จัดให้! สหรัฐฯคุ้มกันเข้มส่ง “มาดูโร” พร้อมเมียขึ้น ฮ. บินไปขึ้นศาลนิวยอร์กครั้งแรก ส่วน “มาครง” รีบโต้เสียงหลง “ฝรั่งเศส” ไม่ได้ไฟเขียวโค่นปธน.เวเนซุเอลา

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



เอเจนซีส์ – ประธานาธิบดีเวเนซุเอลา นิโกลัส มาดูโร และภรรยา ซีเลีย โฟลเรส (Cilia Flores) เดินทางมาถึงศาลแมนแฮตตันเช้าวันจันทร์(5 ธ.ค)เพื่อรับทราบข้อหาในการปรากฎตัวต่อหน้าศาลครั้งแรกหลังโดนทรัมป์ส่งหน่วยพบพิเศษเดลต้าบุกจับตัวจากกรุงคาราคัสวันเสาร์(3 ธ.ค) ด้านผู้นำฝรั่งเศส เอ็มมานุเอล มาครง เผยปารีสไม่เคยไฟเขียววิธีการโค่นมาดูโร

CNN ของสหรัฐฯรายงานวันนี้(5 ธ.ค)ว่า กลายเป็นที่จับจ้องไปทั่วโลกในการปรากฎตัวครั้งแรกของผู้นำคาราคัส ประธานาธิบดีเวเนซุเอลา นิโกลัส มาดูโร หลังโดนสหรัฐฯส่งกำลังทหารโจมตีเมืองหลวงเวเนซุเอลาก่อนโดนจับตัวออกมารวมภรรยา ซีเลีย โฟลเรส (Cilia Flores)

สื่อสหรัฐฯรายงานว่า สหรัฐฯอารักขามาดูโรและภรรยาอย่างระมัดระวังอย่างสูงพบว่ามีการใช้ทั้งขบวนคอนวอยยานยนต์หุ้มเกราะและเฮลิคอปเตอร์เพื่อนำตัวคนทั้งคู่ไปปรากฎตัวครั้งแรกที่ศาลแขวงใต้นิวยอร์ก

มาดูโรและภรรยาเช้าวันจันทร์(5)เดินทางออกมาจากเรือนจำเมโทรโปลิแตน(Metropolitan Detention Center) ในเมืองบรุคลิน

ทั้งสองคนอยู่ในชุดสีน้ำตาลและขนาบข้างด้วยเอเจนต์สำนักงานปราบปรามยาเสพติดสหรัฐฯ DEA

ประธานาธิบดีมาดูโรถูกใส่กุญแจมือและสวมแจกเก็ตสีน้ำตาล กางเกงสีน้ำตาลล้อมรอบตัวด้วยเจ้าหน้าที่สหรัฐฯติดอาวุธ

ในการขึ้นศาลครั้งแรกพบว่ามาดูโรจะมีทนายที่แต่งตั้งมาให้ตามรายงานคือ เดวิด วิคสโตรม (David Wikstrom) ทนายจำเลยคดีอาญาที่มีประสบการณ์มาอย่างยาวนาน แหล่งข่าวกล่าวต่อ CNN

คนทั้งคู่ถูกฟ้องในคดียาเสพติดและคดีอาวุธ เดอะการ์เดียนของอังกฤษรายงานว่า ในบรรดาข้อหาพบว่า ผู้นำเวเนซุเอลาถูกกล่าวหาขายหนังสือเดินทางการทูตเวเนซุเอลาไปให้พวกค้ายาเสพติดและให้ความช่วยเหลือในการเดินทางเที่ยวบินโดยใช้การทูตบังหน้าเพื่อขนยาเสพติดจากเม็กซิโกเข้าเวเนซุเอลา

มาดูโรถูกฟ้องใน 4 ความผิด ได้แก่ การสมคบคิดก่อการด้านร้ายยาเสพติด, สมคบคิดนำเข้าโคเคน ,ครอบครองปืนกลและเครื่องมือทำลายล้างและสมคบคิดเพื่อครอบครองปืนกลและเครื่องมือทำลายล้าง

ด้านประธานาธิบดีฝรั่งเศส เอ็มมานุเอล มาครง ตามการรายงานฟรานซ์ 24 วันนี้(5) ยืนยันกลางที่ประชุมครม.ฝรั่งเศสในวันจันทร์(5)ว่า ปารีสไม่ได้ไฟเขียว “วิธีการ” ที่ใช้โดยสหรัฐฯในการจับกุมตัวประธานาธิบดี นิโกลัส มาดูโร หรือสนับสนุนในการกระทำของสหรัฐฯ

สื่อแดนน้ำหอมชี้ว่า ความเคลื่อนไหวล่าสุดของมาครงนี้เพื่อแสดงความชัดเจนมากขึ้นต่อสาธารณะหลังก่อนหน้าผู้นำฝรั่งเศสกล่าวว่า ประชาชนเวเนซุเอลานั้นมีแต่ความสุขที่มาดูโรสามารถถูกโค่นล้มลงไปได้

มาครงในครั้งแรกยังกล่าวว่า มาดูโรเป็นเผด็จการและการจากไปของเขาถือเป็นข่าวดีสำหรับชาวเวเนซุเอลา

แต่ทว่าผู้นำฝรั่งเศสกลับโดนวิพากษ์วิจารณ์โดยเฉพาะจากการเมืองฝ่ายซ้ายจากการที่ในการออกมาแสดงความเห็นครั้งแรกทางสาธารณะจากการที่ประธานาธิบดีมาครงไม่ได้กล่าววิจารณ์ไปถึงวิธีการที่สหรัฐฯใช้













