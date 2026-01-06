สื่อการทหารชื่อดังชี้ “เทคโนโลยีการทหารจีน” สู้ “สหรัฐฯ” ไม่ได้ในสถานการณ์รบจริงที่ “เวเนฯ” ระบบป้องกันภัยทางอากาศจีน “สอดแนม 3 มิติ JYL-1- ระบบคลื่นเมติกเรดาร์ JY-27” แพ้ตั้งแต่เฟสแรก

เอเจนซีส์ – สื่อการทหารชื่อดังชี้ สาเหตุผู้นำเวเนซุเอลาโดนจับตัวในปฎิบัติการบุกบันลือโลกเบ็ดเสร็จจบภายใน 2 ชั่วโมง 28 นาทีเพราะระบบป้องกันภัยทางอากาศจีนทั้งระบบสอดแนม 3 มิติ JYL-1 และระบบคลื่นเมติกเรดาร์ JY-27 โดนสหรัฐฯแจมสัญญาณก่อนตัดไฟทั่วเวเนซุเอลาแสดงให้เห็นถึงช่องว่างของความสามารถทางการทหารระหว่างจีนและสหรัฐฯ
Zonar Militar สื่อการทหารอาร์เจนตินาวันอาทิตย์(4 ม.ค)ว่า ภายใต้ปฎิบัติการ Operation Absolute Resolution เกิดขึ้นเมื่อเช้าวันเสาร์(3) สหรัฐฯใช้เวลาแค่ 2 ชั่วโมง 28 นาที อ้างอิงจากเดอะการ์เดียนของอังกฤษ ในการบุกรวบตัวประธานาธิบดีเวเนซุเอลา นิโกลัส มาดูโร และภรรยา ซีเลีย โฟลเรส
ความสำเร็จเกิดมาจากความล้มเหลวของระบบยุทโธปกรณ์ทางการทหารจีนในเวเนซุเอลา แสดงให้เห็นถึงความห่างชั้นในความเป็นเจ้าโลกทางการทหารระหว่างสหรัฐฯและจีนได้เป็นอย่างดี
Zonar Militar ชี้ว่าหัวใจของสถาปัตย์การป้องกันประเทศของเวเนซุเอลาคือเครือข่ายเรดาร์จีนจากบริษัทการทหารปักกิ่ง China Electronics Technology Group ที่มีทั้งระบบสอดแนม 3 มิติ JYL-1 ( JYL-1 three-dimensional surveillance systems)และระบบคลื่นเมติกเรดาร์ JY-27( JY-27 metric-wave radar) ที่มีการโฆณาไปทั่วว่ามีความสามารถล่าเครื่องบินล่องหน F-35 จากระยะไกลได้
เครือข่ายระบบป้องกันภัยทางอากาศเวเนซุเอลาประกอบไปด้วยระบบเรดาร์จีนไม่กี่ตัวรวมระบบสอดแนม 3 มิติ 3 มิติ JYL-1 และระบบคลื่นเมติกเรดาร์ JY-27 และระบบป้องกันภัยทางอากาศรัสเซีย S-300 และมิสไซล์พิสัยกลางแบบภาคพื้นสู่อากาศ Buk-M2 ของมอสโก
อ้างอิงจาก Indian Defence News ของอินเดียที่รายงานในเรื่องนี้เช่นกันระบุว่า ความสามารถของระบบป้องกันภัยอากาศจีนอ้างว่าสามารถตรวจจับอากาศยานศัตรูจากระยะไกลถึง 450 กิโลเมตร
ยูเรเชียไทม์สที่รายงานถึงประสิทธิภาพการสู้รบของยุทโธปกรณ์การทหารจีนในเวเนซุเอลาเมื่อสุดสัปดาห์ในการเผชิญหน้ากับสหรัฐฯชี้ว่า
อย่างไรก็ตามพบว่าเรดาร์จีนเหล่านี้ป้องกันเวเนซุเอลาได้น้อยมาก โดยหนึ่งในนักสังเกตการณทางการทหารคนหนึ่งได้โพสต์บนแพลตฟอร์ม X มีใจความว่า
“ภายใน 3 ชั่วโมงของปฎิบัติการเพื่อรวบตัว/จับกุมมาดูโร(ประธานาธิบดีเวเนซุเอลา นิโกลัส มาดูโร) กองกำลังสหรัฐฯไม่เพียงพิสูจน์ได้ว่าการป้องกันภัยทางอากาศรัสเซียนั้นใช้การไม่ได้แต่ยังพิสูจน์ว่าเทคโนโลยีจีนนั้นไร้ประสิทธิภาพ”
ยูเรเชียไทม์สเปิดเผยว่า มีการรายงานต่อสื่อท้องถิ่นไต้หวันอ้างว่า ระบบเรดาร์สอดแนมพิสัยไกล JYL-1 ของจีนและระบบเรดาร์ต่อต้านล่องหน JY-27A ของจีนไม่สามารถตรวจจับเครื่องบินอเมริกันได้แม้แต่ลำเดียวและไม่สามารถใช้การได้ระหว่างการรบเพราะโดนแจมสัญญาณอิเล็กทรอนิก
Zonar Militar รายงานในรายละเอียดว่า ในปฎิบัติการพบว่า สหรัฐฯประสบความสำเร็จในการลดระดับและบังตาเพื่อผ่านระบบเซ็นเซอร์สำคัญต่างๆของระบบป้องกันภัยทางอากาศเวเนซุเอลาเปิดทางโล่งให้หน่วยปฎิบัติการพิเศษทางอากาศที่ 160 หรือที่รู้จักกันดีในชื่อ Night Stalkers และหน่วยรบพิเศษเดลต้าเคลื่อนไหวได้
ในปฎิบัติการพบว่า เปิดฉากด้วยการแจมระบบระบบอิเล็กทรอนิกของเครื่องเรดาร์ตรวจจับของปักกิ่ง ส่งผลทำให้ระบบป้องกันภัยทางอากาศอื่นๆไม่ได้รับการเตือนภัยล่วงหน้า และตามมาด้วยกรุงคาราคัสมืดทั้งหมดด้วยการตัดกระแสไฟฟ้าก่อนที่กองกำลังทหารสหรัฐฯที่มาพร้อมกับความเร็วและความรุนแรงบุกเคลื่อนตัวอย่างรวดเร็วในความมืดเข้าสู่เมืองหลวง
ซึ่งจากมุมมองทางการทหาร บรรดาผู้เชี่ยวชาญต่างเห็นพ้องว่า ผลลัพท์ไม่สามารถอธิบายได้จากแค่ราะบบเดียวท่าล้มเหลว แต่เป็นการไร้ความสามารถไร้ประสิทธิภาพของเทคโนโลยีจีนของระบบสั่งการและควบคุมที่จีนออกแบบภายใต้สถานการณ์ตรึงเครียดและการโจมตีหลายจุด