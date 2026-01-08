โดนเองถึงกับร้อง!เขมรรุดโต้ข่าวราวีผู้โดยสารไทย หลังเคยกล่าวหาไทยมีพฤติกรรมไม่เหมาะสม

เจ้าหน้าที่กัมพูชาตามสนามบินนานาชาติต่างๆ รุดออกมาตอบโต้คำกล่าวหาของสื่อมวลชนไทยบางสำนัก ที่ระบุว่ามีเหตุราวีรังควานพลเมืองไทยทั้งขาเข้าและออกจากกัมพูชา ผ่านการสอบถามต่างๆนานามากมายหลายร้อยคำถาม ยืนยันว่ารายงานดังกล่าวนั้นไม่เป็นความจริงและไม่มีการราวีพวกผู้โดยสารชาวไทยใดๆ
Sinn Chanserey Vutha โฆษกสำนักเลขาธิการการบินพลเรือนแห่งรัฐของกัมพูชา แถลงเมื่อวันพุธ(7ม.ค.) เน้นย้ำว่าพวกผู้โดยสารชาวไทยที่เดินทางจากกัมพูชามุ่งสู่ประเทศไทย ที่มีประวัติการเดินทางที่ชัดเจนและมีบันทึกอยู่ในระบบการเดินทาง จะไม่ถูกซักไซ้สอบถาม
แต่ขณะเดียวกัน พวกผู้โดยสารชาวไทยที่เดินทางสู่กัมพูชาและไม่เคยมีประวัติเดินทางเข้าสู่กัมพูชา เจ้าหน้าที่ได้บังคับใช้มาตรการด้านความปลอดภัยและความมั่นคงบางอย่าง ผ่านการถามตอบและกำหนดให้มีผู้รับประกันในกัมพูชา
โฆษกสำนักเลขาธิการการบินพลเรือนแห่งรัฐของกัมพูชา บอกต่อว่าสำหรับนักเดินทางต่างชาติที่ไม่ใช่คนไทย ที่เดินทางเข้าและออกจากกัมพูชาผ่านประเทศไทย จะไม่มีการซักไซ้สอบถามใดๆ
ความเคลื่อนไหวครั้งนี้ มีขึ้นหลังจากกระทรวงการต่างประเทศกัมพูชา เคยออกคำสั่งให้สถานทูตกัมพูชาทุกแห่งในต่างแดน แจ้งกับนักเดินทางชาวกัมพูชาและชาวต่างชาติ ให้หลีกเลี่ยงเดินทางผ่านประเทศไทยและระงับใช้บริการสายการบินต่างๆของไทยเป็นการชั่วคราาว เพื่อพฤติกรรมข่มขู่และไม่เหมาะสมโดยเจ้าหน้าที่ไทย
ในคำสั่งดังกล่าว กระทรวงการต่างประเทศกัมพูชาขอให้สถานทูตกัมพูชาในต่างแดน แจ้งนักเดินทางทั้งชาวกัมพูชาและชาวต่างชาติ หลีกเลี่ยงเดินทางผ่านไทยและระงับใช้บริการสายการบินไทยเป็นการชั่วคราว จนกว่าจะมีการแจ้งให้ทราบเพิ่มเติม
ขณะเดียวกัน สถานทูตกัมพูชาในฝรั่งเศส ได้เผยแพร่ถ้อยแถลงกล่าวอ้างพฤติกรรมแย่ๆของไทย ซึ่งก่อความปั่นป่วนอย่างร้ายแรงแก่นักเดินทางจากยุโรป ที่เดินทางผ่านสนามบินของไทย เพื่อมุ่งหน้าสู่กัมพูชา
สถานทูตกัมพูชาในฝรั่งเศส กล่าวอ้างว่าผู้โดยสารชาวยุโรปบางส่วนที่กำลังเดินทางไปยังกัมพูชา ประสบปัญหาร้ายแรงต่างๆนานาระหว่างแวะพักหรือต่อเครื่องในไทย อาทิถูกซักไซ้สอบถามยาวนานหลายชั่วโมง ร้องขอใบแสดงแหล่งที่มาทางการเงินเกินกว่าเหตุ เอกสารการสำรองห้องพักในกัมพูชา ก่อบรรยากาศอันน่าวิตกกังวลและก่อความสงสัยอย่างไม่มีเหตุผล และในบางกรณี ผู้โดยสารถึงขั้นเจอปัญหากระเป๋าสัมภาระหาย ครั้งที่เดินทางมาถึงพนมเปญ
ทั้งนี้สถานทูตกัมพูชาประจำฝรั่งเศส บอกด้วยว่า ในฐานะมาตรการป้องกันไว้ก่อน ขอแนะนำให้นักเดินทางหลีกเลี่ยงเดินทางผ่านไทย และหลีกเลี่ยงไม่ใช้สายการบินต่างๆของไทย ครั้งที่เดินทางสู่กัมพูชา
(ที่มา:ขแมร์ไทม์ส)