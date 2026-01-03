xs
ด่วน!! สหรัฐฯ จับ 'มาดูโร' พร้อมภรรยา คุมตัวออกจากเวเนซุเอลาแล้ว

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



ประธานาธิบดี โดนัลด์ ทรัมป์ แห่งสหรัฐฯ กล่าวเมื่อวันเสาร์ (3 ม.ค.) ว่า สหรัฐฯ ได้จับกุมประธานาธิบดี นิโคลัส มาดูโร แห่งเวเนซุเอลและภรรยา และนำตัวพวกเขาขึ้นเครื่องบินออกนอกประเทศแล้ว

"สหรัฐอเมริกาได้ดำเนินการโจมตีครั้งใหญ่ต่อเวเนซุเอลาและผู้นำของประเทศ ประธานาธิบดี นิโคลัส มาดูโร ซึ่งเขาได้ถูกจับกุม และนำตัวออกนอกประเทศพร้อมกับภรรยาแล้ว" ทรัมป์ กล่าวในโพสต์บนโซเชียลมีเดีย

เจ้าหน้าที่สหรัฐฯ คนหนึ่ง ยืนยันว่าประธานาธิบดีเวเนซุเอลาถูกหน่วยรบพิเศษสหรัฐฯ ควบคุมตัวในวันนี้ (3)

เดลซี โรดริเกวซ รองประธานาธิบดีเวเนซุเอลา ยอมรับว่าไม่ทราบที่อยู่ของ มาดูโร และภรรยาในเวลานี้ พร้อมเรียกร้องให้สหรัฐฯ แสดงหลักฐานยืนยันว่า มาดูโร และภรรยายังคงมีชีวิตอยู่

ที่มา: รอยเตอร์


