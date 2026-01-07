ปธน.เกาหลีใต้ขอ 'สี จิ้นผิง' ช่วยเป็นกาวใจพูดคุยเกาหลีเหนือ ด้านผู้นำจีนเน้นย้ำให้ใช้ 'ความอดทน'

ประธานาธิบดี อี แจมยอง แห่งเกาหลีใต้กล่าวในวันพุธ (7 ม.ค.) ว่า การฟื้นฟูความไว้วางใจกับปักกิ่งคืบหน้าไปมาก และตนก็ได้ขอให้ประธานาธิบดี สี จิ้นผิง ของจีนช่วยมีบทบาทในการสนับสนุนความพยายามของโซลที่จะเจรจากับเกาหลีเหนือ
อี ซึ่งได้หารือกับ สี จิ้นผิง ที่กรุงปักกิ่งในสัปดาห์นี้ ให้สัมภาษณ์สื่อเกาหลีที่นครเซี่ยงไฮ้ว่า ผู้นำจีนได้เน้นย้ำเรื่องความอดทน ขณะที่ทั้งสองหารือเกี่ยวกับรัฐนิวเคลียร์เกาหลีเหนือ
ประธานาธิบดีเกาหลีใต้กล่าวด้วยว่า ตนได้ชี้แจงถึงความพยายาม – ซึ่งจนถึงขณะนี้ยังไม่ประสบความสำเร็จ – ที่โซลได้ทำไปเพื่อเจรจากับเกาหลีเหนือและปรับปรุงความสัมพันธ์ และขอให้ สี จิ้นผิง ช่วยมีบทบาทในการไกล่เกลี่ยเพื่อสันติภาพบนคาบสมุทรเกาหลี
“ประธานาธิบดี สี รับทราบถึงความพยายามของเราจนถึงขณะนี้ และกล่าวว่าจำเป็นต้องใช้ความอดทน” อี กล่าว
อี แจมยอง อยู่ระหว่างการเยือนจีนอย่างเป็นทางการ และได้พบปะกับ สี จิ้นผิง เป็นครั้งที่ 2 ในเวลาไม่ถึง 3 เดือน
ผู้นำเกาหลีใต้พยายามเปิด "เฟสใหม่" ในความสัมพันธ์กับจีนหลังจากทั้งสองประเทศเย็นชากันมาหลายปี และการส่งออกสินค้าทางวัฒนธรรมของเกาหลีใต้ถูกกีดกันออกจากตลาดจีนเนื่องจากข้อพิพาทเกี่ยวกับการติดตั้งระบบป้องกันขีปนาวุธของสหรัฐฯ ในเกาหลีใต้เมื่อปี 2017
"ประธานาธิบดี สี จิ้นผิง กล่าวว่า 'การพูดนั้นง่าย แต่การกระทำนั้นไม่ง่าย' " อี กล่าวถึงวิธีการสร้างความไว้วางใจและความเคารพซึ่งกันและกันระหว่างประเทศ ซึ่งต้องใช้ความพยายาม
อี ได้บอกกับ สี จิ้นผิง ว่า ความสัมพันธ์ทางการทูตมีความซับซ้อนโดยเนื้อแท้ในการรักษาสมดุลผลประโยชน์แห่งชาติที่สำคัญของแต่ละฝ่าย และหวังว่าความตึงเครียดล่าสุดระหว่างโตเกียวและปักกิ่งจะได้รับการแก้ไข
อี ยังกล่าวว่า เกาหลีใต้ถือว่าความสัมพันธ์กับญี่ปุ่นมีความสำคัญเท่าเทียมกับความสัมพันธ์กับจีน
ที่มา: รอยเตอร์