ด่วน!! สหรัฐฯ จับ 'มาดูโร' พร้อมภรรยา คุมตัวออกจากเวเนซุเอลาแล้ว

ประธานาธิบดี โดนัลด์ ทรัมป์ แห่งสหรัฐฯ กล่าวเมื่อวันเสาร์ (3 ม.ค.) ว่า สหรัฐฯ ได้จับกุมประธานาธิบดี นิโคลัส มาดูโร แห่งเวเนซุเอลและภรรยา และนำตัวพวกเขาขึ้นเครื่องบินออกนอกประเทศแล้ว
"สหรัฐอเมริกาได้ดำเนินการโจมตีครั้งใหญ่ต่อเวเนซุเอลาและผู้นำของประเทศ ประธานาธิบดี นิโคลัส มาดูโร ซึ่งเขาได้ถูกจับกุม และนำตัวออกนอกประเทศพร้อมกับภรรยาแล้ว" ทรัมป์ กล่าวในโพสต์บนโซเชียลมีเดีย
เจ้าหน้าที่สหรัฐฯ คนหนึ่ง ยืนยันว่าประธานาธิบดีเวเนซุเอลาถูกหน่วยรบพิเศษสหรัฐฯ ควบคุมตัวในวันนี้ (3)
เดลซี โรดริเกวซ รองประธานาธิบดีเวเนซุเอลา ยอมรับว่าไม่ทราบที่อยู่ของ มาดูโร และภรรยาในเวลานี้ พร้อมเรียกร้องให้สหรัฐฯ แสดงหลักฐานยืนยันว่า มาดูโร และภรรยายังคงมีชีวิตอยู่
ที่มา: รอยเตอร์