาเบ็ดเสร็จ 3 ชั่วโมงวันเสาร์(3)ที่แล้ว
“ผมไม่คิดว่ามันจำเป็น” ทรัมป์กล่าวให้สัมภาษณ์กับผู้จัดฟ็อกซ์นิวส์คนดัง ปีเตอร์ ดูซีย์ ( Peter Doocy )ระหว่างประธานาธิบดีทรัมป์หารือกับซีอีโอใหญ่บริษัทน้ำมันสหรัฐฯที่ทำเนียบขาวในวันศุกร์(9)
ขณะเดียวกันหนังสือพิมพ์เดอะซันของอังกฤษรายงานวันอาทิตย์(11)ว่า อังกฤษยังมีแผนส่งเขี้ยวเล็บให้ยูเครนเพื่อรบรัสเซียให้เด็ดขาดเพื่อป้องกันพรมแดนนาโตด้วยมิสไซล์พิสัยไกล Nightfall ที่มีพิสัยทำการไกล 310 ไมล์ที่สามารถยิงออกจากสนามรบเพื่อเป้าหมายโจมตีได้ไกลถึงทำเนียบเครมลินในกรุงมอสโกทีเดียว
มิสไซล์ Nightfall หนัก 200 กิโลกรัมสามารถยิงออกมาได้อย่างรวดเร็วจากฐานยิงเคลื่อนที่ในโปรเจกต์วงเงิน 9 ล้านปอนด์ที่บริษัทการทหารอังกฤษชื่อดังทั้งหลายจะได้รับเพื่อให้ยูเครนสามารถปกป้องเมืองต่างๆพ้นจากมิสไซล์รัสเซียได้อย่างปลอดภัยอ้างอิงจากรัฐมนตรีกลาโหมอังกฤษที่เปิดเผยกับเดอะซันวันนี้(11)
แหล่งข่าววงในใกล้ชิดเปิดเผยว่า รัฐมนตรีกลาโหมอังกฤษ จอห์น ฮีลลีย์ อยู่ใกล้แคว้นลวิฟที่ติดโปแลนด์ระหว่างที่มิสไซล์โอเรชนิกยิงเข้าโจมตีเมื่อข้ามคืนพฤหัสบดี(8)เข้าสู่เช้าวันศุกร์(9) เพื่อคุกคามตะวันตก พร้อมกับฝูงโดรน 200 ตัวโจมตีกรุงเคียฟทำให้มีผู้เสียชีวิต 4 คน
แหล่งข่าวเปิดเผยว่า ในเวลานั้นรถไฟพิเศษของฮีลลีย์ต้องหยุดฉุกเฉิน เขาเปิดเผยว่า “พวกเราอยู่ใกล้มากพอที่จะได้ยินเสียงไซเรนเตือนภัยทางอากาศ”
เขากล่าวต่อว่าชาติพันธมิตรตะวันตกมีความมุ่งมั่นเพื่อบีบบังคับประธานาธิบดีปูตินให้ต้องยอมเข้ามาเจรจา