น้ำประปาปนเปื้อนทำชาวอินเดียดับ 9 ราย-ป่วย 'ท้องร่วง' เข้ารพ.กว่า 200 คน

มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย 9 ราย และเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลมากกว่า 200 ราย ในเมืองอินดอร์ (Indore) ทางตอนกลางของอินเดีย หลังเกิดการระบาดของโรคท้องร่วง ซึ่งเจ้าหน้าที่ระบุว่าเกี่ยวข้องกับน้ำดื่มปนเปื้อน
ไคลาช วิชัยวาร์กิยา สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรอินเดีย ยืนยันว่าเหตุการณ์นี้ทำให้มีผู้เสียชีวิตแล้วอย่างน้อย 9 รายในอินดอร์
มาธาฟ ปราสาด ฮาซานี หัวหน้าเจ้าหน้าที่การแพทย์ของอินดอร์ ให้ข้อมูลกับรอยเตอร์ทางโทรศัพท์ว่า น้ำดื่มในเขตภากิรัธปุระ (Bhagirathpur) ของเมืองแห่งนี้เกิดการปนเปื้อนเนื่องจากท่อน้ำรั่ว และผลการทดสอบน้ำยืนยันว่า พบแบคทีเรียในท่อส่งน้ำ
"ผมไม่สามารถยืนยันจำนวนผู้เสียชีวิตได้ แต่มีชาวบ้านกว่า 200 คนจากพื้นที่เดียวกันกำลังเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลหลายแห่ง รายงานฉบับล่าสุดของตัวอย่างน้ำที่เก็บจากพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบยังอยู่ระหว่างรอผล" ฮาซานี กล่าว
ชราวาน เวอร์มา เจ้าหน้าที่บริหารส่วนภูมิภาค กล่าวว่า ทางการได้ส่งทีมแพทย์ไปตรวจคัดกรองตามบ้านเรือน และแจกจ่ายเม็ดคลอรีนเพื่อช่วยทำความสะอาดน้ำ
"เราพบจุดรั่วซึมหนึ่งจุดที่อาจทำให้น้ำปนเปื้อน และได้ทำการแก้ไขจุดนั้นแล้ว" เวอร์มากล่าว พร้อมเสริมว่า เจ้าหน้าที่ได้ตรวจคัดกรองประชาชน 8,571 คน และพบผู้ที่มีอาการไม่รุนแรง 338 คน
เมืองอินดอร์ในรัฐมัธยประเทศได้รับการยกย่องให้เป็นเมืองที่สะอาดที่สุดของอินเดีย และครองอันดับ 1 ในด้านความสะอาดระดับประเทศมาตลอด 8 ปีที่ผ่านมา
ที่มา: รอยเตอร์