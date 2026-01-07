ถามเขายัง! สื่อเขมรตีข่าวกดดัน 'แองเจลินา โจลี' อ้างดาราสาวอาจย้ายมาอยู่ 'กัมพูชา'

เว็บไซต์ Khmer Times ของกัมพูชาเผย นักแสดงฮอลลีวูดชื่อดัง "แองเจลินา โจลี" กำลังพิจารณาย้ายจากสหรัฐอเมริกาไปอยู่ที่กัมพูชาซึ่งเป็นเสมือน "บ้านหลังที่สอง" ของเธอ
สื่อเขมรอ้างรายงานที่ระบุว่า แองเจลินา โจลี วัย 51 ปี ได้ประกาศขายบ้านของเธอในลอสแอนเจลิส และกำลังเตรียมตัวเริ่มต้นชีวิตใหม่ ซึ่งอาจรวมถึงการย้ายไปอยู่กัมพูชาที่ซึ่งเธอถือสัญชาติอยู่
สื่อบันเทิงของสหรัฐฯ อย่าง People รายงานเมื่อเร็วๆ นี้ โดยอ้างแหล่งข่าวว่า “เธอกำลังเตรียมเริ่มต้นบทใหม่ทั้งหมด เมื่อปีใหม่เริ่มต้นขึ้น”
แหล่งข่าวยังเสริมว่า “บ้านของ โจลี ซึ่งได้รับการปรับปรุงใหม่บางส่วน กำลังเปิดให้ผู้ซื้อที่ผ่านการคัดกรองแล้วได้ชม เธอพร้อมที่จะใช้ชีวิตที่ไม่ต้องอยู่แต่ในแอลเอ” และกล่าวต่อว่า “โจลี มีความกระตือรือร้นในหลายโครงการ และมีสุขภาพร่างกายแข็งแรง เธอตั้งตารอปี 2026 และคาดหวังถึงอิสรภาพที่จะได้รับในตอนนั้น”
เมื่อเดือน ส.ค. ปีที่แล้ว มีรายงานว่า โจลีเตรียมย้ายไปอยู่ต่างประเทศ ในเวลานั้น แหล่งข่าวกล่าวว่า “โจลี ไม่เคยต้องการที่จะอาศัยอยู่ในแอลเอเพียงอย่างเดียว เธอไม่มีทางเลือกอื่นเนื่องจากปัญหาเรื่องสิทธิในการดูแลลูกกับอดีตสามีของเธอ แบรด พิตต์” และยังเสริมอีกว่า “เธอวางแผนที่จะย้ายทันทีที่ลูกแฝดคนเล็กของเธอ น็อกซ์ และ วิเวียน อายุครบ 18 ปีในปีหน้า”
แหล่งข่าวบอกด้วยว่า “เธอกำลังพิจารณาหลายประเทศในต่างประเทศ โจลี จะมีความสุขมากเมื่อเธอสามารถออกจากแอลเอได้”
โจลี วางแผนที่จะเดินทางออกจากสหรัฐอเมริกาและไปอาศัยอยู่ในกัมพูชาหรือไม่ก็ยุโรป เว็บไซต์ Page Six รายงานว่า “โจลีจะดำเนินธุรกิจคอลเลกชันแฟชันและบูติกของเธอ Atelier Jolie ในนิวยอร์กในปีนี้ ขณะเดียวกันก็แบ่งเวลาไปมาระหว่างยุโรปและกัมพูชา ซึ่งเป็นประเทศที่เธอถือว่าเป็นบ้านหลังที่สองมานานแล้ว และเธอก็ถือสัญชาติอยู่ เพื่อปกป้องความเป็นส่วนตัวของเธอ”
เพื่อยกย่องความพยายามในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมของ โจลี พระบาทสมเด็จพระบรมนาถ นโรดม สีหมุนี ได้พระราชทานสัญชาติกัมพูชาให้แก่เธอ เมื่อวันที่ 31 ก.ค. ปี 2005 และดาราสาวเคยกล่าวไว้ว่า เธอถือว่ากัมพูชาเป็นบ้านของเธอ
“ในใจฉัน, กัมพูชา, การเดินทางครั้งแรกของฉันคือภาพยนตร์เรื่อง Tomb Raider ที่พวกคุณเห็นฉันห้อยหัวลง”
“ฉันได้เรียนรู้บางอย่างเกี่ยวกับชีวิต ฉันคิดถึงชีวิตของตัวเองและสิ่งต่างๆ มากมายที่ฉันเกือบจะไม่ได้ทำ เกือบจะพลาดไป ซึ่งอาจจะเปลี่ยนเส้นทางชีวิตของฉันได้ ฉันปฏิเสธบทใน Tomb Raider ตอนที่พวกเขาติดต่อมาครั้งแรก”
ที่มา: Khmer Times