เบื้องหลัง! “ทรัมป์” ใช้ “CIA-หน่วยเดลต้า” ล้มรบ.เวเนฯ รออากาศดีก่อนโจมตี พบ “คิวบา” อารักขา-ป้อนข่าวกรอง “มาดูโร” ทหารคิวบาเสียชีวิต 32

เอพี/รอยเตอร์ - แผนการวางนานหลายเดือนทั้งที่เพนตากอนและสำนักงานใหญ่ CIA ส่งเครื่องบินรบกว่า 150 ลำเข้าปฎิบัติการล้มรัฐบาลเวเนซุเอลาจับกุมประธานาธิบดี นิโกลัว มาดูโรและภรรยากลับสหรัฐฯ ด้านสหายฮาวานายอมรับ เสียทหารคิวบาไป 32 นายในการรบกับสหรัฐฯสุดสัปดาห์ รมว.ต่างประเทศสหรัฐฯแถลง มาดูโรใช้ "คิวบา" ทั้งอารักขาใกล้ชิดพร้อมป้อนข่าวกรอง
เอพีรายงานวันจันทร์(5 ม.ค)ว่า รัฐบาลฮาวานาของประธานาธิบดีมิเกล ดิแอซ-กาแนล แถลงวันอาทิตย์(4)ว่า เจ้าหน้าที่ความมั่นคงคิวบา 32 นายเสียชีวิตระหว่างการต่อสู้กับทหารอเมริกันสุดสัปดาห์ในปฎิบัติการ Operation Absolute Resolve โจมตีกรุงคาราคัสเพื่อโค่นรัฐบาลเวเนซุเอลาของประธานาธิบดี นิโกลัส มาดูโร
ฮาวานาออกแถลงการณ์ทางทีวีคืนวันอาทิตย์(4)ระบุทหารและตำรวจคิวบาถูกส่งเข้าเวเนซุเอลาตามคำขอของรัฐบาลมาดูโร
รัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐฯ มาร์โก รูบิโอ แถลงถึงการมีคิวบาเข้ามาข้องเกี่ยวในปฎิบัติสุดสัปดาห์ว่า หัวหน้าหน่วยอารักขาความมั่นคงภายในของมาดูโรเป็นคิวบาเพื่อปกป้องมาดูโร
“เอเจนต์อารักขาทุกคนที่ช่วยปกป้องมาดูโร ซึ่งนี่เป็นที่รู้ดีว่า หน่วยข่าวกรองลับทั้งหมดของพวกเขา ทั้งหมดนั้นเป็นคิวบา”
รอยเตอร์รายงานวันอาทิตย์(4)ว่า ปฎิบัติการ Operation Absolute Resolve วันเสาร์(3)ของอเมริกานั้นเป็นปฎิบัติการที่ใหญ่และซับซ้อนมากและมีการวางแผนมานานหลายเดือนโดยมี CIA และหน่วยรบพิเศษสหรัฐฯ เดลต้าเป็นหัวหอก
CIA ส่งทีมเล็กเข้าไปในเวเนซุเอลาตั้งแต่สิงหาคมเพื่อรวบรวมความเคลื่อนไหวของผู้นำคาราคารัสเป็นต้นว่า การใช้ชีวิต อ้างอิงจากแหล่งข่าวใกล้ชิด
ปฎิบัติการถูกวางแผนนานนับเดือนทั้งที่กระทรวงการสงครามสหรัฐฯและสำนักงานใหญ่ CIA
ในปฎิบัติการโจมตีฟ้าผ่ามีเครื่องบินรบมากกว่า 150 ลำเข้าร่วม
CIA มีคนติดตามความเคลื่อนไหวมาดูโรทุกฝีก้าวเพื่อรู้ถึงพิกัดที่แน่นอนของเขา
รอยเตอร์รายงานว่า ประธานาธิบดีสหรัฐฯ โดนัลด์ ทรัมป์ ไฟเขียวปฎิบัติการ 4 วันก่อนหน้า แต่เพนตากอนและ CIA ชี้ว่าสมควรรอให้มีสภาพอากาศที่ดีกว่านี้และมีเมฆปกลุมน้อยกว่านี้
ส่งผลทำให้เมื่อเวลา 22.46 น.ตามเวลาฝั่งตะวันออกของสหรัฐฯในวันศุกร์(2) ประธานาธิบดีทรัมป์ได้ไฟเขียวอนุญาตเปิดฉากการโจมตีในปฎิบัติการ Operation Absolute Resolve ประธานเสนาธิการทหารร่วมสหรัฐฯ แดน เคน (Dan Caine) กล่าวแถลงต่อนักข่าว
และเมื่อการโจมตีเปิดฉาก หน่วยรบพิเศษสหรัฐฯ เดลต้า บุกเข้าไปที่ฐานทัพ Fuerte Tiuna กลางกรุงคาราคัส ซึ่งเป็นจุดที่มาดูโรหลบอยู่
บีบีซีของอังกฤษรายงานในรายละเอียดถึงปฎิบัติการทหารสหรัฐฯว่า ปฎิบัติการเปิดฉากเมื่อมีรายงานการระเบิดเมื่อเวลาตอนตี 2 (02.00 น.) ตามเวลาท้องถิ่นของกรุงคาราคัส
กองกำลังสหรัฐฯตัดกระแสไฟฟ้าก่อนปิดทางให้เฮลิคอปเตอร์เข้าสู่ฐานทัพ Fuerte Tiuna
ประชาชนเวเนซุเอลาเปิดเผยว่าฮ.พวกอเมริกันที่บินเพดานต่ำมากทั่วกรุงคาราคัสมุ่งหน้าสู่ Fuerte Tiuna
เสนาธิการทหารร่วมสหรัฐฯ พลเอก แดน เคน เปิดเผยว่า มีเฮลิคอปเตอร์กองทัพสหรัฐฯบางส่วนโดนโจมตีแต่ยังสามารถบินต่อไปได้ “มีการยิงอย่างหนัก"
และเมื่อไปถึงจุดหมายพบว่าหน่วยรบพิเศษสหรัฐฯ เดลต้า บุกเข้าแหล่งกบดานของมาดูโรได้อย่างรวดเร็ว
โดยสามารถบุกเข้าไปด้านในที่ตั้งเมื่อเวลา 02.01 น. พลเอกเคนเปิดเผยว่า และ มาดูโรยอมแพ้โดยไม่มีการขัดขืน
ด้านประธานาธิบดีสหรัฐฯ โดนัลด์ ทรัมป์ กล่าวว่า
“เซฟเฮาส์นั้นเป็นเหล็กทั้งหมดและเขา(ประธานาธิบดี นิโกลัส มาดูโร)ไม่สามารถไปถึงประตูได้เพราะคนของพวกเราเร็วมาก”
และเสริมว่า “มีประตูที่หนามาก เป็นประตูที่หนักมาก” และกล่าวอีกว่า “เขาไปถึงประตูแต่ไม่สามารถปิดได้”
ผู้นำสหรัฐฯย้ำมาว่า ถึงแม้ผู้นำเวเนซุเอลาจะสามารถเข้าไปในห้องลับได้สำเร็จ แต่ทรัมป์ยืนยันว่า หน่วยรบพิเศษอเมริกันสามารถระเบิดเพื่อเปิดประตูได้ภายในแค่ “47 วินาที” เท่านั้น บีบีซีรายงาน