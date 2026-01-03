เขมรฉวยปมรื้อรูปปั้นพระวิษณุ ประกาศต้อนรับ 'นักท่องเที่ยวอินเดีย' เที่ยวกัมพูชาในปี 2026 โวมีอารยธรรมร่วมกว่าพันปี

ฮวด ฮัก รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวของกัมพูชา ระบุว่ากัมพูชาพร้อมต้อนรับนักท่องเที่ยวชาวอินเดียจำนวนมากขึ้นในปี 2026 โดยเน้นย้ำถึงวัฒนธรรม อารยธรรม และประวัติศาสตร์ร่วมกันที่มีมายาวนานกว่า 1,000 ปีระหว่างสองประเทศ
ถ้อยแถลงดังกล่าวมีขึ้นระหว่างการต้อนรับเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐอินเดียประจำกัมพูชา วันลัลวาวนา บาวิตลุง (Vanlalvawna Bawitlung)
และคณะผู้แทน ในการเข้าเยี่ยมคารวะที่กระทรวงการท่องเที่ยวเมื่อวันศุกร์ (2) โดยการประชุมมุ่งเน้นไปที่การเสริมสร้างความร่วมมือด้านการท่องเที่ยวทวิภาคีระหว่างกัมพูชาและอินเดียให้แข็งแกร่งยิ่งขึ้นในปี 2026
เอกอัครราชทูตอินเดียได้แสดงความขอบคุณต่อความร่วมมือที่ดีและใกล้ชิดระหว่างกระทรวงการท่องเที่ยวและสถานเอกอัครราชทูตอินเดียในกัมพูชา ซึ่งช่วยให้บรรลุผลลัพธ์เชิงบวก ตลอดจนกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวมากมายที่ส่งผลให้จำนวนนักท่องเที่ยวชาวอินเดียเพิ่มขึ้นอย่างน่าประทับใจ และน่าพึงพอใจในปี 2025
ขณะเดียวกัน เอกอัครราชทูตอินเดียยังได้เน้นย้ำถึงการสนับสนุนอย่างต่อเนื่องของกระทรวงการท่องเที่ยวในการดำเนินโครงการเร่งด่วน (Quick Impact Project - QIP) ทั้งสามโครงการ เพื่อการพัฒนาชุมชนท่องเที่ยวเชิงนิเวศ ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากรัฐบาลอินเดียในช่วงปีใหม่ที่ผ่านมา
ด้านรัฐมนตรี ฮวด ฮัก ได้กล่าวขอบคุณรัฐบาลและประชาชนอินเดียสำหรับการสนับสนุนกัมพูชาอย่างต่อเนื่องในหลายภาคส่วน โดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านการท่องเที่ยว พร้อมเน้นย้ำถึงการเปิดตัว “ปีแห่งการท่องเที่ยวระหว่างกัมพูชาและอินเดีย” และจำนวนนักท่องเที่ยวชาวอินเดียที่เพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญในช่วงเดือนสุดท้ายของปี 2025
ฮวด ฮัก ยังได้ให้ความมั่นใจแก่เอกอัครราชทูตว่า ภาคเอกชนของกัมพูชามีความพร้อมที่จะรองรับจำนวนนักท่องเที่ยวชาวอินเดียที่คาดว่าจะเพิ่มขึ้นในปี 2026 โดยจะมีเที่ยวบินตรงระหว่างนิวเดลีและพนมเปญโดยสายการบินแอร์กัมพูชา และระหว่างกัลกาตาและเสียมราฐโดยสายการบินอินดิโก รวมถึงปัจจัยด้านความปลอดภัย การพัฒนาในทุกภาคส่วน ศักยภาพด้านการท่องเที่ยวที่อุดมสมบูรณ์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการต้อนรับที่เป็นมิตรดุจพี่น้องที่ได้ร่วมแบ่งปันวัฒนธรรม อารยธรรม และประวัติศาสตร์มานานหลายพันปี
ฮวด ฮัก ยังได้กล่าวขอบคุณสำหรับการสนับสนุนจากโครงการ QIP และโอกาสที่เจ้าหน้าที่ 4 คนจากกระทรวงการท่องเที่ยวกัมพูชาจะได้เข้าร่วมหลักสูตรฝึกอบรมที่ดีและครอบคลุมในสาธารณรัฐอินเดียในช่วงปลายเดือน ม.ค. นี้ด้วย
ก่อนหน้านี้ สมาคมไกด์นำเที่ยวนครวัดได้ รายงานพบเห็นสัญญาณแนวโน้มการเติบโตของกลุ่มนักท่องเที่ยวจากอินเดีย
"ในอนาคต เราเชื่อว่านักท่องเที่ยวอินเดียจะเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ เพราะว่าพวกเขาเริ่มคุ้นเคยกับกัมพูชามากขึ้น" Khiev Thy ประธานสมาคมกล่าว "ตามหลังเหตุการณ์ทำลายรูปปั้นพระวิษณุภายในดินแดนกัมพูชา (ซึ่งความจริงอยู่ในดินแดนไทย) โดยทหารไทยเมื่อเร็วๆ นี้ได้ก่อฏิกิริยาตอบสนองอย่างหนักจากประชาชนในอินเดีย และนี่ก็กำลังดึงดูดชาวอินเดียให้มาเยือนกัมพูชามากกว่าเดิมเช่นกัน"
เมื่อวันที่ 24 ธ.ค. ที่ผ่านมา กระทรวงการต่างประเทศอินเดียออกมาแสดงความกังวลกรณีรูปปั้นพระวิษณุซึ่งเป็นเทพเจ้าในศาสนาฮินดูถูกกองทัพไทยรื้อทำลายระหว่างปฏิบัติการทวงคืนพื้นที่จากกัมพูชา โดยชี้ว่าเป็นการกระทำอัน "ไม่เคารพ" ที่ทำร้ายความรู้สึกของผู้ศรัทธาทั่วโลก พร้อมทั้งเรียกร้องให้ทั้งไทยและกัมพูชาแก้ไขข้อพิพาทชายแดนผ่านการเจรจาและการทูต
ที่มา: Khmer Times, KPT Englis