WSJ แฉ 'ทรัมป์' เล็งเข้าควบคุมรัฐวิสาหกิจน้ำมัน PDVSA ของเวเนซุเอลา ตั้งเป้าลดราคาน้ำมันเหลือ $50 ต่อบาร์เรล

ประธานาธิบดี โดนัลด์ ทรัมป์ แห่งสหรัฐฯ และเหล่าที่ปรึกษากำลังวางแผนริเริ่มโครงการครอบงำอุตสาหกรรมน้ำมันของเวเนซุเอลาในอีกหลายปีข้างหน้า และ ทรัมป์ ได้เอ่ยกับผู้ช่วยของเขาว่า เขาเชื่อว่าความพยายามของเขาจะช่วยลดราคาน้ำมันลงเหลือเพียง 50 ดอลลาร์ต่อบาร์เรลได้ ตามรายงานของวอลล์สตรีทเจอร์นัล (WSJ) เมื่อวันพุธ (7 ม.ค.)
รายงานระบุว่า แผนที่กำลังพิจารณาอยู่นั้นรวมถึงการที่สหรัฐฯ จะเข้าไปควบคุมรัฐวิสาหกิจน้ำมัน PDVSA ของรัฐบาลเวเนซุเอลาบางส่วน ตลอดจนเข้าซื้อและทำการตลาดผลผลิตน้ำมันส่วนใหญ่ของบริษัท
รอยเตอร์ไม่สามารถยืนยันรายงานดังกล่าวได้ในทันที ขณะที่ทำเนียบขาวก็ยังไม่ได้ตอบคำถามของผู้สื่อข่าว
รายงานระบุเพิ่มเติมว่า สหรัฐฯ กำลังมองหาวิธีควบคุม PDVSA ผ่านข้อตกลงที่จะร่วมซื้อและอาจจัดจำหน่ายน้ำมันของบริษัท รวมถึงผ่านการร่วมทุนในอดีตและปัจจุบันกับบริษัทน้ำมันรายใหญ่ เช่น เชฟรอน
PDVSA แถลงเมื่อวันพุธ (7) ว่า การเจรจาขายน้ำมันกับสหรัฐฯ กำลังคืบหน้า โดยสมาชิกคณะกรรมการบริหารรายหนึ่งบอกกับรอยเตอร์ว่า สหรัฐฯ จำเป็นต้องซื้อน้ำมันในราคาตลาดโลก
เมื่อวันอังคาร (6) อชิงตันประกาศข้อตกลงกับการากัสเพื่อเข้าถึงน้ำมันดิบของเวเนซุเอลามูลค่าสูงถึง 2,000 ล้านดอลลาร์ ซึ่งเป็นสัญญาณบ่งชี้ว่า เจ้าหน้าที่รัฐบาลเวเนซุเอลากำลังตอบสนองต่อข้อเรียกร้องของ ทรัมป์ ที่ให้พวกเขาเปิดรับบริษัทน้ำมันของสหรัฐฯ มิฉะนั้นอาจเสี่ยงต่อการถูกแทรกแซงทางทหารเพิ่มเติม
ที่มา: รอยเตอร์