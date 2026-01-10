เหตุผลของคนอยากได้! 'ทรัมป์' อ้างสหรัฐฯ ต้องเป็นเจ้าของ 'กรีนแลนด์' ก่อนที่จีน-รัสเซียจะเข้ายึดครองในอนาคต

ประธานาธิบดี โดนัลด์ ทรัมป์ แห่งสหรัฐฯ กล่าวเมื่อวันศุกร์ (9 ม.ค.) ว่า สหรัฐฯ จำเป็นต้องเป็นเจ้าของเกาะกรีนแลนด์ เพื่อป้องกันไม่ให้รัสเซียหรือจีนเข้ายึดครองในอนาคต
“เราจะทำอะไรบางอย่างเกี่ยวกับกรีนแลนด์ ไม่ว่าพวกเขาจะชอบหรือไม่ก็ตาม เพราะถ้าเราไม่ทำ รัสเซียหรือจีนจะเข้ายึดครองกรีนแลนด์ และเราจะไม่ยอมมีรัสเซียหรือจีนเป็นเพื่อนบ้าน” ทรัมป์ กล่าวกับผู้สื่อข่าวที่ทำเนียบขาว ระหว่างการประชุมกับพวกผู้บริหารบริษัทน้ำมัน
ทรัมป์ กล่าวว่า สหรัฐฯ ต้องได้มาซึ่งกรีนแลนด์ แม้ว่าจะมีกองกำลังทหารอยู่บนเกาะอยู่แล้วภายใต้ข้อตกลงปี 1951 ก็ตาม เพราะข้อตกลงดังกล่าวไม่เพียงพอที่จะรับประกันการป้องกันกรีนแลนด์
เกาะซึ่งมีประชากร 57,000 คนแห่งนี้เป็นดินแดนปกครองตนเองของราชอาณาจักรเดนมาร์ก
“คุณต้องปกป้องกรรมสิทธิ์ คุณไม่ต้องปกป้องสัญญาเช่า และเราจะต้องปกป้องกรีนแลนด์ ถ้าเราไม่ทำ จีนหรือรัสเซียก็จะทำ” ทรัมป์ กล่าว
ทรัมป์ และเจ้าหน้าที่ทำเนียบขาวได้หารือแผนการต่างๆ เพื่อนำกรีนแลนด์มาอยู่ภายใต้การควบคุมของสหรัฐฯ รวมถึงความเป็นไปได้ในการใช้กำลังทหาร และการจ่ายเงินก้อนใหญ่ให้แก่ชาวกรีนแลนด์เพื่อโน้มน้าวให้พวกเขาแยกตัวออกจากเดนมาร์กและอาจเข้าร่วมกับสหรัฐฯ
ผู้นำในโคเปนเฮเกนและทั่วทั้งยุโรปได้แสดงความไม่พอใจในช่วงไม่กี่วันที่ผ่านมาต่อความคิดเห็นของ ทรัมป์ และเจ้าหน้าที่ทำเนียบขาวคนอื่นๆ ที่ยืนยันสิทธิของตนเหนือกรีนแลนด์
สหรัฐฯ และเดนมาร์กเป็นพันธมิตรในองค์การสนธิสัญญาแอตแลนติกเหนือ (นาโต) ที่ผูกพันกันด้วยข้อตกลงป้องกันร่วมกัน
เมื่อวันอังคารที่ผ่านมา (6) ฝรั่งเศส เยอรมนี อิตาลี โปแลนด์ สเปน อังกฤษ และเดนมาร์ก ได้ออกถ้อยแถลงร่วมกัน โดยระบุว่ามีเพียงกรีนแลนด์และเดนมาร์กเท่านั้นที่สามารถตัดสินใจเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างกันได้
