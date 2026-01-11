สู้สหรัฐฯไหวไหม!'จีน-รัสเซีย-อิหร่าน'เริ่มซ้อมรบ'BRICS Plus' ท่ามกลางความตึงเครียดกับอเมริกา

จีน รัสเซียและอิหร่าน เริ่มซ้อมรบร่วมทางทะเลเป็นเวลา 1 สัปดาห์ ในน่านน้ำแอฟริกาใต้ ในวันเสาร์(10ม.ค.) ในสิ่งที่ประเทศเจ้าภาพให้คำนิยามว่าเป็นปฏิบัติการ BRICS Plus สำหรับรับประกันความปลอดภัยด้านการเดินเรือและกิจกรรมเศรษฐกิจทางทะเล อย่างไรก็ตามความเคลื่อนไหวนี้เกิดขึ้นท่ามกลางความตึงเครียดระหว่างสหรัฐฯกับประเทศสมาชิกกลุ่ม BRICS หลายชาติ
BRICS Plus คือกลุ่มภูมิรัฐศาสตร์ที่ขยายตัวจากกลุ่มเดิมที่ประกอบด้วย บราซิล, รัสเซีย, อินเดีย, จีน และ แอฟริกาใต้ และถูกมองโดยบรรดารัฐสมาชิก ว่าเป็นตัวถ่วงดุลความเป็นเจ้าโลกของสหรัฐฯและตะวันตกในด้านเศรษฐกิจ โดยที่ปัจจุบันมีสมาชิกเพิ่มเติมอีก 5 ชาติ
แม้แอฟริกาใต้ ทำการซ้อมรบทางทะเลกับจีนและรัสเซียเป็นประจำ แต่คราวนี้มันเกิดขึ้นท่ามกลางความตึงเครียดขึ้นสูงระหว่างรัฐบาลสหรัฐฯของประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ กับบรรดาชาติ BRICS Plus หลายประเทศ ในนั้นรวมถึงจีน, อิหร่าน, แอฟริกาใต้และบราซิล
ทั้งนี้กลุ่มขยาย BRICS ยังรวมไปถึงอียิปต์, อินโดนีเซีย, ซาอุดีอาระเบีย, เอธิปโอเปีย และ สหรัฐอาหรับเอเมิเรตส์
พวกเจ้าหน้าที่ทหารของจีนที่ร่วมพิธีเปิดการซ้อมรบ ระบุว่าบราซิล, อียิปต์และเอธิโอเปีย เข้าร่วมในฐานะผู้สังเกตการณ์ "การซ้อมรบจะ WILL FOR PEACE 2026 จะเป็นการรวมตัวของกองทัพเรือต่างๆจากบรรดาชาติ BRICS Plus เพื่อปฏิบัติการความปลอดภัยทางทะเลร่วมและฝึกซ้อมการทำงานร่วมกัน" กองทัพแอฟริกาใต้กล่าวในถ้อยแถลง
ทรัมป์ กล่าวหาบรรดาชาติกลุ่ม BRICS ว่าเสาะหานโยบายต่อต้านอเมริกา และเมื่อเดือนมกราคม ขู่รีดภาษีเพิ่มเติมทุกรัฐสมาชิกอีก 10% นอกเหนือจากเพดานภาษีที่เขากำหนดเล่นงานประเทศต่างๆทั่วโลกอยู่ก่อนแล้ว
Democratic Alliance พรรคการเมืองโปรตะวันตกและเป็นพรรคใหญ่ที่สุดอันดับ 2 ในรัฐบาลผสมของประธานาธิบดีไซริล รามาโฟซา แห่งแอฟริกาใต้ ตำหนิการซ้อมรบครั้งนี้ว่า "สวนทางกับสถานะความเป็นกลางที่เราเน้นย้ำ" และ BRICS ทำให้ แอฟริกาใต้ กลายเป็นเบี้ยตัวหนึ่งในเกมแห่งอำนาจ ถูกใช้เป็นเครื่องมือโดยรัฐอันธพาลทั้งหลายในเวทีโลก
อย่างไรก็ตามพันโท เอ็มโฟ มาเตบูลา รักษาการโฆษกสำหรับปฏิบัติการซ้อมรบร่วม ปฏิเสธเสียงวิพากษ์วิจารณ์ดังกล่าว "มันไม่ใช่การจัดวางทางการเมือง ไม่มีความเป็นปรปักษ์ที่มีต่อสหรัฐฯ" เธอกล่าว พร้อมชี้ว่าแอฟริกาใต้มีการซ้อมรบกับกองทัพเรืออเมริกาเป็นระยะๆเช่นกัน "มันคือการซ้อมรบทางทะเล มีเจตนาเพื่อปรับปรุงแสนยานุภาพของเราและการแบ่งปันข้อมูล"
(ที่มา:รอยเตอร์)