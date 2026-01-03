'เทสลา' เสียบัลลังก์แชมป์ EV โลกให้ BYD หลังยอดขายรายปีลดลงต่อเนื่อง

เทสลา (Tesla) เสียตำแหน่งผู้ผลิตรถยนต์ไฟฟ้าอันดับหนึ่งของโลกให้กับค่ายบีวายดี (BYD ) ของจีนอย่างเป็นทางการ หลังจากยอดขายรายปีลดลงต่อเนื่องเป็นปีที่ 2 ติดต่อกัน โดยได้รับผลกระทบจากการแข่งขันในตลาดยานยนต์ที่เพิ่มสูงขึ้น รวมไปถึงการหมดอายุของมาตรการลดหย่อนภาษีในสหรัฐฯ และกระแสต่อต้านแบรนด์เทสลา
ด้วยยอดขายรถยนต์ไฟฟ้าทั่วโลกที่เพิ่มขึ้น 28% ในปีที่แล้ว บีวายดีจึงมียอดขายแซงหน้าเทสลาเป็นครั้งแรกในรอบปี โดยได้รับแรงหนุนจากการเติบโตอย่างรวดเร็วในตลาดยุโรปซึ่งผู้ผลิตรถยนต์จากจีนได้ขยายส่วนแบ่งการตลาดเหนือคู่แข่งจากสหรัฐฯ มากขึ้น
เทสลาซึ่งมียอดขายลดลงประมาณ 8.6% ในปี 2025 ต้องเผชิญกับการแข่งขันที่หนักหน่วงโดยเฉพาะในโซนยุโรป ก่อให้เกิดคำถามเกี่ยวกับศักยภาพของเทสลาในการฟื้นฟูธุรกิจรถยนต์หลัก ขณะที่ อีลอน มัสก์ กำลังนำพาบริษัทมุ่งสู่ธุรกิจรถแทกซี่ไร้คนขับและหุ่นยนต์ฮิวแมนอยด์
“นักลงทุนมุ่งเน้นไปที่อนาคตของเทสลามากจนมองข้ามตัวเลขการส่งมอบรถไป พวกเขาสนใจแต่ Optimus, Robotaxi และ Physical AI” เดนนิส ดิ๊ก นักเทรดหุ้นจาก Triple D Trading ซึ่งถือหุ้นเทสลาอยู่ด้วย ให้ความเห็น
ตัวเลขผลประกอบการไตรมาสที่ 4 ของเทสลาออกมาหลังจากการส่งมอบรถในไตรมาสที่ 3 ซึ่งรับแรงหนุนจากความเร่งรีบในการขอรับเครดิตภาษีของรัฐบาลกลางมูลค่า 7,500 ดอลลาร์ หลังจากที่รัฐบาลประธานาธิบดี โดนัลด์ ทรัมป์ ตัดสินใจยกเลิกมาตรการจูงใจดังกล่าวในเดือน ก.ย.
ในตลาดสหรัฐฯ รถยนต์ไฟฟ้าคิดเป็น 6.2% ของยอดขายรถยนต์ปลีกในไตรมาสนี้ ซึ่งลดลง 3.6% จากปีก่อนหน้า ขณะที่ราคาซื้อขายเฉลี่ยเพิ่มขึ้นเกือบ 6,000 ดอลลาร์เป็น 53,300 ดอลลาร์ ตามข้อมูลของ J.D. Power
เทสลา เปิดเผยว่า ได้ส่งมอบรถยนต์ 418,227 คันในไตรมาส ต.ค. - ธ.ค. ลดลง 15.6% จากระดับ 495,570 คันในปีก่อนหน้า และต่ำกว่าที่นักวิเคราะห์คาดการณ์เอาไว้ว่าจะอยู่ที่ 434,487 คัน หรือลดลงเพียง 12.3% ตามข้อมูลของ Visible Alpha
ตลอดทั้งปี เทสลาส่งมอบรถยนต์รวม 1.64 ล้านคัน เทียบกับ 1.79 ล้านคันในปี 2024
เซธ โกลด์สไตน์ นักวิเคราะห์วิจัยหุ้นอาวุโสของ Morningstar ชี้ว่า ยอดส่งมอบรถเทสลาที่ลดลงไม่ใช่เรื่องน่าแปลกใจ เนื่องจากตลาดได้ประเมินความต้องการที่อ่อนแอลงไว้แล้วหลังจากที่มาตรการลดหย่อนภาษีรถยนต์ไฟฟ้าของสหรัฐฯ สิ้นสุดลง
การแข่งขันที่เพิ่มขึ้นจากผู้ผลิตรถยนต์จีนและยุโรป เช่น BYD, Volkswagen และ BMW ส่งผลกระทบต่อยอดขายของเทสลา
ยอดจดทะเบียนรถเทสลาลดลงในหลายประเทศในยุโรปในเดือน ธ.ค. แต่กลับพุ่งสูงขึ้นที่นอร์เวย์ซึ่งยอดขายทำสถิติสูงสุด ขณะที่ส่วนแบ่งการตลาดในส่วนอื่นๆ ของภูมิภาคลดลงในปี 2025
ด้าน BYD ระบุว่า ยอดขายภายนอกประเทศจีนเพิ่มขึ้นเป็น 1 ล้านคันในปี 2025 ซึ่งเพิ่มขึ้นประมาณ 150% จากปี 2024 บริษัทยังเผยด้วยว่าตั้งเป้าที่จะขายรถยนต์ให้ได้มากถึง 1.6 ล้านคันนอกประเทศจีนภายในปี 2026 แม้ว่าจะไม่ได้เปิดเผยเป้าหมายยอดขายโดยรวมก็ตาม
แม้จะถูกกีดกันไม่ให้เข้าสู่ตลาดสหรัฐฯ แต่การเติบโตที่ดูเหมือนจะหยุดไม่อยู่ของ BYD ก็ยังคงดำเนินต่อไป โดยยอดขายรถยนต์ไฟฟ้าของบริษัทเพิ่มขึ้น 28% ในปีที่แล้วเป็น 2.25 ล้านคัน
เมื่อสัปดาห์ที่แล้ว BYD ระบุว่าในปี 2025 บริษัทได้จำหน่าย “รถยนต์พลังงานใหม่” (ซึ่งรวมถึงรถยนต์ไฟฟ้าเต็มรูปแบบและรถยนต์ไฮบริดแบบเสียบปลั๊ก) ทั่วโลกจำนวน 4.6 ล้านคัน โดยมากกว่า 1 ล้านคันเป็นรถยนต์ที่ส่งออก การส่งออกรถยนต์นั่งส่วนบุคคลโดยเฉพาะเพิ่มขึ้นมากกว่า 145％ เมื่อเทียบกับปีก่อนหน้า
ที่มา: รอยเตอร์, Wired