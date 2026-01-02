ผู้นำคิมควงเมียและลูกสาว 'คิม จูแอ' เคารพศพอดีตผู้นำประเทศ ส่งสัญญาณวางตัว 'สืบทอดอำนาจ'

คิม จูแอ บุตรสาวของผู้นำ คิม จองอึน แห่งเกาหลีเหนือ เดินทางไปพร้อมกับบิดาและมารดาเพื่อแสดงความเคารพสุสานของอดีตผู้นำประเทศรุ่นก่อนๆ ที่วัวสุริยะคึมซูซัน (Kumsusan Palace of the Sun) ในกรุงเปียงยาง ตามภาพถ่ายจากสื่อของรัฐที่เผยแพร่เมื่อวันศุกร์ (2 ม.ค.) ซึ่งเป็นอีกหนึ่งสัญญาณบ่งชี้ว่า เธออาจกำลังได้รับการวางตัวให้เป็นผู้สืบทอดตำแหน่งผู้นำเกาหลีเหนือคนต่อไป
คิม จูแอ ปรากฏตัวในสื่อของรัฐมากขึ้นเรื่อยๆ ในช่วง 3 ปีที่ผ่านมา ทำให้นักวิเคราะห์และหน่วยข่าวกรองของเกาหลีใต้คาดการณ์ว่า เธออาจก้าวขึ้นมาเป็นผู้นำรุ่นที่ 4 ของรัฐโสมแดง
ชอง ซองชาง รองประธานสถาบันวิจัยเซจง มองว่า การปรากฏตัวครั้งแรกของ จูแอ ที่วังสุริยะคึมซูซันเป็นการเคลื่อนไหวที่วางแผนไว้ล่วงหน้าของบิดาก่อนการประชุมใหญ่ของพรรคผู้ปกครองที่จะเกิดขึ้น ซึ่งอาจมีการกำหนดการสืบทอดตำแหน่งของเธออย่างเป็นทางการ
คิม จองอึน เดินทางไปพร้อมกับภรรยา รี ซอลจู และบรรดาเจ้าหน้าที่ระดับสูงในวันที่ 1 ม.ค. โดย จูแอ ยืนอยู่ระหว่างบิดาและมารดาของเธอในห้องโถงใหญ่ของวังสุริยะคึมซูซัน ตามภาพถ่ายจากสำนักข่าว KCNA
ฮง มิน ผู้เชี่ยวชาญด้านเกาหลีเหนือจากสถาบันเพื่อการรวมชาติเกาหลีซึ่งเป็นหน่วยงานของรัฐ ชี้ว่าเกาหลีเหนือได้สร้างภาพลักษณ์ "ครอบครัวที่มั่นคง" ของ คิม จองอึน โดยการแสดงภาพภรรยาและลูกสาวร่วมกับ คิม ในงานสำคัญต่างๆ
คิม จูแอ ซึ่งเชื่อกันว่าเกิดในช่วงต้นทศวรรษ 2010 ได้เข้าร่วมงานเฉลิมฉลองปีใหม่ปีนี้ด้วย และเมื่อเดือน ก.ย. เธอก็ได้เดินทางไปกรุงปักกิ่งกับบิดา ซึ่งเป็นการออกงานต่างประเทศครั้งแรกของเธอ
คิม จองอึน ไปเยือนวังสุริยะคึมซูซันเพื่อแสดงความเคารพต่อ คิม อิลซุง ปู่และผู้ก่อตั้งรัฐเกาหลีเหนือ และ คิม จองอิล บิดาของเขา ในวันสำคัญและวันครบรอบต่างๆ ซึ่งเป็นการยืนยันถึงมรดกทางสายตระกูลของรัฐคอมมิวนิสต์โสมแดงที่ครอบครองอาวุธนิวเคลียร์
เกาหลีเหนือไม่เคยยืนยันอายุของ คิม จูแอ อย่างเป็นทางการ
โฆษกกระทรวงการรวมชาติของเกาหลีใต้ปฏิเสธที่จะแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการปรากฏตัวของ จูแอ ขณะที่เจ้าหน้าที่รายหนึ่งกล่าวกับผู้สื่อข่าวว่า รัฐบาลมองว่ายังเร็วเกินไปที่จะฟันธงว่าเธอเป็นผู้สืบทอดตำแหน่ง เนื่องจากอายุยังน้อย อีกทั้งเธอก็ยังไม่ได้ดำรงตำแหน่งใดๆ อย่างเป็นทางการเลย
ฮง กล่าวว่า บทบาทที่เป็นไปได้ของบุตรคนอื่นๆ ของ คิม ทำให้ต้องระมัดระวังในการสรุปเกี่ยวกับการสืบทอดตำแหน่งของ คิม จูแอ
“แทบจะเป็นไปไม่ได้เลยที่จะประกาศอย่างเป็นทางการว่า คิม จูแอ ซึ่งเชื่อกันว่าเพิ่งอายุครบ 13 ปี เป็นผู้สืบทอดตำแหน่ง ในเมื่อเธอยังไม่ถึงเกณฑ์อายุที่จะเข้าร่วมพรรคแรงงานด้วยซ้ำ” ฮง กล่าว
ที่มา: รอยเตอร์