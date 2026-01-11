หรือไม่ไว้ใจแล้วอเมริกา!?ปีเดียวอินเดียเททิ้งพันธบัตรสหรัฐฯ21% หันไปกว้านซื้อทองคำแทน

ธนาคารกลางอินเดีย(RBI) ลดการถือครองพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯในช่วงหลายเดือนที่ผ่านมา ตามรายงานของอีโคโนมิคไทม์ส โดยจากข้อมูลกระทรวงการคลังอเมริกาพบ RBI มีพันธบัตรรัฐบาลอเมริกาในครอบครอง 190,000 ล้านดอลลาร์ในช่วงสิ้นเดือนตุลาคม 2025 ลดลงจากช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อน ซึ่งอยู่ที่ 241,400 ล้านดเอลลาร์ ถึงกว่า 50,700 ล้านดอลลาร์
รายงานของอ็อปอินเดีย สื่อมวลชนนิวเดลี ระบุว่าโดยรวมในปี 2025 อินเดียลดการถือครองพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯลง 21% การเปลี่ยนแปลงครั้งนี้มีขึ้นแม้ผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลอเมริกาอายุ 10 ปี ดีดตัวขึ้นจาก 4% เป็น 4.8%
ความเปลี่ยนแปลงครั้งนี้เกิดขึ้นในขณะที่ธนาคารกลางอินเดียเพิ่มการถือครองทองคำขึ้นอย่างมากในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา รายงานข่าวระบุ โดยทองคำสำรองของอินเดียในปัจจุบันอยู่ที่ราวๆ 880.18 เมตริกตัน หลังจาก RBI เดินหน้าเชิงรุกซื้อทองคำอย่างเต็มกำลัง ส่งผลให้ทองคำสำรองของประเทศเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง เวลานี้ทองคำคิดเป็นสัดส่วน 13.6% ของทุนสำรองระหว่างประเทศโดยรวม มีมูลค่าที่ 687,000 ล้านดอลลาร์ เมื่อปีที่แล้ว ทองคำสำรองของอินเดีย คิดเป็นสัดส่วนแค่ 9.3% ของทุนสำรองระหว่างประเทศ
การกว้านซื้อของคำของ RBI ยังสอดคล้องกับแนวโน้มที่กำลังเกิดขึ้นกับบรรดาธนาคารกลางประเทศอื่นๆเช่นกัน ในนั้นรวมถึงจีน, บราซิลและซาอุดีอาระเบีย ซึ่งต่างเพิ่มการถือครองทองคำในหลายไตรมาสที่ผ่านมา บ่งชี้ถึงความเป็นไปได้ที่ดอลลาร์จะผันผวนและการป้องกันความเสี่ยงจากต้นทุนการให้บริการหนี้(จำนวนเงินทั้งหมดที่ต้องจ่ายเพื่อชำระคืนหนี้สิน ในช่วงเวลาหนึ่งๆ โดยรวมถึงเงินต้น (Principal) ดอกเบี้ย (Interest) และค่าธรรมเนียมอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง) ที่เพิ่มขึ้นของสหรัฐฯ ซึ่งคาดหมายว่าดอกเบี้ยทบต้นจะทะลุหลัก 10 ล้านล้านดอลลารเร็วๆนี้
อย่างไรก็ตามในขณะเดียวกัน สหราชอาณาจักร, ญี่ปุ่น, แคนาดา และสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ ได้เพิ่มการถือครองพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ
พวกผู้เชี่ยวชาญยังมองในแง่ดีกว่า การลดถือครองพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯอาจเป็นเพียงแค่การกระจายความเสี่ยงในพอร์ตการลงทุนและปรับสมดุล ไม่ใช่การลดพึ่งพิงดอลลาร์โดยตรง
(ที่มา:อ็อปอินเดีย)