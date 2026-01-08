ระอุ! ICE ของทรัมป์จ่อยิง “ผู้หญิงอเมริกันผิวขาว” ดับคารถใน “มินนีอาโปลิส” ระหว่างปฎิบัติการกวาดล้างผู้อพยพครั้งใหญ่ ปชช.อเมริกันเดือดประท้วงทั่วประเทศ

เอเจนซีส์ – เจ้าหน้าที่กำกับเข้าเมืองสหรัฐฯ ICEของทรัมป์ระหว่างปฎิบัติการกวาดล้างผู้อพยพวันพุธ(7 ม.ค)ในเมืองมินนีอาโปลิส รัฐมินนีโซตา ทำอเมริกันชนลุกฮือไม่พอใจมาตรการแข็งกร้าวจุดเทียนไว้อาลัยเปิดฉากประท้วงทั่วประเทศ แต่ผู้นำสหรัฐฯโพสต์อ้าง เอเจนต์เกือบโดนรถพุ่งทับอย่างป่าเถื่อน ส่วนรัฐมนตรีความมั่นคงมาตุภูมิสหรัฐฯอ้าง ยิงเพื่อป้องกันตัวเอง พบคนตายเป็นแม่ลูกสามเพิ่งย้ายเข้ามาอยู่ใหม่
บีบีซีของอังกฤษรายงานวันนี้(8 ม.ค)ว่า เจ้าหน้าที่รัฐบาลกลางสหรัฐฯอ้างว่า ผู้ตาย รีนี นิโคล กู๊ด (Renee Nicole Good) ที่เป็นผู้หญิงพยายามขับรถ SUV พุ่งชนเจ้าหน้าที่ แต่นายกเทศมนตรีเมืองมินนีอาโปลิสโต้ว่า เจ้าหน้าที่กำกับการเข้าเมืองสหรัฐฯ ICE ภายใต้นโยบายของประธานาธิบดีสหรัฐฯ โดนัลด์ ทรัมป์ เปิดฉากยิงอย่างไม่ระมัดระวัง
กู๊ด ผู้หญิงผิวขาวพลเมืองสหรัฐฯผู้ตายวัย 37 ปีแม่ลูก 3 เพิ่งย้ายมาอาศัยในรัฐมินนีโซตาได้ไม่นาน
ปฎิบัติการกวาดล้างผู้อพยพครั้งใหญ่วันพุธ(7)ในเมืองมินนีอาโปลิสใช้เอเจนต์ ICE หลายร้อยนาย
คลิปที่เผยแพร่บนโซเชียลมีเดียที่ถ่ายจากคนที่เห็นเหตุการณ์ช่วงเกิดเหตุวินาทีที่เจ้าหน้าที่ ICE ยิงไม่ต่ำกว่า 2 นัดเมื่อเวลาราว 10.25 น.ตามเวลาท้องถิ่นของเช้าวันพุธ(7) โดยในคลิปพบว่าเอเจนต์ยิงใส่คนขับรถ SUV สีแดงเข้มเปลือกเชสนัทที่กำลังพยายามขับหนี
ส่งผลทำให้รถเสียหลักก่อนพุ่งเข้าชนรถที่จอดอยู่ข้างถนน
วิดีโอคลิปเปิดเผยเหตุก่อนชนว่า เมื่อเจ้าหน้าที่ ICE กำลังเดินมาที่รถของกู๊ดวัย 37 ปีพร้อมออกคำสั่งให้เธอลงมาจากรถแต่โดยดี แต่ทว่าเจ้าตัวกลับพยายามขับรถหนี ส่งผลทำให้เอเจนต์ ICE ที่อยู่ด้านหน้าของตัวรถชักอาวุธปืนของตัวเองออกมาก่อนจ่อยิงไปที่คนขับ 3 นัด บีบีซีรายงาน
ด้านประธานาธิบดีสหรัฐฯ โดนัลด์ ทรัมป์ แถลงบนโซเชียลมีเดีย Truth Social โดยระบุว่า เจ้าหน้าที่ ICE ถูกรถขับพุ่งชนอย่างป่าเถื่อน “มันยากที่จะเชื่อได้ว่าเขายังมีชีวิต แต่ในเวลานี้กำลังพักฟื้นอยู่ในโรงพยาบาล”
CNN ของสหรัฐฯรายงานว่า รัฐมนตรีความมั่นคงมาตุภูมิสหรัฐฯ คริสตี โนม (Kristi Noem) ออกมาปกป้องเอเจนต์ ICE ของตัวเองว่า การยิงนี้เป็นการกระทำเพื่อป้องกันตัวเอง
ขณะที่ผู้ว่าการรัฐ ทิม วอลซ์ (Tim Walz) กล่าวว่า เขาได้เคยออกมาเตือนมาหลายสัปดาห์แล้วว่า ปฎิบัติการ ICE กวาดล้างผู้อพยพในรัฐของเขานั้นเป็นภัยคุกคามต่อความปลอดภัยสาธารณะ
ด้านนายกเทศมนตรีเมืองมินนีอาโปลิส เจค็อบ เฟรย์ (Jacob Frey) ออกมาโต้ความเห็นของกระทรวงความมั่นคงมาตุภูมิสหรัฐฯที่มีหน่วย ICE ในการกำกับที่อ้างว่าผู้หญิงที่เสียชีวิตซึ่งเป็นพลเมืองสหรัฐฯเป็นผู้ประท้วงก่อจลาจล และเขายังประกาศให้ "เอเจนต์ ICE รีบออกไปจากมินนีอาโปลิส"
เดอะการ์เดียนของอังกฤษรายงานว่า ประชาชนที่ไม่พอใจต่างตะโกนให้ตำรวจมินนีอาโปลิสจับเอเจนต์ ICE คนที่ยิงผู้หญิงในรถ รถของหน่วย ICE ไม่ติดชื่อหน่วยจอดเรียงรายบนถนนในเช้าวันพุธ(7) พร้อมไปกับเทปสีเหลืองตำรวจล้อมไปทั่วจุดเกิดเหตุในทันทีหลังเกิดเหตุ บรรดาผู้ประท้วงหลายสิบคนและคนท้องถิ่นรวมตัวบนถนนที่มีหิมะขาวโพลนตะโกนแสดงความไม่พอใจต่อทั้ง ICE และตำรวจท้องถิ่นระหว่างที่มีกำลังเจ้าหน้าที่ถูกส่งเข้ามาเพิ่ม
กลายเป็นการประท้วงพร้อมไปกับการจุดเทียนไว้อาลัยไปทั่วสหรัฐฯ เดอะการ์เดียนชี้ เชื่อว่าจะมีการจัดประท้วงเกิดขึ้นทั้งในรัฐนิวยอร์ก รัฐนอร์ทแคโรไลนา และรัฐเทกซัส