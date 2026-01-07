มาเงียบๆ! “อังกฤษ” ประกาศเก็บ “ทองคำแท่งเวเนฯ” ร่วม $3 พันล้าน ไม่คืนหลัง “มาดูโร” โดนโค่น แต่ “สวิตเซอร์แลนด์” เสือปืนไวสั่งยึดทรัพย์อดีตปธน.พร้อมพวก เคยขนทองคำ $5.5 พันล้านแอบฝากไว้

เอเจนซีส์/รอยเตอร์/MGRออนไลน์ - อังกฤษยืนยันจะยังคงเก็บขุมทรัพย์ทองคำเวเนซุเอลามูลค่าไม่ต่ำกว่า 3 พันล้านดอลลาร์ไว้ในคลังต่อไปไม่คืนให้ถึงแม้ประธานาธิบดี นิโกลัส มาดูโร ถูกโค่นจากตำแหน่งเมื่อสุดสัปดาห์ แต่สวิตเซอร์แลนด์เสือปืนไวหลังอเมริกาบุกกรุงคาราคัสประกาศยึดทรัพย์มาดูโรทั้งหมดและพวกอีก 36 คน พบมีการขนทองคำเวเนซุเอลาฝากไว้ตั้งแต่รับตำแหน่งใหม่ๆมูลค่าไม่ต่ำกว่า 5.5 พันล้านดอลลาร์
เดลีเทเลกราฟของอังกฤษรายงานวันอังคาร(6 ม.ค)ว่า รัฐมนตรี อีเวตต์ คูเปอร์ (Yvette Cooper) แถลงต่อสมาชิกรัฐสภาอังกฤษว่า อังกฤษยังคงปฎิเสธในการรับรองอย่างเป็นทางการต่อรัฐบาลคาราคัสถึงแม้ตัวผู้นำ นิโกลัส มาดูโร จะถูกโค่นลงไปเมื่อสุดสัปดาห์และทำให้หมายความว่า ทองคำเวเนซุเอลามูลค่ามหาศาลจะยังคงเก็บอยู่ในห้องนิรภัยธนาคารกลางอังกฤษต่อ
ทั้งนี้พบว่าอังกฤษเก็บทองคำเวเนซุเอลาไว้ไม่ต่ำกว่า 3พันล้านดอลลาร์ ซึ่งถูกเก็บไว้ในที่เก็บนิรภัยใต้ดินที่ขึ้นชื่อว่าเป็นที่เก็บทองคำใหญ่เป็นอันดับ 2 ของโลกและมีประเทศทั่วโลกมากมายรวม เวเนซุเอลา นำทองคำมาฝากไว้
ห้องเก็บนิรภัยใต้ดินนี้มีชื่อเสียงมากและอดีตพระราชินีเอลิซาเบธที่ 2 แห่งสหราชอาณาจักรอังกฤษเคยเสด็จพระราชดำเนินมาเพื่อทอดพระเนตรแล้ว
เดลีเทเลกราฟรายงานว่า อังกฤษเก็บทองคำแท่งไว้เป็นจำนวน 400,000 แท่งที่เป็นการรับฝากมาจากรัฐบาลทั่วโลกที่ฝากไว้เพื่อเป็นทุนสำรวงฉุกเฉินของประเทศเหล่านั้น โดยเบอร์ 1 ของโลกที่มีทองคำเก็บไว้มากที่สุดคือ สหรัฐฯ
มาดูโรที่ปัจจุบันอยู่ในเรือนจำที่สหรัฐฯในปี 2018 เคยพยายามนำทองคำที่ฝากไว้กลับออกไปเพื่อพยุงฐานะเศรษฐกิจที่ล้มละลายแต่ธนาคารกลางอังกฤษปฎิเสธตามคำขอเพราะรัฐบาลอังกฤษไม่ยอมรับรองความเป็นผู้นำของเขา
ส่งผลทำให้ในปี 2020 อดีตประธานาธิบดีมาดูโรยื่นฟ้องทางกฎหมายเพื่อนำทองคำออกมาแต่ทว่าเขาแพ้คดีในศาลสูงสุดอังกฤษเมื่อปี 2023
เดลีเทเลกราฟชี้ว่า มูลค่าทองคำเวเนซุเอลาที่ฝากไว้มีมูลค่า 1.95 พันล้านดอลลาร์ในปี 2020 แต่มาจนถึงปัจจุบันมีมูลค่าพุ่งไปอยู่ที่ 3.6 พันล้านดอลลาร์
รัฐมนตรีต่างประเทศอังกฤษกล่าวว่า
“พวกเรายังคงไม่รับรองรัฐบาลเวเนซุเอลาเป็นเพราะมีความสำคัญว่า พวกเราต้องทำให้มาตรการกดดันคงอยู่เพื่อการเปลี่ยนผ่านไปสู่ประชาธิปไตยที่เกี่ยวกับเจตจำนงค์ของประชาชนเวเนซุเอลา”
การออกมาเปิดเผยของอังกฤษเกี่ยวกับอนาคตของทองคำเวเนซุเอลาตามหลังการประกาศในวันจันทร์(5)ของสวิตเซอร์แลนด์
อ้างอิงจากรอยเตอร์พบว่า รัฐบาลสวิสสั่งห้ามเคลื่อนย้ายทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องอดีตประธานาธิบดี นิโกลัส มาดูโร และคนใกล้ชิดอีก 36 คน หลังเวเนซุเอลาล่มโดนอเมริกาสั่งบุกจับตัวมาดูโรและภรรยาสายฟ้าแลบวันเสาร์(3)ภายใต้ปฎิบัติการ The Absolute Resolve ที่ใช้เวลาแค่ 2 ชั่วโมง 28 นาทีเท่านั้น
รอยเตอร์รายงานวันอังคาร(6)ว่า สวิตเซอร์แลนด์ที่มีชื่อเสียงเป็นธนาคารโลกและมีทองคำเวเนซุเอลาเก็บไว้เช่นกัน
พบว่าคาราคัสได้เคลื่อนย้ายทองคำมูลค่า 4.14 พันล้านสวิสฟรังค์ (5.20 พันล้านดอลลาร์) มาฝากไว้ตั้งแต่สมัยปีแรกๆของมาดูโร
อ้างอิงจากข้อมูลลูกค้าของรัฐบาลสวิสที่รอยเตอร์เห็นระบุว่า คาราคัสส่งทองคำหนัก 113 ตันมาฝากไว้ตั้งแต่ปี 2013 เมื่อครั้งที่อดีตประธานาธิบดีมาดูโรรับตำแหน่งและเป็นการส่งมาฝากจนถึงปี 2016
แต่อย่างไรก็ตามพบว่าไม่มีการส่งทองคำจากเวเนซุเอลามาที่สวิตเซอร์แลนด์ตั้งแต่ปี 2017 เป็นต้นมาถึงปี 2025 หลังสหภาพยุโรปสั่งคว่ำบาตรคาราคัส
ทองคำเวเนซุเอลาที่นั้นมาฝากนั้นมีที่มาจากธนาคารกลางเวเนซุเอลา สถานีโทรทัศน์สวิส SRF รายงาน เกิดขึ้นในช่วงเวลาที่คาราคัสต้องนำทองคำออกมาขายเพื่อพยุงฐานะเศรษฐกิจของตัวเอง
สถานีโทรทัศน์สวิสชี้ว่า ทองคำจากเวเนซุเอลาถูกส่งมาที่สวิตเซอร์แลนด์คาดว่าเพื่อผ่านกระบวนการ การรับรองและการขนส่งต่อหลังจากนั้น