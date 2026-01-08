โดนล้วงตับ! "จนท.นิวเคลียร์ญี่ปุ่น" ทำมือถือหายเก็บความลับไว้อื้อระหว่างไปเที่ยวจีน

เอเจนซีส์ – เจ้าหน้าที่สำนักงานกำกับนิวเคลียร์ญี่ปุ่นรายหนึ่งตกเป็นข่าวดังไปทั่วแดนอาทิตย์อุทัยเมื่อเกิดทำโทรศัพท์มือถือเก็บความลับสำคัญหายระหว่างไปเที่ยวจีนเมื่อพฤศจิกายนที่ผ่านมา พบหายตอนผ่านตรวจความปลอดภัยที่สนามบินเซียงไฮ้ ร้อนถึงสำนักงานกำกับนิวเคลียร์ญี่ปุ่นโร่ประกาศเตือนคนในองค์กรเสี่ยงสูงห้ามนำโทรศัพท์ใช้ในการทำงานติดตัวไปต่างประเทศมีสิทธิ์อาจโดนล้วงตับเกิดขึ้นในช่วงเวลาที่ญี่ปุ่นและจีนมีความสัมพันธ์ตรึงเครียด
บีบีซีรายงานวันพุธ(7 ม.ค)ว่า โทรศัพท์มือถือที่สูญหายนี้มีรายละเอียดข้อมูลติดต่อของเจ้าหน้าที่เกี่ยวข้องกับการทำงานด้านความมั่นคงนิวเคลียร์ที่สำนักงานกำกับนิวเคลียร์แห่งชาติญี่ปุ่น NRA (Nuclear Regulation Authority) ที่ตั้งขึ้นหลังวิกฤตโรงงานไฟฟ้านิวเคลียร์ฟูกุชิมะเมื่อปี 2011
NRA เกิดขึ้นมาเพื่อกำกับความปลอดภัยทางนิวเคลียร์รวมไปถึงการกลับมาเริ่มต้นเปิดใช้เตาปฎิกรนิวเคลียร์ของญี่ปุ่น
อย่างไรก็ตามทาง NRA ไม่สามารถยืนยันได้ว่ามีข้อมูลรั่วไหลหรือไม่
สื่ออังกฤษชี้ว่า เหตุที่เกิดขึ้นนี้เมื่อวันที่ 3 พ.ยล่าสุดเมื่อเจ้าหน้าที่นิวเคลียร์ญี่ปุ่นเดินทางไปท่องเที่ยวในจีน
โทรศัพท์มือถือของสำนักงานเกิดหายไประหว่างกำลังผ่านการตรวจรักษาความปลอดภัยของสนามบินเซียงไฮ้
เจ้าหน้าที่คนดังกล่าวอ้างตัวเองเพิ่งสังเกตว่าโทรศัพท์มือถิอสำคัญที่มีข้อมูลความลับได้หายไปก็ต่อเมื่อในอีก 3 วันหลังจากนั้น แต่ถึงแม้จะตรวจสอบกับสนามบินเซียงไฮ้ทว่ายังคงไร้ผลตามโทรศัพท์มือถือที่หายไปกลับคืนไม่ได้
ส่งผลทำให้สำนักงานกำกับนิวเคลียร์ญี่ปุ่นต้องออกประกาศเตือนเจ้าหน้าที่ภายในห้ามนำโทรศัพท์ใช้ในการทำงานติดตัวไปต่างประเทศ หนังสือพิมพ์อาซาฮีชิมบุนเปิดเผยว่า NRA ได้มอบโทรศัพท์มือถือให้เจ้าหน้าที่บางคนของสำนักงานใช้เพื่อติดต่อฉุกเฉิน
NRA อ้างอิงการรายงานของสำนักข่าวเกียวโดพบว่า มีหน้าที่ความรับผิดชอบในการปกป้องวัสดุนิวเคลียร์(nuclear material) จากภัยคุกคามต่างๆตั้งแต่การขโมยออกไปรวมไปถึงการก่อการร้ายที่โรงงานไฟฟ้านิวเคลียร์ที่กระจายทั่วประเทศ เกิดขึ้นในช่วงเวลาที่โตเกียวพยายามจะฟื้นโครงการไฟฟ้าพลังงานนิวเคลียร์ของตัวเองอีกครั้งรวมไปถึงปัญหาการเมืองระหว่างประเทศในประเด็นความไม่พอใจระหว่างจีนและญี่ปุ่นที่เกี่ยวข้องกับไต้หวัน