รับปีใหม่! จีนเริ่มเก็บภาษี 'ถุงยางอนามัย-ยาคุมกำเนิด' หวังเพิ่มจำนวนเด็กเกิดใหม่

จีนเลิกมาตรการยกเว้นภาษีสำหรับยาและอุปกรณ์คุมกำเนิดที่มีมานานกว่า 3 ทศวรรษตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค. ปี 2026 ซึ่งถือเป็นมาตรการใหม่เพื่อหวังเพิ่มจำนวนเด็กเกิดใหม่ที่ลดลงเรื่อยๆ
ถุงยางอนามัยและยาคุมกำเนิดจะถูกเก็บภาษีมูลค่าเพิ่ม 13% ซึ่งเป็นอัตรามาตรฐานสำหรับสินค้าอุปโภคบริโภคส่วนใหญ่
การเคลื่อนไหวนี้เกิดขึ้นในขณะที่ปักกิ่งกำลังดิ้นรนเพื่อเพิ่มอัตราการเกิดในประเทศที่มีเศรษฐกิจใหญ่เป็นอันดับ 2 ของโลก
ประชากรของจีนลดลงเป็นปีที่ 3 ติดต่อกันในปี 2024 และผู้เชี่ยวชาญเตือนว่าแนวโน้มขาลงจะยังคงดำเนินต่อไป
จีนยกเว้นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาสำหรับเงินอุดหนุนค่าเลี้ยงดูเด็ก และเริ่มจ่ายเงินอุดหนุนค่าเลี้ยงดูเด็กประจำปีเมื่อปีที่แล้ว หลังจากใช้มาตรการ "ส่งเสริมการมีบุตร" หลายอย่างในปี 2024 เช่น การกระตุ้นให้วิทยาลัยและมหาวิทยาลัยจัดให้มีการศึกษาเรื่อง "ความรัก" เพื่อแสดงให้เห็นถึงการแต่งงาน ความรัก การมีบุตร และครอบครัวในแง่บวก
ผู้นำระดับสูงของจีนให้คำมั่นอีกครั้งเมื่อเดือนที่แล้วในการประชุมงานเศรษฐกิจส่วนกลางประจำปีว่า จะส่งเสริม "ทัศนคติเชิงบวกเกี่ยวกับการแต่งงานและการมีบุตร" เพื่อรักษาเสถียรภาพของอัตราการเกิด
อัตราการเกิดของจีนลดลงมาหลายทศวรรษแล้ว อันเป็นผลมาจากนโยบายลูกคนเดียวที่จีนนำมาใช้ตั้งแต่ปี 1980 ถึง 2015 และการขยายตัวของเมืองอย่างรวดเร็ว
ค่าใช้จ่ายสูงในการดูแลเด็กและการศึกษา รวมถึงความไม่แน่นอนของงานและเศรษฐกิจที่ชะลอตัว ก็เป็นอีกปัจจัยหนึ่งที่ทำให้คนหนุ่มสาวชาวจีนจำนวนมากไม่อยากที่จะแต่งงานและสร้างครอบครัว
ที่มา: รอยเตอร์