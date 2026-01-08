ไม่เอาใครทั้งนั้น! 'ทรัมป์' เตรียมนำสหรัฐฯ ถอนตัวจากองค์กรระหว่างประเทศหลายสิบแห่ง อ้าง 'ไม่สอดคล้องกับผลประโยชน์ของชาติ'

ประธานาธิบดี โดนัลด์ ทรัมป์ แห่งสหรัฐฯ กล่าวเมื่อวันพุธ (7 ม.ค.) ว่า สหรัฐฯ จะถอนตัวออกจากองค์กรระหว่างประเทศและหน่วยงานสหประชาชาติหลายสิบแห่ง รวมถึงสนธิสัญญาด้านสภาพภูมิอากาศที่สำคัญ และหน่วยงานยูเอ็นที่ส่งเสริมด้านความเท่าเทียมทางเพศและการเสริมสร้างศักยภาพสตรี เนื่องจาก "องค์กรเหล่านั้นขัดต่อผลประโยชน์ของชาติสหรัฐฯ"
ในบรรดาองค์กรที่ไม่ใช่สหประชาชาติ 35 แห่ง และหน่วยงานสหประชาชาติ 31 แห่ง ที่ ทรัมป์ ระบุไว้ในบันทึกถึงเจ้าหน้าที่ระดับสูงของรัฐบาล มีกรอบอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (UNFCCC) ซึ่งหลายคนชี้ว่าเป็นอนุสัญญาที่เป็น "รากฐาน" และเป็นข้อตกลงหลักของข้อตกลงปารีสว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศปี 2015 รวมอยู่ด้วย
สหรัฐฯ ไม่ได้เข้าร่วมการประชุมสุดยอดด้านสภาพภูมิอากาศระหว่างประเทศประจำปีของยูเอ็นเมื่อปีที่แล้วเป็นครั้งแรกในรอบ 3 ทศวรรษ
"สหรัฐฯ จะเป็นประเทศแรกที่ถอนตัวออกจาก UNFCCC" มานิช บัปนา ประธานและซีอีโอของสภาป้องกันทรัพยากรธรรมชาติกล่าว
“ประเทศอื่นๆ ทุกประเทศล้วนเป็นสมาชิก ส่วนหนึ่งเพราะพวกเขายอมรับว่า นอกเหนือจากความจำเป็นทางศีลธรรมในการแก้ไขปัญหาความเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศแล้ว การมีส่วนร่วมในขั้นตอนการเจรจายังหมายถึงความสามารถในการกำหนดนโยบายและโอกาสทางเศรษฐกิจขนาดใหญ่” บัปนา กล่าว
สหรัฐฯ จะถอนตัวออกจากองค์การเพื่อสตรีแห่งสหประชาชาติ (UN Women) ซึ่งทำงานเพื่อความเท่าเทียมทางเพศและการเสริมสร้างศักยภาพของสตรี และกองทุนประชากรแห่งสหประชาชาติ (UNFPA) ซึ่งเป็นหน่วยงานที่มุ่งเน้นด้านการวางแผนครอบครัว ตลอดจนสุขภาพมารดาและเด็กในกว่า 150 ประเทศ โดยสหรัฐฯ ได้ตัดงบประมาณสนับสนุน UNFPA ไปเมื่อปีที่แล้ว
“สำหรับหน่วยงานของสหประชาชาติ การถอนตัวหมายถึงการยุติการมีส่วนร่วมหรือการให้เงินทุนแก่หน่วยงานเหล่านั้นในขอบเขตที่กฎหมายอนุญาต” ข้อความในบันทึกระบุไว้ ทรัมป์ได้ลดเงินทุนสนับสนุนโดยสมัครใจให้กับหน่วยงานส่วนใหญ่ของยูเอ็นไปแล้วก่อนหน้านี้
โฆษกของ อันโตนิโอ กูเตียร์เรส เลขาธิการสหประชาชาติ ยังไม่ออกมาให้ความเห็นในประเด็นนี้
การกระทำของ ทรัมป์ สะท้อนให้เห็นถึงความหวาดระแวงที่เขามีต่อสถาบันพหุภาคีมาอย่างยาวนาน โดยเฉพาะอย่างยิ่งสหประชาชาติ เขาตั้งคำถามซ้ำแล้วซ้ำเล่าเกี่ยวกับประสิทธิภาพ ค่าใช้จ่าย และความรับผิดชอบขององค์กรระหว่างประเทศ โดยอ้างว่าองค์กรเหล่านั้นมักไม่สามารถรับใช้ผลประโยชน์ของสหรัฐฯ ได้
นับตั้งแต่เริ่มต้นเทอมสองเมื่อหนึ่งปีก่อน ทรัมป์ พยายามลดงบประมาณสนับสนุนของสหรัฐฯ สำหรับยูเอ็น ยุติการมีส่วนร่วมของสหรัฐฯ กับคณะมนตรีสิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติ ขยายเวลาการระงับเงินทุนสำหรับหน่วยงานบรรเทาทุกข์ปาเลสไตน์ UNRWA และถอนตัวออกจากองค์การยูเนสโก ซึ่งเป็นหน่วยงานด้านวัฒนธรรมของสหประชาชาติ นอกจากนี้เขายังประกาศแผนที่จะถอนตัวออกจากองค์การอนามัยโลกและข้อตกลงปารีสว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
หน่วยงานอื่นๆ ที่อยู่ในรายชื่อของสหรัฐฯ ได้แก่ การประชุมสหประชาชาติว่าด้วยการค้าและการพัฒนา การประชุมพลังงานระหว่างประเทศ ทะเบียนอาวุธตามแบบแผนของสหประชาชาติ และคณะกรรมการสร้างสันติภาพแห่งสหประชาชาติ
ทำเนียบขาวระบุว่า องค์กรหลายสิบแห่งที่วอชิงตันกำลังพยายามถอนตัวออกโดยเร็วที่สุดนั้น ส่งเสริม "นโยบายด้านสภาพภูมิอากาศสุดโต่ง การปกครองระดับโลก และโครงการทางอุดมการณ์ที่ขัดแย้งกับอธิปไตยและความแข็งแกร่งทางเศรษฐกิจของสหรัฐฯ"
ทำเนียบขาวระบุด้วยว่า การดำเนินการดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของการทบทวนองค์กรระหว่างรัฐบาล อนุสัญญา และสนธิสัญญาระหว่างประเทศทั้งหมด
"การถอนตัวเหล่านี้จะยุติการสนับสนุนทางการเงินและการมีส่วนร่วมของชาวอเมริกันในองค์กรที่ส่งเสริมวาระโลกาภิวัตน์เหนือความจำเป็นของสหรัฐฯ หรือที่แก้ไขปัญหาสำคัญอย่างไม่มีประสิทธิภาพหรือไม่ได้ผล จนทำให้เงินภาษีของชาวอเมริกันควรถูกจัดสรรไปในด้านอื่น ๆ เพื่อสนับสนุนภารกิจที่เกี่ยวข้องได้ดีที่สุด" ทำเนียบขาวระบุในถ้อยแถลง
ที่มา: รอยเตอร์