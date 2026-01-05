'โป๊ปเลโอ' เรียกร้องให้มีการรับประกันเอกราชของ 'เวเนซุเอลา' หลังสหรัฐฯ บุกจับ 'มาดูโร'

สมเด็จพระสันตะปาปาเลโอที่ 14 ทรงเรียกร้องในวันอาทิตย์ (4 ม.ค.) ให้เวเนซุเอลาคงความเป็นรัฐเอกราช พร้อมตรัสว่าพระองค์ทรงติดตามสถานการณ์หลังจากที่สหรัฐฯ โค่นล้มประธานาธิบดี นิโคลัส มาดูโร ด้วย "ความห่วงใยอย่างยิ่ง"
โป๊ปเลโอซึ่งเป็นสมเด็จพระสันตะปาปาชาวอเมริกันพระองค์แรก ยังทรงเรียกร้องให้เคารพสิทธิมนุษยชนและหลักนิติธรรม "ตามที่บัญญัติไว้" ในรัฐธรรมนูญของเวเนซุเอลา
"เราต้องไม่ชักช้าในการเอาชนะความรุนแรงและก้าวไปสู่เส้นทางแห่งความยุติธรรมและสันติภาพ พร้อมทั้งรับประกันอธิปไตยของประเทศ" สมเด็จพระสันตะปาปาตรัสกับผู้แสวงบุญในจัตุรัสเซนต์ปีเตอร์ ระหว่างพิธีสวดมิสซาในวันอาทิตย์
ประธานาธิบดี โดนัลด์ ทรัมป์ แห่งสหรัฐฯ กล่าวเมื่อวันเสาร์ (3) ว่า สหรัฐฯ จะเข้าควบคุมเวเนซุเอลาซึ่งอุดมไปด้วยน้ำมัน หลังสั่งการให้กองทัพและหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายบุกจับกุมมาดูโร ซึ่งปัจจุบันถูกควบคุมตัวอยู่ที่ศูนย์กักกันในนครนิวยอร์กเพื่อรอการพิจารณาคดีในข้อหาค้ายาเสพติด
สมเด็จพระสันตะปาปาเลโอผู้ซึ่งเคยวิพากษ์วิจารณ์นโยบายฝ่ายขวาบางส่วนของ ทรัมป์ เคยเรียกร้องในเดือน ธ.ค. ให้ประธานาธิบดีสหรัฐฯ อย่าใช้กำลังทหารโค่นล้ม มาดูโร
"ผลประโยชน์ของประชาชนชาวเวเนซุเอลาอันเป็นที่รักจะต้องมาก่อนสิ่งอื่นใด" พระองค์ตรัส
ที่มา: รอยเตอร์