“ทรัมป์” อ้างผู้นำจิตวิญญาณสูงสุดอิหร่าน “คาเมเนอี” เตรียมหนี หลังปชช.ลุกฮือไล่ครั้งใหญ่ "อินเตอร์เนตโดนตัด-ยกเลิกไฟลท์บินระหว่างประเทศ"

รอยเตอร์/เอเจนซีส์ – เตหะรานวันศุกร์(9 ม.ค)ตัดสัญญาณอินเตอร์เป็นวงกว้างไปทั่วประเทศตัดประชาชนอิหร่านจากโลกภายนอกเพื่อกันประท้วงขยายวง โทรศัพท์มือถือใช้การไม่ได้ บริษัทสายการบินสั่งยกเลิกเที่ยวบินระหว่างประเทศ ประธานาธิบดีสหรัฐฯ โดนัลด์ ทรัมป์ วันพฤหัสบดี(8 ม.ค)อ้างผู้นำจิตวิญญาณสูงสุดอิหร่าน อยาตอลเลาะห์ อาลี คาเมเนอี เตรียมหนีออกนอกประเทศหลังลือมีสิทธิ์บินเข้า "รัสเซีย" แต่เจ้าตัวโต้อิหร่านไม่ยอมก้มหัวเตือนทรัมป์สนใจแต่ปัญหาในประเทศก็พอ โทษประท้วงใหญ่เพราะเอเจนต์ก่อการร้ายจากสหรัฐฯและอิสราเอล
รอยเตอร์รายงานวันศุกร์(9 ม.ค)ว่า การประท้วงใหญ่ที่ติดต่อกันเริ่มมาตั้งแต่เดือนที่แล้วจากปัญหาวิกฤตเงินเฟ้อในประเทศส่งให้กลายเป็นประท้วงใหญ่กลางกรุงเตหะรานในรอบ 3 ปีโดยมีรายงานความไม่สงบเกิดขึ้นในทุกจังหวัดและกลุ่มสิทธิมนุษยชนต่างๆได้จดบันทึกตัวเลขเสียชีวิตจากการประท้วงล่าสุดไม่ต่ำกว่า 38 ราย
วันศุกร์(9)ประชาชนอิหร่านตื่นขึ้นมาท่ามกลางความมืดมิดที่โดนตัดขาดจากโลกภายนอกทั้งสัญญาณอินเตอร์เนตและโทรศัพท์มือถือหลังเจ้าหน้าที่เตหะรานต้องการปิดกั้นไม่ให้การประท้วงขยายเป็นวงกว้าง
เจ้าหน้าที่อิหร่านกล่าวโทษการประท้วงว่าเกิดมาจากเอเจนต์ก่อการร้ายอเมริกันและอิสราเอล
โดยผู้นำจิตวิญญาณสูงสุดอิหร่าน อยาตอลเลาะห์ อาลี คาเมเนอี เรียกผู้ประท้วงว่า เป็นพวกก่อวินาศกรรมที่ทำลายถนนหนทางของตัวเองเพื่อทำให้ประธานาธิบดีชาติอื่นมีความสุข
ปีกฝ่ายค้านภายนอกของอิหร่านเรียกร้องประชาชนให้เดินขบวนเพิ่มมากขึ้นวันนี้(9) ขณะที่รัฐทายาทพระเจ้าชาห์ของอิหร่าน เจ้าชายเรซา ปาห์ลาวี มกุฎราชกุมารแห่งอิหร่าน (Reza Pahlavi) ที่ลี้ภัยในต่างแดนเรียกร้องทางอินเตอร์เน็ตให้ประชาชนออกมาเดินขบวน “สายตาของโลกกำลังจับจ้องพวกคุณ ขอให้ออกมาลงเดินบนถนน”
ดิอินดีเพนเดนท์ของอังกฤษรายงานว่า สื่อท้องถิ่นอิหร่านรายงานสถานการณ์ว่า ในเวลานี้เมืองหลวงกรุงเตหะรานมีสภาพไม่ต่างจากสมรภูมิรบหลังการประท้วงครั้งใหญ่ทั่วกรุง
“นี่ดูเหมือนเขตสงครามสมรภูมิสู้รบ ทุกร้านถูกทำลาย” นักข่าวท้องถิ่นอิหร่านรายงานจากถนนชารีอาตี(Shariati Street) ในเมืองราสชต์(Rasht) เมืองท่าทะเลแคสเปียน
รอยเตอร์รายงานว่า ภาพข่าวจากสถานีโทรทัศน์ทางการอิหร่านเมื่อคืนที่ผ่านมาเปิดเผยให้เห็นสถานการณ์การประท้วงแสดงความไม่พอใจของผู้ประท้วงที่มีทั้ง รถบัส รถยนต์ และรถมอเตอร์ไซค์ถูกเผา รวมไปถึงมีไฟไหม้ที่สถานีรถไฟเมโทรไม่ต่ำกว่า 1 สถานีและธนาคารต่างๆ และมีการกล่าวหา People's Mujahedin Organisation ปีกฝ่ายค้านอิหร่านที่รู้จักในชื่อ MKO อยู่เบื้องหลังความไม่สงบ
แหล่งข่าวนักการทูตฝรั่งเศสวันศุกร์(9)แสดงความเห็นกับรอยเตอร์ว่า อิหร่านสมควรต้องแสดงการยับยั้งชั่งใจอย่างสูงสุดต่อผู้ประท้วง
รอยเตอร์ชี้ว่า อย่างไรก็ตามการประท้วงนี้ยังไม่ใหญ่เท่ากับการประท้วงปี 2022 ต่อสิทธิสตรีหลังการเสียชีวิตของ มาห์ซา อามินี (Mahsa Amini) จากปัญหาการสวมผ้าคลุมศีรษะมุสลิมไม่เรียบร้อย
ขณะเดียวกันประธานาธิบดีสหรัฐฯ โดนัลด์ ทรัมป์ วันพฤหัสบดี(8)ออกมาเปิดเผยว่า ผู้นำสูงสุดทางจิตวิญญาณอิหร่าน อยาตอลเลาะห์ อาลี คาเมเนอี กำลังวางแผนหนีออกนอกประเทศระหว่างสถานการณ์จลาจลที่กำลังเกิดขึ้นเวลานี้
ดิอินดีเพนเดนท์ของอังกฤษรายงานว่า ประชาชนอิหร่านหลายล้านคนรวมตัวในกรุงเตหะรานเพื่อเรียกร้องการเปลี่ยนรัฐบาลเตหะราน
อ้างอิงจากกลุ่มสิทธิมนุษยชน มีผู้เสียชีวิตไม่ต่ำกว่า 38 คนระหว่างปะทะกับตำรวจและอีก 2,200 คนโดนจับ
ทั้งนีในการให้สัมภาษณ์กับสถานีโทรทัศน์ฟ็อกซ์นิวส์วันพฤหัสบดี(8) ทรัมป์ออกมาชี้อ้างว่า คาเมเนอีกำลังวางแผนหนีออกนอกอิหร่าน “เขากำลังวางแผนที่จะไปบางที่ มันกำลังเลวร้ายมาก” เป็นการตอบคำถามจากมีรายงานว่า ผู้นำสูงสุดทางจิตวิญญาณอิหร่านเตรียมหลบหนีไป "รัสเซีย" หรือไม่ และผู้นำอเมริกันยังเปิดเผยว่า ในเวลานี้อิหร่านกำลังล้มในวันพฤหัสบดี(8)
ดิอินดีเพนเดนท์รายงานว่า เจ้าหน้าที่อิหร่านเปิดเผยกับหนังสือพิมพ์นิวยอร์กไทม์สว่า รัฐบาลเตหะรานได้เข้าสู่โหมดรอดชีวิตเกิดขึ้นท่ามกลางข่าวเผยแพร่ไปทั่วสัปดาห์ที่แล้วว่าคาเมเนอีเตรียมหนีเข้ารัสเซีย
ขณะเดียวกันมีเที่ยวบินระหว่างประเทศไม่กี่เที่ยวระหว่างดูไบ สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์และเมืองอิหร่านต่างๆทั้ง กรุงเตหะราน ชีราซ (Shiraz) และมาชฮาด (Mashhad) โดนสั่งยกเลิก
โฆษกบริษัทสายการบินฟลายดูไบ (FlyDubai) แถลงยืนยันว่า เที่ยวบินเข้าอิหร่านถูกสั่งยกเลิกและสายการบินจะยังเฝ้าติดตามสถานการณ์ภายในอิหร่านต่อไป พร้อมเปลี่ยนตารางการบินใหม่ อ้างอิงจากแถลงการณ์วันศุกร์(9)