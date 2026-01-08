สัญญาณแรง! ทรัมป์สั่งบุก “เวเนฯ” จาก Mar-a-Lago ไม่กี่ชั่วโมงหลัง “มาดูโร” พบ “ทูตพิเศษสี จิ้นผิง” หารือเขย่าบัลลังก์อเมริกาสร้าง “โลกหลายขั้ว”

เอเจนซีส์/MGRออนไลน์ – ประธานาธิบดีสหรัฐฯ โดนัลด์ ทรัมป์สั่งบุกเวเนซุเอลารวบตัวผู้นำ นิโกลัส มาดูโร ส่งสัญญาณแรงชัดไปที่จีน เปิดปฎิบัติการ Operation Absolute Resolve ไม่กี่ชั่วโมงหลังมาดูโรโรพบทูตพิเศษประธานาธิบดีจีน สี จิ้นผิง หารือชัดเขย่าบัลลังก์อเมริกาเตรียมการสร้างโลกหลายขั้ว สื่อออสซีเย้ยแรง ปักกิ่งไร้น้ำยาทุ่มเงินหลายพันล้านดอลลาร์ในแดนละตินแต่ช่วยมาดูโรไม่ได้
CNN ของสหรัฐฯรายงานวันพุธ(7 ม.ค)ว่า เจ้าหน้าที่รัฐบาลทรัมป์ขึ้นให้การต่อรัฐสภาคองเกรสสหรัฐฯวันจันทร์(5) โดยอ้างอิงจากแหล่งข่าวที่ไม่เปิดเผยชื่อระบุว่า ประธานาธิบดีเวเนซุเอลา นิโกลัส มาดูโร และภรรยา ซีเลีย โฟลเรส (Cilia Flores) ได้รับบาดเจ็บระหว่างหน่วยรบพิเศษเดลต้าบุกเข้าไปเพื่อจับกุม
เจ้าหน้าที่สหรัฐฯอ้างว่า ทั้งมาดูโรและโฟลเรสวิ่งหนีและพยายามเข้าไปซ่อนตัวอยู่หลังประตูเหล็กที่หนาและหนักและทำให้ศีรษะของทั้งคู่บังเอิญชนเข้ากับกรอบประตูเหล็กพอดี
หน่วยรบพิเศษเข้าจับกุมและให้ความช่วยเหลือปฐมพยาบาล
CNN รายงานว่า มาดูโรและภรรยาปรากฎตัวต่อหน้าศาลนิวยอร์กวันจันทร์(5)ในสภาพมีอาการบาดเจ็บชัดเจน
ในการขึ้นให้การต่อสภาคองเกรสวันจันทร์(5)รัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐฯ มาร์โก รูบิโอ รัฐมนตรีกลาโหมสหรัฐฯ พีท เฮกเซธ ประธานคณะเสนาธิการทหารร่วมสหรัฐฯ พลเอก แดน เคน (Dan Caine) รัฐมนตรียุติธรรมสหรัฐฯ แพม บอนดี (Pam Bondi) และผู้อำนวยการสำนักงานข่าวกรองกลางสหรัฐฯ CIA จอห์น แรตคลิฟฟ์ (John Ratcliffe) ใช้เวลา 2 ชั่วโมงในค่ำวันจันทร์(5)ขึ้นรายงานสรุปปฎิบัติการบุกเวเนซุเอลา
ทั้งนี้มีเจ้าหน้าที่อเมริกันเกือบ 200 นายอยู่ในกรุงคาราคัสระหว่างปฎิบัติการ อ้างอิงจากรัฐมนตรีกลาโหมสหรัฐฯเปิดเผยในวันจันทร์(5)ที่อู่ต่อเรือในเมืองนิวพอร์ตนิวส์ (Newport News) รัฐเวอร์จิเนีย
ประธานาธิบดีสหรัฐฯ โดนัลด์ ทรัมป์ สั่งไฟเขียวปฎิบัติการบุกจากคฤหาสถ์ Mar-a- Lago เกิดขึ้นไม่กี่ชั่วโมงหลังมาดูโรพบทูตพิเศษผู้นำจีนที่กรุงคาราคัส
ฟ็อกซ์นิวส์รายงานวันเสาร์(3)ว่า อดีตประธานาธิบดีเวเนซุเอลา นิโกลัส มาดูโร พบ Qiu Xiaoqi ทูตพิเศษจีนด้านกิจการแดนละตินอเมริกาในวันศุกร์(2) ที่ทำเนียบประธานาธิบดีเวเนซุเอลา Miraflores
โดยในการหารือระบุว่า เป็นการตอกย้ำความสัมพันธ์ทางยุทธศาสตร์ระหว่างคาราคัสและปักกิ่งเพื่อสร้าง “โลกหลายขั้ว” (multipolar world) ของการพัฒนาและสันติ
ฟ็อกซ์นิวส์ชี้ว่า บังเอิญเกิดขึ้นในวันเดียวกันที่ผู้นำสหรัฐฯหารือเอกอัครราชทูตสหรัฐฯประจำจีน เดวิด เพอร์ดู (David Perdue) ในค่ำวันศุกร์(2)
ในเวลานี้ยังไม่เป็นที่ชัดเจนว่า ทูตพิเศษจีนอยู่ในกรุงคาราคัสระหว่างกองกำลังสหรัฐฯบุกเวเนซุเอลาหรือไม่ แต่มีสื่อชื่อดังของอเมริการายงานอ้างว่า ทูตพิเศษจีนอยู่ในเวเนซุเอลาในช่วงเวลาการบุก
ขณะที่เอบีซีนิวส์ของออสเตรเลียรายงานแสดงความเห็นวันพฤหัสบดี(8)ว่า จีนให้เงินแดนละตินอเมริกาหลายพันล้านดอลลาร์และสถาปนาตัวเองเป็นผู้นำขั้วใต้แต่กลับไม่สามารถช่วยมาดูโรได้
สื่อออสซีชี้ว่า ถึงแม้ความเป็นพันธมิตรในทุกสถานะการของปักกิ่งที่มีชื่อเรียกว่า “all-weather strategic partnership” ที่เกิดขึ้นมาตั้งแต่ปี 2023 กับคาราคัส แต่ทว่า “ปักกิ่ง” ยังไม่ขยับนอกเหนือไปจากการประณามทางการทูตต่อวอชิงตัน
DWของเยอรมันรายงานล่าสุดวันนี้(8)ว่า ปักกิ่งตกใจอย่างหนักต่อการบุกเวเนซุเอลาของทรัมป์ถึงแม้จีนจะค้นพบหาทางเรียนรู้ปฎิบัติการจับกุมมาดูโรสำหรับเป้าหมายไต้หวันของตัวเอง
โพลิติโกของสหรัฐฯแสดงความเห็นเมื่อวันอาทิตย์(4)ภายใต้บทความ “Trump’s Attack on Venezuela Could Change the World. Here’s How.” ว่า
การบุกเวเนซุเอลาของประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์สามารถเปลี่ยนโลก จากเหตุผลที่ผู้นำสหรัฐฯเคยกล่าวไว้ว่า “อเมริกาจะเข้าปกครองเวเนซุเอลาอย่างน้อยในระยะหนึ่ง”
เป็นเหมือนการส่งสัญญาณแรงไปที่ประธานาธิบดีจีน สี จิ้นผิง จากข้อเท็จจริงที่ผู้นำสหรัฐฯสั่งส่งทหารบุกไม่กี่ชั่วโมงหลังมาดูโรพบทูตพิเศษจีนและเป็นสารที่ชัดเจนตน่นอปักกิ่งและบทบาทปักกิ่งในดินแดนละตินอเมริกาที่วอชิงตันมองว่าเป็นสนามหลังบ้านของสหรัฐฯ
ที่เป็นการชัดเจนต่อขั้วอำนาจเผด็จการ (axis of authoritarians) รัสเซีย จีน อิหร่าน ที่ว่าขั้วอำนาจเผด็จการนี้ดูแข็งแกร่งในช่วงเวลาสันติแต่ไม่เด็ดขาดเพื่อพวกพ้องในยามที่ต้องการมากที่สุดโดยเฉพาะเกี่ยวข้องกับความมั่นคงของประเทศนั้น
โพลิติโกชี้ว่า และสำหรับคิวบาแล้ว หากปราศจากน้ำมันเวเนซุเอลา ระบบการเมืองฮาวานาจะต้องล่มสลายในที่สุด