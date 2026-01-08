'ทรัมป์' เสนอเพิ่มงบประมาณกลาโหมสหรัฐฯ เป็น $1.5 ล้านล้านในปี 2027

ประธานาธิบดี โดนัลด์ ทรัมป์ แห่งสหรัฐฯทกล่าวเมื่อวันพุธ (7 ม.ค.)ว่า งบประมาณทางทหารของสหรัฐฯ ในปี 2027 ควรจะอยู่ที่ 1.5 ล้านล้านดอลลาร์ ซึ่งสูงกว่า 901,000 ล้านดอลลาร์ที่สภาอนุมัติสำหรับปี 2026 อย่างมาก และทำให้หุ้นบริษัทอาวุธต่างๆ พุ่งทะยานทันที ขณะเดียวกันก็ทำให้ผู้เชี่ยวชาญด้านงบประมาณออกมาตั้งคำถาม
การเพิ่มงบประมาณทางทหารจะต้องได้รับการอนุมัติจากสภาคองเกรส ซึ่งอาจเป็นเรื่องท้าทาย แม้ว่าพรรครีพับลิกันของ ทรัมป์ ซึ่งครองเสียงข้างมากเพียงเล็กน้อยทั้งในวุฒิสภาและสภาผู้แทนราษฎร จะแสดงให้เห็นว่าไม่มีท่าทีคัดค้านแผนการใช้จ่ายของ ทรัมป์ มากนักก็ตาม
ทรัมป์ กล่าวในโพสต์บน Truth Social ว่า เขาตัดสินใจเรื่องการใช้จ่ายทางทหารในปี 2027 "หลังจากการเจรจาที่ยาวนานและยากลำบากกับวุฒิสมาชิก สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร รัฐมนตรี และตัวแทนทางการเมืองอื่นๆ... โดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงเวลาที่วุ่นวายและอันตรายเช่นนี้"
เมื่อไม่กี่วันก่อน กองกำลังสหรัฐฯ ได้จับกุม นิโคลัส มาดูโร ประธานาธิบดีเวเนซุเอลา พาตัวออกนอกประเทศและโค่นล้มเขาลงจากอำนาจ ขณะที่ทำเนียบขาวแย้มว่า ทรัมป์ กำลังหารือทางเลือกในการเข้าซื้อเกาะกรีนแลนด์ รวมถึงความเป็นไปได้ในการใช้กำลังทหารเข้ายึด นอกจากนี้ ทรัมป์ ยังได้ส่งกองกำลังสหรัฐฯ ไปประจำการในหลายเมืองทั่วประเทศด้วย
ข่าวนี้เกิดขึ้นหลังจากที่ ทรัมป์ โพสต์ข้อความบนโซเชียลมีเดียโจมตีบริษัทด้านกลาโหมที่ผลิตอาวุธช้าเกินไป โดยเขาให้คำมั่นว่าจะระงับการจ่ายเงินปันผลหรือการซื้อหุ้นคืนของบริษัทผู้รับเหมาด้านกลาโหม จนกว่าพวกเขาจะเร่งการผลิตให้ทันต่อความต้องการ
ทรัมป์ ระบุว่า ค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมจะมาจากรายได้ที่เกิดจากภาษีที่เขาเรียกเก็บจากเกือบทุกประเทศและหลายภาคอุตสาหกรรม และสหรัฐฯ จะยังคงสามารถลดหนี้สิน และจ่ายเงินปันผลให้กับชาวอเมริกันที่มีรายได้ปานกลางได้
คณะกรรมการเพื่อการจัดทำงบประมาณของรัฐบาลกลางอย่างมีความรับผิดชอบ (Committee for a Responsible Federal Budget) ซึ่งเป็นสถาบันวิจัยที่ไม่ฝักใฝ่ฝ่ายใด ประเมินว่าข้อเสนอนี้จะมีค่าใช้จ่าย 5 ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐจนถึงปี 2035 ขณะเดียวกันก็จะเพิ่มหนี้ของสหรัฐฯ อีก 5.8 ล้านล้านดอลลาร์พร้อมดอกเบี้ย
รายงานระบุด้วยว่า ภาษีนำเข้าที่มีอยู่ในปัจจุบันสามารถชดเชยค่าใช้จ่ายได้เพียงครึ่งเดียวเท่านั้น และศาลสูงสุดสหรัฐฯ อาจตัดสินว่าการรีดภาษีนำเข้าจำนวนมากนั้นผิดกฎหมายด้วย
ศูนย์นโยบายสองพรรค (Bipartisan Policy Center) ประเมินว่า ภาษีนำเข้าโดยรวมจะสร้างรายได้ 288,000 ล้านดอลลาร์ในปี 2025 ซึ่งต่ำกว่าการประมาณการของ ทรัมป์ เองซึ่งผันผวนอยู่ที่ราวๆ 600,000 ล้านดอลลาร์ในช่วงไม่กี่วันที่ผ่านมา
ไบรอน คัลแลน นักวิเคราะห์ด้านกลาโหมจาก Capital Alpha Partners กล่าวว่า โพสต์ของ ทรัมป์ ทำให้เกิดคำถามว่าเงินทุนจะถูกนำไปใช้ที่ใด และภาคกลาโหมจะสามารถดูดซับเม็ดเงินเหล่านั้นได้หรือไม่
คัลแลน ชี้ว่า ครั้งสุดท้ายที่กระทรวงกลาโหมสหรัฐฯ มีการเพิ่มงบประมาณมากกว่า 50% คือในปี 1951 ในช่วงสงครามเกาหลี แม้แต่การเพิ่มงบประมาณทางทหารครั้งใหญ่ภายใต้ประธานาธิบดี โรนัลด์ เรแกน ในปี 1981 และ 1982 ก็ยังเพิ่มขึ้นเพียง 25% และ 20% เท่านั้น
ในการซื้อขายหลังตลาดปิด หุ้นของบริษัทกลาโหมที่ใหญ่ที่สุดปรับตัวสูงขึ้นจากข่าวนี้ เนื่องจากนักลงทุนคาดการณ์ว่า การเพิ่มงบประมาณจะช่วยเพิ่มผลกำไร
หุ้น Lockheed Martin ปรับตัวพุ่งขึ้น 6.2% ส่วนหุ้น General Dynamics เพิ่มขึ้น 4.4% และหุ้น RTX เพิ่มขึ้น 3.5%
ที่มา: รอยเตอร์