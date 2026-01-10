เชื่อได้ไหม! 'ทรัมป์' ลั่นไม่คิดลักพาตัว 'ปูติน' หลัง 'เซเลนสกี' ออกมายุให้สหรัฐฯ ใช้ 'มาดูโรโมเดล' จัดการผู้นำรัสเซีย

ประธานาธิบดี โดนัลด์ ทรัมป์ แห่งสหรัฐฯ กล่าวว่า เขาจะไม่สั่งลักพาตัวประธานาธิบดี วลาดิมีร์ ปูติน แห่งรัสเซีย โดยปฏิเสธแนวคิดดังกล่าวว่า "ไม่จำเป็น" หลังถูกสื่อมวลชนตั้งคำถาม
คำพูดของ ทรัมป์ มีขึ้น 1 สัปดาห์หลังจากหน่วยคอมมานโดของสหรัฐฯ จับกุมประธานาธิบดี นิโคลัส มาดูโร แห่งเวเนซุเอลา ระหว่างการบุกโจมตีที่พักของเขาในกรุงการากัส
ประธานาธิบดี โวโลดิมีร์ เซเลนสกี แห่งยูเครนได้แสดงปฏิกิริยาต่อปฏิบัติการดังกล่าว โดยระบุว่า “ถ้าคุณทำแบบนั้นกับเผด็จการได้ สหรัฐฯ ก็รู้ว่าจะต้องทำอะไรต่อไป”
ระหว่างที่ ทรัมป์ กำลังตอบคำถามจากนักข่าวในการประชุมกับผู้บริหารบริษัทน้ำมันที่ทำเนียบขาวเมื่อวันศุกร์ (9 ม.ค.) ปีเตอร์ ดูซี จากฟ็อกซ์นิวส์ ได้อ้างถึงคำพูดของเซเลนสกี
“ฟังดูเหมือนว่า เขาอยากให้คุณไปจับกุม วลาดิมีร์ ปูติน” ดูซี กล่าว พร้อมกับถาม ทรัมป์ ว่า “คุณคิดที่จะสั่งการให้ไปจับกุม วลาดิมีร์ ปูติน บ้างหรือไม่?”
ทรัมป์ ตอบว่า “ผมคิดว่าคงไม่จำเป็นหรอก ผมมีความสัมพันธ์ที่ดีกับเขามาโดยตลอด” พร้อมเสริมว่า ตนรู้สึก “ผิดหวังมาก” ที่ความพยายามในการเจรจาหยุดยิงระหว่างรัสเซียและยูเครนตลอดปีที่ผ่านมาไม่ประสบความสำเร็จ
มอสโกประณามการลักพาตัว มาดูโร ว่าเป็นการละเมิดอธิปไตยของเวเนซุเอลาอย่างร้ายแรง โดย วาสซิลี เนเบนเซีย ทูตรัสเซียประจำสหประชาชาติ กล่าวถึงการโจมตีของสหรัฐฯ ว่าเป็นการ “ปล้นสะดม” ที่ผลักดันโลกไปสู่ “ความวุ่นวายและความไร้ระเบียบ”
เมื่อเดือนที่แล้ว รัสเซียกล่าวหาว่ายูเครนส่งโดรนเกือบ 100 ลำโจมตีบ้านพักอย่างเป็นทางการแห่งหนึ่งของ ปูติน ในภูมิภาคนอฟโกรอด และโดรนทั้งหมดถูกยิงตกก่อนถึงเป้าหมาย
แม้ว่าเคียฟจะปฏิเสธแผนการโจมตีบ้านพักตากอากาศของปูติน แต่เจ้าหน้าที่ทหารรัสเซียได้ส่งมอบสิ่งที่พวกเขาอ้างว่าเป็นอุปกรณ์นำทางจากโดรนยูเครนที่ถูกยิงตก ซึ่งมีเส้นทางการบินของโดรนนั้น ให้กับสหรัฐฯ ในภายหลัง
