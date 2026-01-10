ทำไปได้! สื่อผู้ดีประโคมข่าว “ทำเนียบขาว” เตรียมรับเสด็จ “คิงชาร์ลส์” เยือนอเมริกาครั้งแรกต้นปีนี้ด้วย “ห้องน้ำเคลื่อนที่” ระหว่างห้องจัดเลี้ยงบอลรูมสุดหรูของทรัมป์ยังไม่เสร็จ

เอเจนซีส์/MGRออนไลน์ – ทำเนียบขาวแถลงวันพฤหัสบดี(8 ม.ค) คาดการณ์ความน่าจะเป็นของหมายกำหนดการเสด็จพระราชดำเนินเยือนสหรัฐฯครั้งแรกของพระเจ้าชาร์ลส์ที่ 2 แห่งสหราชอาณาจักรอังกฤษและไอร์แลนด์เหนือที่จะมีขึ้นในเมษายนที่กำลังจะถึงว่า อาจต้องจัดถวายการต้อนรับที่สนามทิศใต้ทำเนียบขาวในเตนท์หลังการขยายห้องจัดเลี้ยงบอลรูมของทรัมป์ที่หรูหรายังไม่เสร็จ
เดลีเทเลกราฟของอังกฤษรายงานวันศุกร์(9 ม.ค) กลายเป็นเรื่องที่เหลือเชื่อและคาดไม่ถึงเมื่อเจ้าหน้าที่ทำเนียบขาวออกมาเปิดเผยว่า การต้อนรับพระเจ้าชาร์ลส์ที่ 3 แห่งสหราชอาณาจักรอังกฤษและไอร์แลนด์เหนือที่กำลังจะเกิดขึ้นในเมษายนปีนี้ แต่ทว่าเลขาธิการประจำทำเนียบขาว วิล ชาร์ฟ (Will Scharf)ออกมาเปิดเผยวันพฤหัสบดี(8)อย่างยอมรับว่า
คงเป็นเรื่องที่น่าขายหน้าสำหรับอเมริกาในการที่ต้องถวายการต้อนรับที่สนามหญ้าทิศใต้ทำเนียบขาวในเตนท์พร้อมกับ ‘ห้องน้ำเคลื่อนที่’ ในการเสด็จพระราชดำเนินเยือนครบรอบความสัมพันธ์ 250 ปีสหรัฐฯ-อังกฤษ
โดยชี้ว่า เนื่องมาจากห้องจัดเลี้ยงบอลลูนของประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ นั้นยังอยู่ระหว่างการก่อสร้าง
ทั้งนี้ทรัมป์ทำให้ทั่วอเมริกาตกตะลึงหลังเขาได้เข้ารื้อตึกอีสต์วิง(East Wing)ที่เก่าแก่ทิ้งไปเมื่อตุลาคมปีที่แล้วเพื่อสร้างห้องจัดเลี้ยงบอลลูมที่มีขนาดใหญ่สามารถจุคนได้มากโดยที่ไม่ได้สอบถามความเห็นจากประชาชน
เดลีเทเลกราฟชี้ว่า ประธานาธิบดีทรัมป์ที่สร้างตัวมาจากธุรกิจเรียลเอสเตทในครั้งแรกอ้างว่าค่าก่อสร้างการปรับปรุงนั้นจะอยู่ในวงเงิน 150 ล้านดอลลาร์ พร้อมเปิดเผยว่าตัวเองจะยอมควักกระเป๋าออกในการก่อสร้างส่วนหนึ่งและที่เหลือทั้งหมดจะมาจากเงินบริจาคจากบรรดามหาเศรษฐีพันล้านทั้งหลาย
และส่งทำให้ปัจจุบันทำเนียบขาวจัดการต้อนรับผู้นำระดับโลกที่มาเยือนในเตนท์ขนาดใหญ่ที่ผุดขึ้นมาที่สนามหญ้าทิศใต้สำหรับงานอีเวนท์สำคัญ เป็นต้นว่างานเลี้ยงอาหารค่ำกาล่าดินเนอร์เนื่องมาจากห้องอีสต์รูม (East Room) ในทำเนียบขาวนั้นเล็กเกินกว่าที่จะจุคนจำนวนมากได้
ทำให้ในสถานการณ์เช่นนี้ต้องมีการติดตั้งห้องน้ำเคลื่อนที่ไว้เพื่อให้แขกที่มาร่วมงานจะไม่ต้องเดินทางไปกลับทำเนียบขาวเพียงเพราะต้องการใช้สุขา
สื่ออังกฤษชี้ว่า เป็นสิ่งแตกต่างเป็นอย่างมากระหว่างการเยือนอังกฤษอย่างเป็นทางการของประธานาธิบดีทรัมป์ในปีที่ผ่านมาที่มีการต้อนรับอย่างยิ่งใหญ่ที่ปราสาทวินเซอร์ รวมไปถึงการนั่งร่วมราชรถม้าและงานกาล่าดินเนอร์ที่ถูกจัดขึ้นที่หอท้องพระโรงเซนต์จอร์จ (St George’s Hall) ที่มีแขกคนสำคัญจากแวดวงการเมืองและธุรกิจทั่วโลกจำนวน 160 คนเข้าร่วม
ทั้งนี้อ้างอิงจากดิอินดีเพนเดนท์ที่รายงานในเรื่องนี้เช่นกันว่า ราชวงศ์อังกฤษมีบทบาทสำคัญด้านการทูตในความสัมพันธ์ระหว่างอังกฤษ-สหรัฐฯ โดยเฉพาะกับประธานาธิบดีสหรัฐฯคนปัจจุบัน โดนัลด์ ทรัมป์ ที่แสดงออกมาอย่างเปิดเผยว่าเขาเป็นแฟนคลับราชวงศ์ซึ่งทรัมป์ที่ผ่านมาเคยประกาศว่าตัวเองเป็น คิงของอเมริกาและมีความชื่นชอบในสีทองโดยมีการตกแต่งห้องน้ำทำเนียบขาวและทำเนียบขาวใหม่ด้วยสีทองอย่างสะดุดตามาแล้ว
การที่ผู้นำอเมริกันได้รับเชิญให้ไปเยือนอังกฤษรอบ 2 ปีที่แล้วมีการตีความว่า เพื่อต้องการผูกใจประธานาธิบดีทรัมป์เพื่อทำให้มั่นใจว่าความสัมพันธ์ระหว่างกันนั้นไม่สะดุด โดยในการตอบรับคำเชิญเมื่อกุมภาพันธ์ปีที่แล้วจากนายกรัฐมนตรีอังกฤษ เซอร์ เคียร์ สตาร์เมอร์ ผู้นำสหรัฐฯที่เพิ่งเข้ารับตำแหน่งเมื่อมกราคมกล่าวถึงพระเจ้าชาร์ลส์ว่า
“พระองค์ทรงเป็นชายที่งามสง่า ชายที่น่ามหัศจรรย์และพวกเรารู้สึกชื่นชม ผมรู้จักพระองค์ ได้รู้จักพระองค์เป็นอย่างดี โดยในความจริงแล้วในสมัยแรก...และสมัยที่ 2 ในเวลานี้”