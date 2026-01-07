หนาว! หิมะตกหนักท่วมยุโรป "ดับไม่ต่ำกว่า 6" สนามบินปารีส-ชาร์ล เดอ โกล – สนามบินอัมสเตอร์ดัม ยกเลิกเที่ยวบินอื้อ

เอเอฟพี/เอเจนซีส์ - ยุโรปกำลังเผชิญหน้าต่อสภาพอากาศหนาวหิมะตกหนักต่อเป็นวันที่ 2 ในวันนี้(6 ม.ค) หลังมีผู้เสียชีวิตกว่า 6 คน การจราจรเป็นอัมพาต สนามบินปารีส-ชาร์ล เดอ โกลยกเลิกเที่ยวบิน 40% ของวันส่วนสนามบินสคิปโฮลของเนเธอร์แลนด์สั่งห้ามขึ้นบิน 600 เที่ยว
เอเอฟพีรายงานวันนี้(6 ม.ค)ว่า ยอดเสียชีวิต 5 คนจากทั้งหมด 6 คนนับตั้งแต่ปรอทต่ำสุดในวันจันทร์(5)เกิดขึ้นที่ฝรั่งเศส ส่วนคนที่ 6 เกิดขึ้นในบอสเนียหลังหิมะละฝนตกลงมาอย่างหนักทำให้เกิดน้ำท่วมและไฟฟ้าดับทั่วภูมิภาคบอลข่าน
สนามบินหลัก 2 แห่งของกรุงปารรีสได้แก่ ท่าอากาศยานนานาชาติ ปารีส-ชาร์ล เดอ โกล และท่าอากาศนานาชาติโอลี (Orly airport) ต้องยกเลิกเที่ยวบินจำนวนมากในช่วงต้นของวันพุธ(7) เพื่อเปิดทางให้เจ้าหน้าที่สนามบินจัดการนำหิมะออกไปให้พ้นรันเวย์และทำให้เครื่องบินที่มีน้ำแข็งเกาะให้หมดไป
มีราว 40% ของเที่ยวบินที่ปารีส-ชาร์ล เดอ โกล และราว 25% ที่โอลีโดนสั่งยกเลิ
เดอะการ์เดียนของอังกฤษรายงานว่า ผลจากหิมะที่ตกลงมาอย่างหนักส่งผลทำให้ต้องมีการปิดสนามบิน 6 แห่งที่ทางเหนือและทางตะวันตกของฝรั่งเศสหลังชาวปารีสตื่นขึ้นในเช้าวันอังคาร(6)และพบกับหิมะที่ตกท่วมหลังคาและอนุสาวรีย์ต่างๆ
เอเอฟพีรายงานว่า ในอังกฤษพบสสว่าอุณหภูมิลดไปอยู่ที่ -12.5 องศาเซลเซียสในชั่วข้ามคืนวันจันทร์(5) เข้าสู่วันอังคาร(6)ในนอร์ฟอล์ก(Norfolk) ขณะที่อุณหภูมิลดต่ำไปอยู่ที่ -10C ทั่วเนเธอร์แลนด์ส่งผลทำให้รถไฟต้องเป็นอัมพาตในเช้าวันอังคาร(6)
อย่างไรก็ตามรถไฟดัตช์บริษัท NS กลับมาเริ่มต้นวิ่งได้อีกครั้งในเวลา 10.00 น.ตามเวลาท้องถิ่นแต่ให้บริการแบบจำกัด
เอเอฟพีรายงานว่า ท่าอากาศยานนานาชาติสคิปโฮล (Schiphol airport) ของอัมสเตอร์ดัมต้องสั่งยกเลิกเที่ยวบินต่อเป็นวันที่ 2 เนื่องมาจากปัญหาสภาพอากาศ โดยมีเที่ยวบินกว่า 600 เที่ยวโดนยกเลิกส่งผลทำให้บรรดาผู้โดยสารต่อคิวยาวที่เคาน์เตอร์สายการบินต่างๆ
สำนักงานอุตุนิยมวิทยาอังกฤษ MET กล่าวผ่านแถลงการณ์หลังออกคำเตือนหิมะและน้ำแข็งและการคาดการณ์ถึงหิมะที่อาจตกเพิ่มว่า
“มาจนถึงเวลานี้คืนที่ผ่านมาถือเป็นคืนที่หนาวเย็นมากที่สุดของฤดูหนาว”
มีโรงเรียนไม่ต่ำกว่า 300 แห่งสั่งหยุดเรียนที่สกอตแลนด์ในวันอังคาร(6) อ้างอิงการรายงานจากบีบีซีของอังกฤษ และการบริการรถไฟสกอตแลนด์มีปัญหาติดขัดอย่างเลวร้าย