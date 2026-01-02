xs
xsm
sm
md
lg

รับปีใหม่! จีนเริ่มเก็บภาษี 'ถุงยางอนามัย-ยาคุมกำเนิด' หวังเพิ่มจำนวนเด็กเกิดใหม่

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



จีนเลิกมาตรการยกเว้นภาษีสำหรับยาและอุปกรณ์คุมกำเนิดที่มีมานานกว่า 3 ทศวรรษตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค. ปี 2026 ซึ่งถือเป็นมาตรการใหม่เพื่อหวังเพิ่มจำนวนเด็กเกิดใหม่ที่ลดลงเรื่อยๆ


ถุงยางอนามัยและยาคุมกำเนิดจะถูกเก็บภาษีมูลค่าเพิ่ม 13% ซึ่งเป็นอัตรามาตรฐานสำหรับสินค้าอุปโภคบริโภคส่วนใหญ่

การเคลื่อนไหวนี้เกิดขึ้นในขณะที่ปักกิ่งกำลังดิ้นรนเพื่อเพิ่มอัตราการเกิดในประเทศที่มีเศรษฐกิจใหญ่เป็นอันดับ 2 ของโลก

ประชากรของจีนลดลงเป็นปีที่ 3 ติดต่อกันในปี 2024 และผู้เชี่ยวชาญเตือนว่าแนวโน้มขาลงจะยังคงดำเนินต่อไป

จีนยกเว้นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาสำหรับเงินอุดหนุนค่าเลี้ยงดูเด็ก และเริ่มจ่ายเงินอุดหนุนค่าเลี้ยงดูเด็กประจำปีเมื่อปีที่แล้ว หลังจากใช้มาตรการ "ส่งเสริมการมีบุตร" หลายอย่างในปี 2024 เช่น การกระตุ้นให้วิทยาลัยและมหาวิทยาลัยจัดให้มีการศึกษาเรื่อง "ความรัก" เพื่อแสดงให้เห็นถึงการแต่งงาน ความรัก การมีบุตร และครอบครัวในแง่บวก

ผู้นำระดับสูงของจีนให้คำมั่นอีกครั้งเมื่อเดือนที่แล้วในการประชุมงานเศรษฐกิจส่วนกลางประจำปีว่า จะส่งเสริม "ทัศนคติเชิงบวกเกี่ยวกับการแต่งงานและการมีบุตร" เพื่อรักษาเสถียรภาพของอัตราการเกิด

อัตราการเกิดของจีนลดลงมาหลายทศวรรษแล้ว อันเป็นผลมาจากนโยบายลูกคนเดียวที่จีนนำมาใช้ตั้งแต่ปี 1980 ถึง 2015 และการขยายตัวของเมืองอย่างรวดเร็ว

ค่าใช้จ่ายสูงในการดูแลเด็กและการศึกษา รวมถึงความไม่แน่นอนของงานและเศรษฐกิจที่ชะลอตัว ก็เป็นอีกปัจจัยหนึ่งที่ทำให้คนหนุ่มสาวชาวจีนจำนวนมากไม่อยากที่จะแต่งงานและสร้างครอบครัว

ที่มา: รอยเตอร์
กำลังโหลดความคิดเห็น