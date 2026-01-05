'ผู้นำคิม' ชมทดสอบขีปนาวุธความเร็วเหนือเสียง ลั่นกองกำลังนิวเคลียร์เกาหลีเหนือ 'พร้อมทำสงคราม'

สื่อเกาหลีเหนือรายงานในวันจันทร์ (5 ม.ค. ) ว่า คิม จอง อึน ผู้นำเกาหลีเหนือ ได้กำกับดูแลการทดสอบยิงขีปนาวุธความเร็วเหนือเสียง "ล้ำสมัย" เพื่อตระเตรียมกองกำลังนิวเคลียร์ของเกาหลีเหนือให้พร้อมสำหรับการทำสงคราม พร้อมกับย้ำว่า "วิกฤตการณ์ทางภูมิรัฐศาสตร์" ทำให้การทดสอบครั้งนี้มีความเร่งด่วนยิ่งขึ้น ซึ่งเป็นการอ้างอิงอย่างชัดเจนถึงการโจมตีเวเนซุเอลาของสหรัฐฯ ในช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมา
เกาหลีใต้และญี่ปุ่นแถลงเมื่อวันอาทิตย์ (4) ว่า ตรวจพบการยิงขีปนาวุธ 2 ลูกจากใกล้ๆ กรุงเปียงยาง ซึ่งถือเป็นการทดสอบครั้งแรกของประเทศในปีนี้ เพียงไม่กี่ชั่วโมงก่อนที่ อี แจ มยอง ผู้นำเกาหลีใต้ จะเดินทางไปเยือนปักกิ่งเพื่อเข้าร่วมการประชุมสุดยอด
อี กล่าวว่า เขาหวังที่จะใช้การเยือนครั้งนี้เพื่ออาศัยประโยชน์จากอิทธิพลของจีนที่มีต่อเกาหลีเหนือ เพื่อปรับปรุงความสัมพันธ์ระหว่างโซลกับเปียงยาง
วันนี้ (5) สำนักข่าว KCNA ของเกาหลีเหนือได้รายงานคำกล่าวของผู้นำ คิม ว่า การทดสอบดังกล่าวแสดงให้เห็นถึง "ความพร้อมของกองกำลังนิวเคลียร์ของสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนเกาหลี"
"เมื่อเร็ว ๆ นี้ เราประสบความสำเร็จที่สำคัญในการวางรากฐานกองกำลังนิวเคลียร์ของเราให้ใช้งานได้จริง และเตรียมพร้อมสำหรับการทำสงครามจริง" คิม กล่าว
คิม ระบุด้วยว่า กิจกรรมของเปียงยาง "มีเป้าหมายเพื่อค่อย ๆ พัฒนาเครื่องมือป้องปรามสงครามนิวเคลียร์ให้มีความก้าวหน้าสูงขึ้น"
ภาพถ่ายที่เผยแพร่โดยสื่อของรัฐแสดงให้เห็น คิม กำลังสูบบุหรี่โดยมีเจ้าหน้าที่ระดับสูงอยู่เคียงข้าง ขณะที่ขีปนาวุธพุ่งทะยานขึ้นสู่ท้องฟ้าในยามเช้ามืด
"เหตุใดจึงจำเป็นนั้น เห็นได้จากวิกฤตการณ์ทางภูมิศาสตร์การเมืองและเหตุการณ์ระหว่างประเทศที่ซับซ้อนเมื่อเร็วๆ นี้" คิม ระบุ ซึ่งเป็นการอ้างอิงอย่างชัดเจนถึงการที่วอชิงตันใช้ปฏิบัติการทางทหารบุกจับกุมประธานาธิบดี นิโคลัส มาดูโร ของเวเนซุเอลาเมื่อสุดสัปดาห์
ปฏิบัติการดังกล่าวถือเป็นสถานการณ์ฝันร้ายที่สุดสำหรับผู้นำเกาหลีเหนือ ซึ่งหวาดกลัวการโจมตีแบบ "ตัดหัว" มานานแล้ว และกล่าวหาวอชิงตันว่าพยายามโค่นล้มอำนาจของตน
เปียงยางประณามปฏิบัติการนี้ในวันอาทิตย์ (4) ว่าเป็น "การละเมิดอธิปไตยอย่างร้ายแรง" ที่ "ยืนยันอีกครั้งอย่างชัดเจนถึงความโหดร้าย และไร้ศีลธรรมของสหรัฐฯ"
เปียงยางใช้ข้ออ้างเรื่องความพยายามแทรกแซงระบอบการปกครองของสหรัฐฯ มาเป็นเหตุผลในการดำเนินโครงการนิวเคลียร์และขีปนาวุธมานานหลายทศวรรษแล้ว
การยิงขีปนาวุธเมื่อวันอาทิตย์ (4) "สามารถตีความได้ว่า เปียงยางมีเครื่องมือยับยั้งสงครามและศักยภาพด้านนิวเคลียร์ ซึ่งแตกต่างจากเวเนซุเอลา" ฮง มิน นักวิเคราะห์จากสถาบันเพื่อการรวมชาติเกาหลีในกรุงโซล กล่าวกับเอเอฟพี
ฮง อ้างถึงรายงานในสื่อของรัฐเมื่อวันอาทิตย์ (4) ว่า คิม จองอึน ได้ไปเยี่ยมชมโรงงานที่เกี่ยวข้องกับการผลิตอาวุธนำวิถีทางยุทธวิธี
เขากล่าวว่า "สิ่งนี้แสดงให้เห็นถึงความสามารถในการโจมตีที่แม่นยำกว่าเครื่องยิงจรวดหลายลำกล้องที่มีอยู่เดิมจากแพลตฟอร์มต่างๆ รวมถึงทางอากาศและทางบก"
ระบบอาวุธใหม่ของเกาหลีเหนือที่มีการใช้ขีปนาวุธความเร็วเหนือเสียงได้รับการทดสอบครั้งแรกในเดือน ต.ค. ปีที่แล้ว
ขีปนาวุธความเร็วเหนือเสียงเดินทางด้วยความเร็วมากกว่า 5 เท่าของความเร็วเสียง และสามารถหลบหลีกกลางอากาศได้ ทำให้ยากต่อการติดตามและสกัดกั้น
ขีปนาวุธเหล่านี้ถูกรัสเซียนำไปใช้โจมตีเมืองต่างๆ ในยูเครนเมื่อปีที่แล้ว และยังถูกใช้โดยอิหร่านเพื่อโจมตีเป้าหมายในอิสราเอล
ที่มา: เอเอฟพี