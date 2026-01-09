WW3! “ปูติน” เดือดปัดไม่รับแผนสันติภาพทรัมป์ ยิงมิสไซล์เหนือเสียง “โอเรชนิก" โจมตี “ยูเครน” ใกล้พรมแดนโปแลนด์ ขู่ “ทหารอังกฤษ-ทหารฝรั่งเศส” จะตกเป็นเป้าถ้าส่งเข้าเคียฟ

เอเจนซีส์/MGRออนไลน์ - รัสเซียมีรายงานยิงมิสไซล์เหนือเสียงไฮเปอร์โซนิก โอเรชนิก (Oreshnik missile)เข้าใส่แคว้นลวิฟ(Lviv) ใกล้พรมแดนโปแลนด์หลังไซเรนเตือนดังเมื่อเวลา 23.55 น.ตามเวลาท้องถิ่นยูเครนวันพฤหัสบดี(6 ม.ค) หลังปูตินปฎิเสธไม่รับแผนสันติภาพยูเครนของทรัมป์ ข่มขู่ตะวันตกส่งทหารอังกฤษ-ฝรั่งเศสเข้าเคียฟจะกลายเป็นเป้าชั้นดีทางการทหาร
ตุรกีทูเดย์รายงานวันนี้ (9 ม.ค)ว่า รัสเซียมีรายงานยิงมิสไซล์เหนือเสียงโอเรชนิก(Oreshnik missile)พิสัยกลางศักยภาพติดหัวรบนิวเคลียร์ ความเร็วเหนือเสียง 10 มัคเข้าโจมตีทางตะวันตกยูเครนข้ามคืนวันพฤหัสบดี(8)สู่เช้าวันศุกร์(9) หลังเคยยิงโชว์ครั้งแรกเมื่อพฤศจิกายนปีที่แล้วโจมตีเมืองดนิปโปร)
พบมิสไซล์โอเรชนิกเข้าโจมตีแคว้นลวิฟ(Lviv) ห่างจากพรมแดนโปแลนด์ไปราว 70 กิโลเมตร
CNN ของสหรัฐฯรายงานว่า กระทรวงกลาโหมรัสเซียออกแถลงการณ์วันศุกร์(9)ว่า "กองกำลังรัสเซียดจมตีครั้งใหญ่ด้วยอาวุธพิสัยแม่นยำสูงและอาวุธจากทะเลรวมถึงระบบมิสไซล์โอเรชนิกพิสัยกลางจากภาคพื้นสู่อากาศ"
ตุรกีทูเดย์รายงานว่า ผู้บัญชาการทหารภูมิภาคลวิฟ มัคซิม โคซิตสกี (Maksym Kozytskyi ) แถลงว่า สิ่งปลูกสร้างทางโครงสร้างพื้นฐานของภูมิภาคตกเป็นเป้าหมาย
อ้างอิงจากสื่อ Times OF India อินเดียรายงานบนยูทูปเป็นคลิปแสดงถึงการโจมตีโอเรชนิกมิสไซล์ล่าสุด ที่ไม่ต่างจากสายฟ้าแลบลงมาที่เมืองพร้อมเสียงระเบิดที่ไม่ต่างจากเสียงฟ้าผ่า โดยมีนักท่องเน็ตชาติตะวันตกที่เข้ามาคอมเมนต์ในช่องล้อว่า
ประธานาธิบดีรัสเซีย วลาดิมีร์ ปูติน พลาดปาร์ตี้งานคริสต์มาสออร์โธดอกที่เพิ่งผ่านไปแค่ไม่กี่วันแต่ยังไม่ลืมพลุดอกไม้ไฟ ส่วนอีกรายกล่าวถึงโอเรชนิกว่า ปูตินใช้อาวุธของ Thor เล่นงานยูเครน และอีกคนที่แสดงความเห็นเข้าข้างรัสเซียและจีน กล่าวว่า อาวุธเทพอเมริกันมิสไซล์แพททริออตอยู่ที่ไหน ทุกประเทศที่ซื้อไปต้องระวังโดยเฉพาะ "ไต้หวัน"
สื่อตุรกีชี้ว่า ปัจจุบันเคียฟยังไม่มีระบบป้องกันภัยทางอากาศที่สามารถสกัดมิสไซล์เหนือเสียงได้
ด้านสถาบันการศึกษาสงครามสหรัฐฯ ISW รายงานผ่านเว็บไซต์ทางการตรงกันว่า มีข่าวที่ยังไม่ได้รับการยืนยันว่า มอสโกเปิดฉากโจมตียูเครนด้วยมิสไซล์เหนือเสียงโอเรชนิกเมื่อเวลา 23.30 น. ตามเวลาท้องถิ่นยูเครนของวันพฤหัสบดี(8) โดยชี้ว่าเป็นการยิงมาจากไซต์ คาปูสติน ยาร์ (Kapustin Yar)
พร้อมรายงานว่า บล็อกเกอร์สายทหารรัสเซียอ้างว่า มิสไซล์โอเรชนิกโจมตีหลุมก๊าซและโกดังใกล้เมืองสตรีย์(Stryi) แคว้นลวิฟ
ด้านนายกเทศมนตรีแคว้นลวิฟ อันดรี ซาโดวี (Andriy Sadovyi)แถลงยืนยันถูกโจมตีว่า มีการระเบิดเกิดขึ้นหลายระลอกในเมืองช่วงดึก
ด้านยูเครนสกา ปราบดา (Ukraineskaya Pravda) การระเบิดเกิดขึ้นหลังไซเรนเตือนภัยทางอากาศทำงาน และพบว่าสิ่งปลูกสร้างสำคัญทางโครงสร้างพื้นฐานโดนโจมตี
ความเคลื่อนไหวเกิดขึ้นหลังสหรัฐฯวันพุธ(7)เผชิญหน้าใช้กำลังบุยึดเรือบรรทุกน้ำมันติดธงชาติรัสเซีย 2 ลำโดยมีหนึ่งลำมีเรือดำน้ำมอสโกวิ่งประกบแต่โดนจับในมหาสมุทรแอตแลนติกเหนือไม่ห่างจากอังกฤษสร้างความไม่พอใจให้กับมอสโก
ล่าสุดเดอะมิเรอร์ของอังกฤษงานวานนี้(8)ว่า ประธานาธิบดีรัสเซีย วลาดิมีร์ ปูติน ฉีกแผนสันติภาพยูเครนใหม่ของประธานาธิบดีสหรัฐฯ โดนัลด์ ทรัมป์ ทิ้ง
พร้อมกล่าวว่า การส่งกองกำลังต่างชาติเข้ายูเครนจะตกเป็นเป้าชั้นดีทางการทหารของรัสเซีย โดยชี้ว่าเป็นภัยคุกคามต่อความมั่นคงรัสเซีย
สื่ออังกฤษชี้ว่า เกิดขึ้นหลังนายกรัฐมนตรีอังกฤษ เซอร์ เคียร์ สตาร์เมอร์ และประธานาธิบดีฝรั่งเศส เอ็มมานุเอล มาครง ลงนามร่วมกันในแผนเพื่อตั้งฮับการทหารในยูเครนที่จะมีการส่งกำลังทหารอังกฤษและฝรั่งเศสเข้าไปเพื่อปกป้องสันติภาพในยูเครนหลังมีการสงบศึกตามแผนทรัมป์แล้ว
โฆษกกระทรวงต่างประเทศรัสเซียเรียก 35 ชาติซึ่งร่วมในกลุ่มพันธมิตรแห่งความมุ่งมั่น (Coalition of the Willing) ที่ลงนามในข้อตกลงวันที่ 6 มกราคมนี้แท้จริงเป็น Axis of War หรือขั้วแห่งการกระหายสงคราม