ตุรกีเกิด 'หลุมยุบ' นับร้อยแห่ง หลังเผชิญภัยแล้ง-น้ำใต้ดินลดลง

หลุมยุบนับร้อยแห่งผุดขึ้นในพื้นที่เกษตรกรรมทางตอนกลางของตุรกี สืบเนื่องจากปริมาณน้ำฝนและระดับน้ำใต้ดินที่ลดลง ทำให้เกษตรกรและผู้เชี่ยวชาญด้านสิ่งแวดล้อมเริ่มกังวล โดยมองว่าเป็นสัญญาณที่น่าเป็นห่วงของปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
หลุมยุบขนาดใหญ่กระจายอยู่ทั่วพื้นที่เพาะปลูกข้าวโพด ข้าวสาลี และหัวบีทในคาราปินาร์ จังหวัดคอนยา โดยบางจุดมีหลุมยุบมากกว่า 10 แห่งอยู่ในแปลงเดียวกัน
ในพื้นที่ภูเขา หลุมยุบโบราณขนาดใหญ่ที่เคยมีน้ำอยู่ได้แห้งเหือดไปเกือบหมดแล้ว
อัตราการเกิดหลุมยุบในลุ่มน้ำคอนยาเร่งตัวขึ้นในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา โดยปัจจุบันมีจำนวนเกือบ 700 แห่ง ตามข้อมูลของ เฟตุลลาห์ อาริก ศาสตราจารย์ด้านธรณีวิทยาที่ศึกษาหลุมยุบจากมหาวิทยาลัยเทคนิคคอนยา
"สาเหตุหลักที่จำนวนหลุมยุบเพิ่มขึ้นคือการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและภัยแล้ง ซึ่งส่งผลกระทบทั่วโลกตั้งแต่ปี 2000 เป็นต้นมา" อาริก กล่าว
"ผลจากภัยแล้งนี้ทำให้ระดับน้ำใต้ดินค่อยๆ ลดลงทุกปี"
อาริก กล่าวว่า ระดับน้ำใต้ดินลดลงอย่างรวดเร็ว 4-5 เมตรต่อปี เทียบกับอัตราครึ่งเมตรต่อปีในช่วงทศวรรษ 2000 ซึ่งยิ่งเพิ่มความกังวลให้กับภาคเกษตรกรรมที่สำคัญของตุรกี
เมื่อเกิดภัยแล้งและระดับน้ำใต้ดินลดลง เกษตรกรในพื้นที่จึงต้องขุดบ่อน้ำมากขึ้น โดยหลายแห่งไม่มีใบอนุญาต ซึ่งก็ยิ่งทำให้น้ำใต้ดินลดลง และกระตุ้นให้ปัญหารุนแรงขึ้น
อาริก กล่าวว่า "ความต้องการน้ำในลุ่มน้ำ (คอนยา) นี้สูงมาก" พร้อมเสริมว่ามีบ่อน้ำที่ไม่มีใบอนุญาตประมาณ 120,000 บ่อ เทียบกับบ่อน้ำที่มีใบอนุญาตประมาณ 40,000 บ่อ
แม้ว่าหลุมยุบใหม่จะยังไม่ก่อให้เกิดความเสียหายใดๆ แต่ลักษณะที่ไม่สามารถคาดเดาได้ของมันก็เป็นอันตรายต่อชีวิตและทรัพย์สินของคนในพื้นที่
ที่มา: รอยเตอร์