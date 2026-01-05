ปลอบตัวเองไว้ก่อน! สื่อไต้หวันอ้างผู้เชี่ยวชาญเชื่อ 'จีน' ยังไม่เปลี่ยนยุทธศาสตร์ต่อไทเป หลังสหรัฐฯ ส่งทหารโค่น 'รบ.มาดูโร'

สำนักข่าว CNA ของไต้หวันอ้างความเห็นจากนักวิชาการสหรัฐฯ ซึ่งกล่าวเมื่อวันเสาร์ (3) ว่า การปฏิบัติการทางทหารล่าสุดของสหรัฐฯ ในเวเนซุเอลาไม่น่าจะเปลี่ยนแปลงยุทธศาสตร์ระยะยาวของจีนต่อไต้หวัน แม้จะมีข้อกังวลว่าการตัดสินใจของประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ อาจสร้างแบบอย่างที่ปักกิ่งอาจนำไปใช้อ้างอิงในอนาคตก็ตาม
ก่อนหน้านั้นในวันเดียวกัน สหรัฐฯ ได้เปิดฉากโจมตีทางอากาศหลายครั้งในเวเนซุเอลา และจับกุมประธานาธิบดี นิโคลัส มาดูโร ซึ่งต่อมาได้ถูกนำตัวไปยังนิวยอร์กพร้อมกับภรรยา ทั้งคู่เผชิญข้อหาอาญาที่เกี่ยวข้องกับการค้ายาเสพติดและความเชื่อมโยงกับแก๊งที่ถูกสหรัฐฯ ขึ้นบัญชีเป็นองค์กรก่อการร้าย ซึ่ง มาดูโร ยืนกรานปฏิเสธข้อกล่าวหาทั้งหมด
ความชอบด้วยกฎหมายของปฏิบัติการครั้งนี้กำลังถูกตั้งคำถาม โดยนักวิจารณ์ชี้ว่าสหรัฐฯ ละเมิดกฎบัตรสหประชาชาติและอธิปไตยของเวเนซุเอลา
ดอน เบคอน สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรพรรครีพับลิกัน แม้จะชื่นชมการตัดสินใจของ ทรัมป์ ว่าเป็น "สิ่งที่ดีต่ออนาคตของชาวเวเนซุเอลาและภูมิภาค" แต่ก็เตือนว่ามันอาจมีผลกระทบในวงกว้าง
"ความกังวลหลักของผมตอนนี้คือ รัสเซียจะใช้เรื่องนี้เป็นข้ออ้างในการปฏิบัติการทางทหารที่ผิดกฎหมายและโหดร้ายต่อยูเครน หรือจีนจะใช้เป็นข้ออ้างในการรุกรานไต้หวัน" เบคอน เขียนไว้ในโพสต์บน X
อย่างไรก็ตาม ผู้เชี่ยวชาญบางคนมองว่า สถานการณ์ระหว่างเวเนซุเอลาและไต้หวันนั้นแตกต่างกัน
เมื่อถูกถามว่า ปฏิบัติการของสหรัฐฯ อาจกระตุ้นให้ปักกิ่งดำเนินการในลักษณะเดียวกันกับไทเปหรือไม่? ริชาร์ด บุช อดีตประธานสถาบันอเมริกันในไต้หวัน (AIT) กล่าวว่า สถานการณ์นั้นแตกต่างกันโดยพื้นฐาน
บุช ชี้ว่า ประธานาธิบดี สี จิ้นผิง ของจีนมีแรงจูงใจที่จะดำเนินแนวทางระยะยาว พร้อมตั้งข้อสังเกตว่า การครองตำแหน่งประธานาธิบดีของพรรคประชาธิปไตยก้าวหน้า(DPP) ซึ่งเป็นพรรครัฐบาลของไต้หวันหลังปี 2028 นั้น "ไม่มีอะไรแน่นอน"
บอนนี เกลเซอร์ กรรมการผู้จัดการโครงการอินโด-แปซิฟิกของกองทุนเยอรมันมาร์แชลล์ (German Marshall Fund) ซึ่งตั้งอยู่ในสหรัฐอเมริกา กล่าวว่าจีนไม่น่าจะเปลี่ยนแปลงนโยบายต่อไต้หวันเพื่อตอบสนองต่อเหตุการณ์ในเวเนซุเอลา
“จีนกำลังวางแผนระยะยาว และพวกเขายังคงเชื่อว่า แนวโน้มระหว่างประเทศเอื้ออำนวยต่อเป้าหมายของจีนในการรวมชาติและฟื้นฟูประเทศ” เธอกล่าว
“แม้ว่าจะเป็นไปได้ที่ สี จิ้นผิง อาจเปลี่ยนท่าทีในอนาคต แต่ไม่น่าจะทำเช่นนั้นเพื่อตอบโต้การกระทำของสหรัฐฯ ในเวเนซุเอลา” เกลเซอร์ กล่าวเสริม
ไรอัน ฮาสส์ ผู้อำนวยการศูนย์จีน จอห์น แอล. ธอร์นตัน แห่งสถาบันบรุกกิงส์ในวอชิงตัน ก็ได้เตือนไม่ให้เปรียบเทียบสถานการณ์ทั้งสองเช่นกัน
“ผมไม่คาดหวังว่า เหตุการณ์ในเวเนซุเอลาวันนี้จะเปลี่ยนการคิดคำนวณของปักกิ่งเกี่ยวกับไต้หวันอย่างชนิดหน้ามือเป็นหลังมือ” เขาโพสต์บน X
“คำกล่าวของ สี จิ้นผิง ในสุนทรพจน์ปีใหม่ชี้ให้เห็นถึงความต่อเนื่องในแนวทางของจีนต่อไต้หวัน หากปักกิ่งเปลี่ยนแนวทาง ก็จะไม่ใช่เพราะการกระทำของสหรัฐฯ ในเวเนซุเอลา” ฮาสส์ กล่าว
เขาเอ่ยเสริมว่า ปักกิ่งน่าจะมุ่งเน้นไปที่การปกป้องผลประโยชน์ของตน ประณามการกระทำของสหรัฐฯ และสร้างความแตกต่างระหว่างจีนกับวอชิงตันในระบบระหว่างประเทศ มากกว่าที่จะนำเหตุการณ์ในเวเนซุเอลามาเป็นแรงบันดาลใจในการเปลี่ยนแปลงนโยบายต่อไต้หวัน
ขณะเดียวกันที่ กระทรวงการต่างประเทศไต้หวัน (MOFA) ได้แถลงเมื่อวันอาทิตย์ (4) ว่า ไต้หวันกำลังติดตามสถานการณ์ในเวเนซุเอลาอย่างใกล้ชิด รวมถึงบทบาทของเวเนซุเอลาในการค้ายาเสพติดระหว่างประเทศ และวิกฤตการณ์ด้านมนุษยธรรมภายใต้รัฐบาลเผด็จการของ มาดูโร
กระทรวงระบุด้วยว่า สถานการณ์ในเวเนซุเอลาส่งผลกระทบต่อเสถียรภาพในภูมิภาคมาอย่างยาวนาน และไต้หวันจะยังคงติดตามสถานการณ์อย่างต่อเนื่องเพื่อปกป้องพลเมืองไต้หวันในเวเนซุเอลา
กระทรวงยังแสดงความคาดหวังว่าเวเนซุเอลาจะสามารถ "เปลี่ยนผ่านไปสู่ระบอบประชาธิปไตยได้อย่างราบรื่นและสันติ" พร้อมเสริมว่า ไต้หวันจะยังคงทำงานร่วมกับสหรัฐอเมริกาและพันธมิตรประชาธิปไตยอื่นๆ เพื่อส่งเสริมความมั่นคงและเสถียรภาพในระดับภูมิภาคและระดับโลก
ที่มา: Focus Taiwan